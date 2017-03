UVOĐENJE POREZA NA NEKRETNINE: Veleposjednici na papiru, socijalni slučajevi u stvarnosti

Premijer Tihomir Orešković najavio je uvođenje poreza na nekretnine, s fokusom na nekretninama koje nisu u funkciji ili na vlasnicima koji imaju više nekretnina.

Kuća u kojoj obitelj živi neće biti oporezivana. Hrvatska je jedna od rijetkih europskih zemalja koja nema porez na nekretnine, piše Glas Slavonije.

Linić je napravio nacrt zakona no on nije prošao

O porezu na nekretnine govori se već nekoliko godina. Bio je čak i dio Plana 21 Milanovićeve vlade, no ona ga nije donijela. Početkom 2013. godine tadašnji ministar financija Slavko Linić predstavio je čak nacrt zakona, no nije došlo do dogovora unutar koalicije.

Linić je tim zakonom htio aktivirati ‘golemi kapital’ koji stoji nekorišten. Prema njemu, porez bi se plaćao na sve stanove, kuće, vikendice i zemljište. Tim bi se porezom ukinula komunalna naknada.



Linić: “Protiv poreza su samo bogati”

Nedavno je u jednoj emisiji HRT-a o temi poreza na nekretnine Linić kazao kako se protiv poreza na nekretnine bore “bogati i koji imaju puno nekretnina, oni koji su u privatizaciji i pretvorbi, u neuspješnom poslovanju, za sebe zadržali korist poslovnih prostora, nisu ih stavili u funkciju”.

S njim se na neki način slaže regionalni povjerenik Sindikata graditeljstva Hrvatske za pet slavonskih županija Željko Ištuk, koji kaže kako bi stanogradnja mogla biti značajan pokretač gospodarstva. Međutim, podsjeća kako je u Hrvatskoj između 17 i 20 tisuća neprodanih novih stanova, piše Glas Slavonije.

Tko će prodavati djedovinu?

Ti su stanovi u vlasništvu banaka, investitora i izvođača radova. Ištuk kaže kako je stav sindikata da bi porez na nekretnine vlasnike tih praznih nekretnina natjerao da ih stave u funkciju.

Protivnici uvođenja poreza na nekretnine bit će sigurno mnogi građani i među njima će Vlada imati velik otpor.

Konkretno, u Slavoniji i Baranji, Dalmatinskoj zagori, Lici… Primjerice slavonska i baranjska sela su poluprazna. Vlasnici kuća razasuti su po Hrvatskoj ili čak inozemstvu, a kuće su naslijedili, u pitanju je i nečija djedovina.

Na takve kuće oni će možda jednog dana morati plaćati porez. Zakon će ih svrstati među veleposjednike, iako su možda i socijalni slučajevi. Porez će vrlo teško “aktivirati mrtvi kapital”, kako kaže premijer Orešković, kada za te kuće jednostavno nema kupaca.