USRED JASENOVCA POSTAVILI SPOMEN PLOČU S USTAŠKIM POZDRAVOM: Evo tko stoji iza toga i tko su sve bili uzvanici

Foto: HSP AS

Foto: HSP AS Autor: Ana Raić-Knežević 12:56 03.12.2016

Veterani HOS-a su u centru Jasenovca, nedaleko od bivšeg ustaškog koncentracijskog logora, otkrili spomen-obilježje na kojem je uklesano za ‘Za dom spremni’.

Riječ je o krilatici pod kojom je u Drugom svjetskom ratu ubijeno više od 80.000 ljudi, objavile su Novosti.

Sjećanje na pripadnike HOS-a

Prije manje od mjesec dana u centru Jasenovca je postavljena ustaška krilatica ‘Za dom spremni’. Ugravirana je na ploči koja je 5. studenog podignuta na pročelje zgrade na Trgu kralja Petra Svačića, u sjećanje na 11 poginulih pripadnika 1. satnije ‘Ante Paradžik’ Hrvatskih obrambenih snaga (HOS), koji su stradali na tom području. Postavili su je veterani HOS-a Jasenovca i Udruge dragovoljaca HOS-a Grada Zagreba.

Pored imena žrtava, stoji i grb postrojbe s ustaškim uzvikom, koji su HOS-ovci početkom devedesetih godina preuzeli od službenog znakovlja Nezavisne Države Hrvatske. Riječ je o pozdravu čije se javno isticanje zbog ustaške konotacije u Hrvatskoj zabranjuje zakonima. Sada je podignut nedaleko od bivšeg ustaškog koncentracijskog logora, gdje je pod ovom krilaticom u Drugom svjetskom ratu pobijeno više od 80.000 ljudi.

Uzvanici na otvaranju spomen-ploče

Među stotinjak sudionika otkrivanja spomen-ploče bili su i predstavnici Općine Jasenovac te Grada Popovače. Načelnica općine Marija Mačković, inače iz redova HDZ-a, održala je govor i u ime Općine Jasenovac položila vijenac ispred rečenog natpisa.

“Trenutno idem na sastanak, pa nisam u mogućnosti dati komentar”, odgovorila je za Novosti načelnica zamoljena za komentar postavljanja ove ploče. “Organizator je bila udruga HOS-ovih veterana iz Zagreba. Bilo je tamo puno sudionika, a ja sam bila samo jedna od domaćina”, dodala je Marija Mačković. Na pitanje tko je odobrio postavljanje ovakve ploče, odgovorila je da je HOS-ovci sigurno nisu postavili samoinicijativno, već da je morala biti amenovana na lokalnoj političkoj razini. “No, ne znam točno detalje, moram vidjeti s pročelnicom”, rekla je načelnica.

Upitana da kao predstavnica izvršne vlasti komentira ustaški pozdrav u njezinom mjestu, pogotovo u kontekstu obližnjeg spomen-područja žrtvama ustaškog režima, odbila je dalje odgovarati.

Blagoslov ploče

Pored lokalnih političkih predstavnika, na skupu su bili i veterani HOS-a te bivši i sadašnji članovi pravaške političke scene u Hrvatskoj, poput Ante Đapića, Miroslava Rožića, Ante Prkačina i Pere Ćorića, donedavnog saborskog zastupnika HSP AS-a. Protokol je započeo blagoslovom spomen-ploče, nastavljen je misom zadušnicom u župskoj crkvi u Jasenovcu, a završen obraćanjem uzvanika i organizatora u Mjesnom domu.

Predsjednik HSP AS-a Hrvoje Niče referirao se u govoru na ‘Kameni cvijet’, spomenik na mjestu nekadašnjeg logora koji je dizajnirao arhitekt Bogdan Bogdanović u spomen na žrtve ustaškog terora.

Hrvatska ne drži do svojih branitelja?

“Zločinac Tito je u Jasenovcu napravio velebni spomenik 21 godinu nakon završetka Drugog svjetskog rata, a 21 godinu nakon završetka Domovinskog rata mi smo u stanju postaviti samo spomen-ploču u čast našim palim bojovnicima, i to ne zahvaljujući državnoj inicijativi već entuzijazmu pojedinaca, poručio je Niče, dodajući da ispada kako je ‘Jugoslavija više držala do svojih partizana, nego Hrvatska do svojih branitelja, o čemu svjedočimo i posljednjih dana’.

“Stoga je došlo vrijeme da bojovnici HOS-a i branitelji dobiju državu za kakvu su se borili, a ne da žive u državi kakvu su neki na dar dobili, a nikada je nisu ni željeli!”, rekao je šef HSP AS-a.

Na fotografijama s događaja, objavljenim na stranicama HOS-ovih zagrebačkih veterana vide se trobojnice s prvim bijelim poljem, pored nekoliko HOS-ovih zastava s ustaškim pozdravom. Masno otisnuti natpis ‘Za dom spremni’ bio je i na jakni Marka Skeje, splitskog HČSP-ovca i ratnog zapovjednika IX. bojne HOS-a, nazvane po ustaškom ratnom zločincu Rafaelu Vitezu Bobanu. Poznat kao otvoreni štovatelj NDH i Ante Pavelića, Skejo je na ovogodišnjoj proslavi ‘Oluje’ predvodio skupinu HOS-ovaca, koji su u centru Knina uzvikivali ‘Za dom spremni’, pjevali ‘Juru i Bobana’ te druge ustaške pjesme, zbog čega je dobio prekršajnu prijavu.

Klasić: To je provokacija

Za Hrvoja Klasića, povjesničara sa zagrebačkog Filozofskog fakulteta, nema dileme da je u ovom slučaju riječ o provokaciji.

“Ne želim pritom umanjiti žrtvu poginulih. Međutim, u mjestu gdje su deseci tisuća ljudi deportirani i ubijeni na temelju zapovjedi potpisanih sa ‘Za dom spremni’, gdje se nalazio koncentracijski logor u kojemu se taj pozdrav svakodnevno koristio, mislim da je isticanje bilo kakvih simbola koji podsjećaju na taj period eklatantan primjer ne samo revizionizma i negacionizma povijesti, nego bih se usudio reći i omalovažavanja žrtve”, rekao je Novostima Klasić, dodajući kako je iza nas i lažna dilema radi li se o ustaškom ili starom hrvatskom pozdravu.

Klasić pritom podsjeća da je aktualni ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić pozvao u pomoć povjesničare da se izjasne oko ustaškog pozdrava ‘Za dom spremni’.

“S obzirom da se nijedan povjesničar nije javio kako bi predočio bilo kakav dokaz u prilog tezi da se radi o pozdravu koji je detektirao igdje i ikad van ustaškog pokreta i NDH, smatram da je i za njega dilema riješena. Utoliko, kao predstavnik vlasti, on mora štititi pravni i ustavni poredak Hrvatske te postupiti u skladu sa zakonom i Ustavom, tako da počne kažnjavati javno isticanje i korištenje ovoga, bez sumnje, ustaškog pozdrava”, poručio je Klasić.