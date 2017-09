USPOREDBA VOJNIH SNAGA HRVATSKE I SLOVENIJE: ‘Obje su vojske nesposobne za veće operacije, slabo plaćene i slabo opremljene’

Posljednjih nekoliko dana u nekoliko se navrata spominjala mogućnost izbijanja rata između Hrvatske i Slovenije zbog spora oko primjene arbitražne odluke, no niti Hrvatska niti Slovenija za ratovanje nisu spremne.

Vojske dviju država slabo su plaćene i slabo opremljene, nesposobne za neke veće operacije osim sudjelovanja u oružanim misijama Nato saveza u manjim postrojbama, kazao je Igor Tabak, analitičar portala Obris (obrana i sigurnost) za Slobodnu Dalmaciju.

Ovu Tabakovu tezu potkrepljuju i javne brojke prema kojima 83 posto slovenskog proračuna odlazi na plaće i da se proračun, kao i u Hrvatskoj, smanjuje iz godine u godinu. Slovenska vojska sporo se razvija, tek 0,7 posto proračuna troše na nabavku naoružanja. O tome kako slovenska vojska nema ni za streljivo govorio je prošle godine general-bojnik Alan Geder.

Gerder je ustvrdio da slovenska vojska nije u stanju provesti primarnu zadaću odnosno oružanu borbu, te da se može koristiti samo za sekundarne zadaće, poput pomaganja u prirodnim katastrofama, migranstkim krizama i sl.



Nedovoljno novca za održavanje

Hrvatska se često hvali novom vojnom opremom koju je posljednjih nekoliko godina dobila od SAD-a, no ispada da je veći problem od neimanja neke opreme, njezino održavanje.

Hrvatska, baš kao i Slovenija ne oskudjevaju po pitanju vojnih vozila ‘patria’. Obje zemlje imaju ih više od stvarnih potreba, a dok je u Sloveniji otkriven uzrok nabavke velikog broja vozila ‘patria’ – korupcijska afera u kojoj je osuđen Janez Janša, u Hrvatskoj, čini se, nitko ne vidi u tome problem. Problem i jedne i druge zemlje je da nemaju novaca da bi oklopna vozila opremili naoružanjem.

Prema podacima objavljenima na stranicama globalfirepower.com, dvije države imaju po nekoliko desetaka tenkova, no nigdje se ne navodi koliko ih je ispravno i spremno za prometovanje. Na popisu vojne opreme stoji da Slovenija ima i dva napadačka zrakoplova, no Slovenija takvo što nema. Ako se misli na dva “propelerca” pilatus koja se mogu naoružati, oba su u međuvremenu prodana. Hrvatska nominalno ima 12 MiG-ova, no oni su najčešće veća opasnost za pilote nego neprijatelja. U podacima nisu navedeni helikopteri kiowa, koji su tek stigli u Hrvatsku, i za koje tek treba obučiti pilote i eventualno kupiti neko naoružanje.

Velika izdvajanja za obranu

Što se tiče financija, Hrvatska izdvaja nešto više novca za obranu od Slovenije. Godišnje je to oko 4,5 milijardi kuna od kojih 56 posto iznosda odlazi na plaće. Za opremanje, modernizaciju i izgradnju izdvaja se nešto manje od milijardu kuna, a iz ostatka se financiraju protupožarne zračne snage, helikopterski prijevoz, obuka i održavanje, mirovne misije i sl. Sličnost koja je zabilježena u obje države je velik broj generala. Slovenija ih na manje od 10.000 vojnika ima 15-ak generala, a Hrvatska na manje od 20 tisuća vojnika ima 22 generala i admirala, piše Slobodna Dalmacija.

Dvije zemlje razlikuju se po broju vojnika koji su spremini uključiti se u rat. Prema podacima objavljenima na stranicama globalfirepower.com, Hrvatska ima 2,1 milijun ljudi podobnih za nošenje oružja, od čega je 1,6 milijuna u idealnoj dobi. S obzirom na trend iseljavanja, te podatke treba uzeti s priličnim oprezom.