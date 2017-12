USPOREDBA RAČUNA OTKRILA PROMJENE U NAVIKAMA POTROŠAČA: Iako se žale na cijene, Hrvati troše više nego prije

Iako se građani žale na premale plaće i previsoke cijene, broj izdanih računa pokazuje – Hrvati troše sve više

Podaci o fiskalizaciji Porezne uprave za prosinca pokazuju da Hrvati troše mnogo više nego prije. Usporedba podataka ove s onima od prošle i pretprošle godine pokazuju povećanje osobne poTrošnje. U posljednje četiri godine izdano je ukupno 11.388.593.040 računa, a sustav nikad nije pao, javlja RTL.

Najviše se troši petkom

Dnevno u sustav fiskalizacije stigne 6.4 milijuna računa, a Hrvati najviše troše petkom, dok nedjeljom i praznicima troše najmanje. Najveći broj računa bilježi se tijekom srpnja i kolovoza, dok je izvan turističke sezone to na dan uoči Badnjaka, dakle 23. prosinca. Dana 14. kolovoza 2015. izdano je najviše računa, otprilike njih deset milijuna te taj dan i dalje drži rekord u broju izdanih računa. U 2016. najviše je račiuna izdano u četvrtak 4. kolovoza te u ponedjeljak 14. kolovoza.

Rastu i iznosi na računima

Usporedbom podataka o iznosu izdanih računa također je vidljiv rast istih kroz godine te je u promatranom razdoblju vidljivo da je u 2017. godini iznos računa u odnosu na isto razdoblje 2016. godine veći za 8 posto. Rast je bilježio i prosječan iznos računa, vidljivo je da je u 2017. u odnosu na isto razdoblje 2016. prosječan iznos računa veći za 7 posto. Prosječan iznos računa u 2017. iznosi 73 kune dok u 2016. iznosi 68 kuna.



Mijenjaju se navike potrošača

U odnosu na prosinac 2016., ove je godine vidljivo povećanje potrošnje u ovoj godini. Usporedbom podataka u razdoblju od 1. prosinca do 27. prosinca i od 1. prosinca do 27. prosinca 2016. godine vidljivo je da je u promatranom razdoblju 2017. u odnosu na 2016. iznos računa veći za 7 posto. U odnosu na prosinac 2016. godine bilježi se povećana potrošnja, no navike potrošača se mijenjaju te se pokazuje kako se kupovina sve više obavlja na jednom mjestu.