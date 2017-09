USPJEŠNA SLAVONSKA TVRTKA OPREMA AMERIČKE HOTELE: ‘Ne znam što su očekivali, ali kad su vidjeli naše poduzeće otišli su u čudu’

Slavonska tvrtka sasvim slučajno je dobila ugovor za opremanje pet hotela u SAD-u. Čak 70 posto svojih prihoda ostvaruju u inozemstvu , a vlasnik, čiji radnici dobivaju 50 posto veću plaću od prosjeka drvne industrije, najavljuje i rast.

Ancona grupa d.o.o. iz Đakova, osnovana je 2000, kada joj je primarna djelatnost bila trgovina, od 2003., kaže njezin vlasnik i direktor Markica Stanušić, samostalno proizvodi namještaj. Prvotno je bila riječ o kuhinjama, a od 2005. godine krenuli su u gradnju vlastite tvornice, danas impresivnog zdanja sa širokom ponudom. Namještaj su izlagali su od Dubaija do Katara, pa i u Libiji. Ipak, svoju poslovnu orijentaciju usmjerili su na zapadnu Europu.

Ulazak na američko tržište dogodio im se relativno slučajno.



“Bio sam prošle godine za Božić i Novu godinu na putovanju u Americi. Slučajno sam rezervirao hotel Club Quarters i kada sam došao, očekivao sam mnogo više. Prošli smo desetak hotela, ali mi je namještaj djelovao strašno jeftino, skromno. Kontaktirao sam jednog agenta kojeg sam upoznao na sajmu i pitao imamo li mi mogućnost ondje se natjecati. Pojavio se natječaj, i baš za taj hotel gdje sam prvi put odsjeo. Javili smo se i – prošli – priča Stanušić.

Nikad nisu uvozili iz Europe,

No tek, kaže, kad su uspjeli nagovoriti Amerikance da dođu u Đakovo, dogovorili su posao.

“Oni nikada ništa nisu uvozili iz Europe, uglavnom je to sve bilo s Bliskog istoka. Ne znam što su ovdje očekivali, ali kad su vidjeli poduzeće, postrojenja, uzornu sobu, naš pristup poslu, otišli su u čudu” kaže Stanušić.

“Ugovorili smo opremanje pet američkih hotela u 2017. i 2018. godini. Riječ je o dva lanca tamošnjih hotela i međunarodnom natječaju. Četiri hotela pripadaju Club Quarters lancu, od čega su tri u New Yorku i jedan u Washingtonu, ta četiri moramo opremiti do kraja godine. Idući tjedan idem u Ameriku zbog dogovora za moguća još četiri opremanja sljedeće godine. Postoje indicije da bi se to moglo pretvoriti u jako ozbiljan posao. Dogovoreno je i opremanje hotela koji pripada lancu Even, a nalazi se u Miamiju, i to moramo isporučiti do ožujka ili travnja iduće godine. Poslali smo uzornu sobu u Ameriku za projekt u Miamiju, a za opremanje hotela u New Yorku i Washingtonu već se uvelike radi u proizvodnji” detaljno opisuje Stanušić za Glas Slavonije.

Glavni kupci iz zapadne Europe

U Anconi je zaposleno 120 djelatnika, a unatrag tri godine kupili su objekt u Dardi koji je bio u stečaju te su ondje otvorili novu tvrtku Modul koja proizvodi tapacirani namještaj: stolice, krevete, sofe, sve što se traži kod opremanja.

“Oni su nam znatno proširili asortiman pa smo još zanimljiviji tržištu nego što smo bili ranije. I tamo imamo 20 zaposlenih, što je ukupno 140 ljudi – kaže Stanušić.

Primanja njihovih radnika, dodaje, 50 su posto iznad prosjeka u drvnoj industriji, a predviđa i daljnji rast.

“Vjerujem da ćemo već iduće godine doći na prosjek plaće u RH. Zaista smo napravili velik iskorak u svakom pogledu” napominje Stanušić.

Gotovo 70 posto ukupnih prihoda, kaže vlasnik Ancone, ostvaruju iz inozemnog tržišta i glavni su im kupci iz zapadne Europe – Francuska, Engleska, Skandinavija…

“Kako smo prije osam, devet mjeseci otvorili vlastitu tvrtku u Njemačkoj, s predstavnišvom u Koelnu, iznimno se povećala potražnja i projekti na njemačkom govornom području. U ovom trenutku završavamo opremanje tri hotela u Njemačkoj i već ugovaramo projekte za sljedeću godinu” kaže Stanušić.