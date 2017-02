USPJEH USPRKOS HRPI OTEGOTNIH OKOLNOSTI: Petar je europski prvak u robotici, a njegovoj školi uopće nema informatike

Petar Slaviček prije nekoliko dana na europskom natjecanju u robotici sa svojim timom osvojio je prvo mjesto, a njegova je ekipa i treća najbolja u svijetu. U svojoj školi uopće nema informatiku, barem dva puta na mjesec putuje do svog tima u Zagreb, a sve mu plaćaju roditelji.

Petar Slaviček je od najranijih dana bio zainteresiran za računaLA, a sa samo 11 godina sam je, uz pomoć interneta, naučio programirati, piše Srednja. Nekoliko godina kasnije njegovu je osnovnu školu posjetio Ivica Kolarić, izbornik robotičke reprezentacije i hrvatski predstavnik u svjetskom RoboCup-u. Održao im je radionice za početnike.

OGROMAN USPJEH MLADIH HRVATSKIH INFORMATIČARA: Klinci iz MIOC-a postali su svjetski prvaci!

“S obzirom na to da sam već tada bio u malo naprednijem svijetu programiranja nisam ništa novo naučio, ali me zato Ivica pozvao u Zagreb gdje sam upoznao današnje članove ekipe. Nakon nekog vremena me današnji mentor Zoran Pribičević pozvao u tim jer sam tada bio jedan od nekolicine robotičara mog uzrasta koji je znao pisati i čitati C++” prisjeća se Petar.



Svaki drugi vikend proputuje po 1.000 km

Danas ima 17 godina i učenik je trećeg razreda opće gimnazije u Srednje škole Hvar, na izdvojenoj lokaciji Jelsa na otoku. Ondje, kaže, na žalost nema izbora matematičkih škola, niti ima predmet informatiku.

“Nisam se tijekom upisa htio seliti u Zagreb ili Split u brojne škole koje su me prihvatile, što danas naravno žalim” priznaje Petar.

U okolici jednostavno nije bilo drugih koji su dijelili njegovu ljubav prema informatici, ni mentora koji bi ga vodio. Bio je, kaže, presretan kada je dobio priliku natjecati se s ekipom iz Zagreba. I baš zato, nije mu teško putovati najmanje dva do tri puta mjesečno s Hvara u Zagreb.

“Ako sam u jutarnjoj smjeni petkom, odlazim nakon četvrtog sata. Prvo dva sata putujem do Splita i onda pet sati autobusom do Zagreba. To vrijeme uglavnom koristim za učenje i nadoknađivanje izostanaka, ali i dizajniranje i programiranje raznih igara i eksperimenata, jednu od kojih sam objavio, kaže Petar. Subotama ujutro nalazi se sa svojom ekipom i rade čitav dan, od 9 ujutro do 20 sati navečer. Kad ‘zagusti’ zbog natjecanja, radna im je i nedjelja ujutro, nakon čega Petar trči na autobus za Split, da bi u ponedjeljak zapravo samo nastavio svoj radni tjedan. Izazov je, kaže, sve to putovanje balansirati sa školom.

Nada se sponzorima

U timu, Petar radi na softveru, tako da puno toga može napraviti od kuće, putem interneta i ne mora nužno imati robota uz sebe, iako nerijetko iz Zagreba odnosi robota sa sobom na Hvar.

Sva odricanja, trud i rad koji Petar ulaže u robotiku nisu uzaludna. Iako se tek prošle godine počeo natjecati s pravom ekipom, već je skupio pozamašan broj medalja. S natjecanja u Austriji ima brončanu medalju, a u Sloveniji i Slovačkoj osvojio je zlato. Najbolji je njegov tim bio i na prošlotjednom natjecanju u Njemačkoj.

Ipak, kaže, najponosniji je na treće mjesto na svjetskom natjecanju koje je ljetos u Leipzigu osvojio sa svojim timom. Ovo ljeto ide i na svjetsko natjecanje u Japan, a nada se kako će do tada naći kvalitetne sponzore, budući da mu trenutno sve financiraju roditelji.