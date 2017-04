USKRSNA ČESTITKA KARDINALA BOZANIĆA: ‘Uskrs je blistavi dan pobjede koji se opire beznađu’

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić u Uskrsnoj čestitki posredstvom elektronskih medija, poručio je da je uskrsnuće Isusa Raspetog vrhunac Evanđelja, radosna vijest za sve, temelj kršćanske vjere jer je u Isusovom uskrsnuću život pobijedio smrt, pa je Uskrs blistavi dan pobjede koji se opire beznađu i potiče pozitivne promjene.

” U ovom vremenu brzih promjena, kada jedan događaj potiskuje drugi, a nova informacija gazi prethodnu, i kada se unatoč dojmu opće informiranosti stvara ozračje brzog zaborava, posebno zaborava onog bitnog u životu, ponovno smo u slavlju Uskrsa, jer životopis Isusa iz Nazareta ne završava smrću. Isus Krist jedini je čovjek koji je živio i umro, da bi trećega dana uskrsnuo od mrtvih’, naglašava u čestitci kardinal Bozanić.

“Da Isus nije uskrsnuo, ne bi bilo kršćanske vjere”

Dodaje kako je Isus doista povijesna osoba. Evidentirano je njegovo propovijedanje i činjenje čudesa. Nedvojbeno je da je lažno optužen i da je podnio strašnu muku i smrt, a o činjenici njegova uskrsnuća svjedoče danas stotine milijuna ljudi koji u njega vjeruju.

“Isus Raspeti je uskrsnuo! To je vrhunac Evanđelja. To je radosna vijest za sve. Želio bih da ona dođe u svaku kuću, u svaku obitelj, da dopre do srca svake žene i muškarca. Taj je događaj temelj kršćanske vjere, nade i ljubavi. Da Isus Krist nije uskrsnuo, ne bi bilo kršćanske vjere, ni kršćanstva, ne bi bilo ni Crkve”, poručio je.



“Uskrsli Isus objavljuje spasenje svim ljudima i čitavomu svijetu. Nikoga ne uisključuje, ni bolesne, ni umiruće, ni starije, ni usamljene, ni one koji pate radi egzistencijalnih problema, ni one koji iz različitih razloga smatraju da gube smisao daljnjeg življenja. Bog svima poručuje: Isus je uskrsnuo. Ima nade za tebe. Nisi više pod vlašću grijeha i zla! Pobijedila je ljubav! Pobijedilo je Božje milosrđe!”, ističe Bozanić u uskrsnoj poruci naglašavajući da je Isusovo uskrsnuće vrhunac Evanđelja i “radosna vijest za sve”.

BOZANIĆ KOLINDI: ‘Molim Uskrslog Gospodina da vam podari obilje svoga nadahnuća u odgovornom radu za Domovinu’

“Novost Uskrsa sposobna je obnoviti nadu”

“Uskrs se opire beznađu i potiče pozitivne promjene. Onima u našem društvu koji su izgubili nadu i radost življenja, onima koje napuštaju snage, mladima koji teško nalaze put budućnosti, novost Uskrsa sposobna je obnoviti nadu”, kaže kardinal Bozanić.

Dodaje da je Isus Krist umro i uskrsnuo jednom zauvijek i za sve, ali, kako ističe, snaga Uskrsa i prijelaz iz ropstva zla u slobodu dobra, događa se u svakom vremenu, događa se i danas, u našem svakodnevnom životu.

“To se događa kad se otvaramo ljubavi prema Bogu i bližnjemu, kad se opredjeljujemo za put koji vodi prema Božjoj budućnosti, kad smo na strani očuvanja mira i zaštite ljudskoga života u svim njegovim fazama”.

“Dopustimo da Isus obasja našu domovinu”

“Vjerujte, ako se otvorimo za prodor uskrsne snage u svoj život, ako joj otvorimo ulaz u društvene strukture potrebne ozdravljenja, i ako dopustimo da Isus Uskrsli svojom svjetlošću obasja čitavu našu domovinu Hrvatsku, uvidjet ćemo da – ma kako teško bilo stanje u kojemu se nalazimo – teškoće nisu niti naš usud, niti naše poslanje, nego – da je prolazeći kroz njih – moguće zaživjeti radost uskrsnoga jutra”, kaže Bozanić.

Zagrebački nadbiskup podsjeća da katolici ove godine slave Uskrs istoga dana kao i “braća i sestre pravoslavne vjere. Naime, ove godine slavlje Gospodinova Uskrsnuća pada na isti dan u Crkvama Zapada i Istoka. Neka to istovremeno slavlje ojača povezanost i zajedništvo među kršćanima, zajedništvo tako potrebno svijetu koji je podijeljen napetostima i ratovima”, zaključio je kardinal Bozanić, te čestitao Uskrs vjernicima i svim ljudima dobre volje.

BOZANIĆEVA ČESTITKA MITROPOLITU PORFIRIJU: ‘Neka snaga Kristova uskrsnuća preobrazi našu vjeru…’