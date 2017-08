USKORO VELIKI POVRATAK ZORANA MILANOVIĆA? SDP-ovci ga žele u Europskom parlamentu, ali priča se da on ima ozbiljnije planove

Milanovića se posljednjih mjeseci nije moglo vidjeti u političkoj javnosti. Nakon više izbornih poraza bivši šef oporbe povukao se iz politike i okrenuo biznisu, osnovavši konzultantsku firmu. No, u posljednje vrijeme Milanovića se ponovno može vidjeti u društvu kolega iz stranke, dok se u medije puštaju probni baloni vezani uz njegovu potencijalnu kandidaturu na sljedećim predsjedničkim izborima.

On još uvijek nije rekao hoće li se krajem 2019. kandidirati za tu poziciju, no tu mogućnost ni ne odbacuje. No, dio vodstva SDP-a smatra kako bi Milanović mogao biti koristan u EU parlamentu, što je potvrdilo više visokopozicioniranih SDP-ovaca, piše Novi list. Peđa Grbin je pak u srijedu izjavio kako je ‘možda tema hoće li Milanović biti kandidat na izborima za Europski parlament’.

Neki smatraju da bi mogao animirati SDP-ove birače

‘Ne bi li ga zanimljivo bilo vidjeti u Bruxellesu za govornicom’, kazao je Grbin za N1 televiziju.

Kasnije je ipak malo spustio loptu, rekavši:



‘Sve opcije su otvorene, ali prije svega Zoran Milanović mora odlučiti gdje se vidi, pa nakon njega i stranka’, rekao je Grbin.

Slično misli i Arsen Bauk, predsjednik Kluba zastupnika SDP-a.

‘Prisutnost na europskoj listi svakog člana stranke koji može pridonijeti našem rezultatu je dobrodošla’, kaže Bauk.

Dio SDP-ovaca smatra kako bi Milanović mogao animirati SDP-ove birače za izbore za Europski parlament, na kojima je u dosadašnja dva slučaja odaziv bio vrlo slab, što HDZ-u daje značajnu prednost.

Na europskim izborima 2013. HDZ-ova je lista dobila 32.86, dok je SDP-ova lista osvojila 32.03 posto glasova. Godinu kasnije HDZ je izvojevao uvjerljiviju pobjedu, s 41.41 naspram 29.93 posto glasova.

Milanović nije zainteresiran?

Ime Zorana Milanovića na listi vjerojatno bi privuklo dio glasova ljevice. No on, tvrde njemu bliski izvori, nije nimalo zainteresiran za izbore za EU parlament, bez obzira što bi u njemu zarađivao preko šest tisuća eura mjesečno.

Jedan dio SDP-a smatra kako to nije dobar potez.

‘Ako bi on sudjelovao na europskim izborima, gotovo da bi bio izgubljen za izbore za predsjednika Republike. Zar bi za samo šest mjeseci, i to kao europski zastupnik, išao i na te druge izbore? Time bi si Milanović umanjio šanse, a i za SDP su daleko važniji predsjednički izbori’, kazao je jedan član predsjedništva SDP-a.

Grbin ne bi imao ništa protiv da Milanović bude SDP-ov kandidat na predsjedničkim izborima, ukoliko prije toga prođe unutarstranačke predizbore.

‘On ima velike šanse na predsjedničkim izborima’

‘SDP je 2009. uveo novinu predizbora za našeg kandidata za predsjednika Republike. Uvjeren sam da ćemo za godinu i pol do dvije to ponoviti. Ja ću to zagovarati, pa da članovi SDP-a odluče tko će biti naš kandidat za predsjednika. Ako Milanović bude htio biti kandidat i prođe predizbore, uvjeran sam da bi imao ogromne šanse za pobjedu na predsjedničkim izborima’, kazao je Grbin.

No, izvori tvrde kako Milanoviću ne pada na pamet sudjelovati na predizborima u SDP kako bi dobio stranačku nominaciju. Ti predizbori nisu statutarna obaveza i Glavni odbor SDP-a i bez njih može odlučiti podržati nekog kandidata.

Osim Zorana Milanovića, navodno su za predsjedničku kandidaturu zainteresirani i Tonino Picula, Zlatko Komadina i Rajko Ostojić.