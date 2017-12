OPTUŽENA BANDA ZA BIZNIS ZA ZLATOM: Zločinačka skupina iz Hrvatske preko Italije oprala čak 639 milijuna kuna

Zločinačka skupina je fiktivnim kupoprodajama plemenitih metala oprala 639 milijuna kuna

USKOK je danas podignuo optužnicu protiv 15 hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja te pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja. Dvojicu prvooptuuženih, Luku i Ante Gala, USKOK tereti da su zajedno s još 13 osumnjičenika, od svibnja 2014. godine sve do nedavno, fiktivnim kupnjama plemenitih metala oprali malo više od 639 milijuna kuna.

Paravan za pranje novca

Ova skupina, stoji u USKOK-ovoj optužnici, formirana je još u svibnju 2014. godine, a uz Peju Ivića, glavnu ulogu u otvaranju i upravljanju tvrtkama koje su služile kao paravan za pranje novca imao je Dragan Bošnjak. USKOK tvrdi da je upravo on stajao iza firmi Presvjetla d.o.o., Strip services, Biserni sjaj, Berberović, Manira, Katemat, Pinus Nigra, Bjanka, Ferdi promet i Bonto Plus. Te firme naplaćivale su talijanskim tvrtkama Italpreziosi s.p.a., Gianluca Ciancio s.r.l., JM Gold s.r.l. i Cormas s.p.a. račune za robu i usluge što im nikada nisu isporučene. Sve ove talijanske tvrtke registrirane su za otkup zlata i plemenitih metala.

Talijanima ispostavljali zlato

No, zapravo je to bio način da se novac iz Italije, za koji se sumnja da dolazi od ilegalnog biznisa, čak trgovine drogom, opere kroz financijske tokove u Hrvatskoj. Roba što su ju poduzetnici iz Hrvatske navodno ispostavljali Talijanima bilo je zlato. No, među računima je bilo i onih kojima je plaćano žito i pšenica. Kada bi novac bio uplaćen na račune hrvatskih tvrtki ostali članovi Galine zločinačke grupe su ga podizali. Istražitelji su neko vrijeme i tajno nadzirali Galu i ostale, te snimali njihove telefonske razgovore s navodnim predstavnicima talijanskih tvrtki. Međutim, još nije točno utvrđen idetitet svih dobavljača iz Italije.

USKOK-ovu optužnicu prenosimo u cijelosti:

“USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 15 hrvatskih državljana L. G. (1983.), A. G. (1957.), P. I. (1964.), D. B. (1978.), P. P. (1983.), D. P. (1980.), J. J. (1966.), T. Š. (1992.), T. S. (1980.), Z. S. (1952.), A. Š. (1981.), C. P. L. (1983.), A. I. (1991.), G. T. (1972.), V. Š. (1960.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, utaje poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja te pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja. ( 11. 12. 2017.)



Optužnicom se I okr. i II okr. stavlja na teret da su, od 2. svibnja 2014. do 7. travnja 2016. godine, na području Republike Hrvatske, povezali u zajedničko djelovanje III – XV okr., odredivši kao cilj djelovanja pribavljanje nepripadne materijalne koristi za sebe i druge neosnovanim umanjenjem obveze poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost te neprijavljivanjem i neplaćanjem dužnih iznosa po osnovi poreza i prireza na dohodak.

U cilju realizacije plana zločinačkog udruženja, I okr. i II okr. su zajedno s III okr. i drugim zasad nepoznatim osobama na području Republike Hrvatske i Republike Italije „na crno“ kupovali predmete od zlata i drugih plemenitih kovina neutvrđenog porijekla, a potom su te predmete prodavali kupcima koje su pronašli I okr. i II okr., i to trgovačkim društvima u Republici Italiji.

Prodaju predmeta realizirali su posredstvom tri hrvatska trgovačka društva kojima su, sukladno prethodnom dogovoru i planu, stvarno upravljali III okr. i IV okr., te su IV okr., V okr., VI okr., VII okr., VIII okr. i X okr, kao direktori navedenih društava, prema uputama III okr. i IV okr., talijanskim trgovačkim društvima izdavali račune za isporuku predmeta od zlata i drugih plemenitih kovina, a talijanska trgovačka društva su izvršila plaćanje tih računa u ukupnom iznosu od najmanje 648.786.365,69 kuna

Potom su, radi tajne isplate ovih novčanih sredstava u korist I okr. i II okr., bez obračunavanja i plaćanja poreza protivno odredbama članka 60. i 85. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, članka 5. i 33. Zakona o porezu na dobit, članka 51. Zakona o porezu na dohodak, te članka 8. Zakona o porezu na dohodak i članka 9. Odluke o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak Grada Zagreba (NN 87/01, 103/01), IV okr. osobno i V okr., VI okr., VII okr., VIII okr., IX okr. i X okr., sukladno uputama III okr. i IV okr., izvršili neosnovana plaćanja fizičkim i pravnim osobama za robu koju im te osobe nisu stvarno isporučile. Istodobno su naložili knjiženje dijela nevjerodostojnih računa i ugovora tih fizičkih i pravnih osoba, uključujući i nevjerodostojne račune navodnih dobavljača u kojima je neosnovano iskazan iznos poreza na dodanu vrijednost, dok za dio izvršenih plaćanja uopće nisu vodili poslovne knjige i nisu podnosili porezne prijave, a sve u cilju uskrate dužnih davanja njihovih društava proračunu Republike Hrvatske na ime poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit.

Nakon realizacije planiranih transakcija, odnosno navedene uplate novčanih sredstava na račune društava i fizičkih osoba na temelju neistinite dokumentacije, novac su, sukladno planu i dogovoru, sve u cilju utaje dužnih davanja po osnovi poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, u gotovini podizali III okr., IV okr., V okr., VII okr., VIII okr., IX okr., X okr. i XI okr. nakon čega su ga III okr., IV okr. i V okr., te osobe po njihovim nalozima, u bankama i mjenjačnicama konvertirali u euro i druge valute te su potom gotovi novac predavali I okr. i II okrivljenom.

Na opisani način I okr. i II okr. je isplaćeno najmanje 639.131.122,76 kuna, od kojeg iznosa je najmanje 209.272.504,33 kune nepripadno prisvojeno utajom dužnih davanja po osnovi poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, na štetu proračuna Republike Hrvatske i proračuna Grada Zagreba, a I okr. i II okr. su s tim novcem, sukladno prethodnom planu, dalje raspolagali u svoju korist i korist drugih okrivljenika”, stoji u optužnici.