URNEBESNI POČETAK KERUMOVE KAMPANJE: Najavio svoj megaprojekt, pojeo sirovog škampa pa ispalio: ‘Ja sam kapetan Splita!’

Kandidat za gradonačelnika Splita Željko Kerum krenuo je u kampanju. Danas je na splitskom Starom Placu predstavio svoje zamjenike.

Zamjenici Željka Keruma bit će Jure Šundov i Davor Grčić. Šundov je i u prošlom Kerumovom mandatu obavljao posao zamjenika gradonačelnika, dok je Grčić vlasnik nekoliko tvrtki i Kerumov poslovni suradnik.

‘Stari Plac je veliki potencijal’

Kerum je predstavljanje održao na Starom Placu, za koji je rekao da je najveći potencijal Splita. Na tržnici je isprobao škampe, a najavio je i kako će na Starom Placu graditi garažu i Kongesni centar. Kao veliki projekt, Kerum spominje tunel kojim namjerava spojiti Istočnu i Zapadnu obalu.





Stari plac je Kerum nazvao velikim potencijalom i istaknuo da nije slučajno odabrao baš to mjesto za predstavljanje svojih suradnika i početak kampanje.

‘Ja sam željan posla, a u Splitu ima mnogo potencijala. Odavde gdje sad stojimo napravit će se tunel do hotela. Napravit ćemo i fontanu bez obzira na to što je dio građana za to, a dio protiv. Odavde do fontane će biti tunel’, rekao je Kerum.

‘Ovdje se može početi raditi jučer’

Najavio je i gradnju Kongresnog centra jer je Split, kako kaže, buknuo i potreban mu je kongresni centar.

‘Ovdje se može početi raditi jučer’, rekao je Kerum i nazvao to ‘povratom novca u pet godina’.

Prilikom predstavljanja svojih suradnika, sebe je Kerum nazvao ‘kapetanom Splita’, piše Dalmacija danas.

‘Ja sam Vlaj koji je prošao sedam tisuća sati navigacije. Vjerujem u ove ljude’, rekao je.

‘Zašto se ne bi ispod Placa napravio kongresni centar. To radi struka, bit će raspisan arhitektonski natječaj. Da sam dobio 2013. ti bi bilo već sada otvoreno. Radi se o investiciji od pet, šest milijuna kuna. Tunel između Zapadne i Istočne obale je izvediv, tko kaže da nije moguće ne zna što govori! Split mora izrasti u mediteransku metropolu’, zaključio je Kerum.

Prilikom obilaska splitske ribarnice, jednog je škampa pojeo sirovog.