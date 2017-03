URNEBES NA FEJSU: Grafički dizajner predložio novi logo Zračne luke Franjo Tuđman

Osim zbog brojnih propusta i restrikcija prilikom gradnje novog terminala, Zračna luka Franjo Tuđman na udaru kritika je i zbog vizualnog identiteta, odnosno logotipa. Pokazalo se, naime, da je postojeći “ukraden” s jedne internetske stranice.

Grafički dizajner Ivan Dilberović vrlo brzo je reagirao i predložio rješenje koje je izazvalo pravi urnebes na društvenim mrežama.





“Vidim da se digla full velika prašina oko novog vizualnog identiteta Zračne luke Franjo Tuđman, pa sam odlučio napraviti prijedlog koji ipak ima više smisla i bolje drži vodu od sadašnjeg. Nisam neki copywriter, ali i slogan mi je doletio na volej. Ako netko želi detalje, mogu ih i verbalizirati, znate ono, kad odlazite s novog aerodroma u Irsku i Njemačku tražiti bolji život, činite to s osmijehom. Isto tako, za ovu ekipu koja će me sad prozvati komunistom (?!?) i slično, mogu i vama malo titrati jaja i ispričati priču o tome kako je ovaj avion ustvari crvena petokraka koju je naš predsjednik razbio pa joj fale dva kraka, a to je ujedno i početak uzleta Lijepe Naše! (vidite kako biram riječi; uzlet – napredak, aerodrom, zrakoplov… sve je to povezano). Sve u svemu, izaberite priču koja vam se sviđa, ali poanta je da je ovo bolji identitet od onoga”, napisao je Dilberović u ‘obrazloženju’ svojeg rješenja.