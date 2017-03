UPRAVA AGROKORA MOGLA BI ZAVRŠITI U ZATVORU? Evo kolike su kazne za friziranje financijskih izvješća

Vlada je danas usvojila ‘lex Agrokor’, a sukladno dogovorenim odredbama standstill ugovora između Agrokora i vjerovnika među prvim koracima uvodi se funkcija Glavnog direktora za restrukturiranje koji će biti ključna osoba za provedbu stabilizacije.

KRAJ KRIZE U AGROKORU? NAPOKON POSTIGNUT DOGOVOR, BANKE POTVRDILE: ‘Ugovor će biti potpisan danas, evo tko će voditi koncern’

Računi Agrokora, Konzuma i Belja su u blokadi.

RAČUNI AGROKORA I KONZUMA U BLOKADI! Stigli najnoviji podaci Fine, objavljeno tko je sve i zašto najvećoj hrvatskoj kompaniji blokirao račune



Ruski vjerovnici ovih su dana izrazili i sumnju u friziranje financijski izvješća u Agrokoru, a tu su izjavu kasnije ublažili iskoristivši termin ‘nepravilnosti’. No, zna se da bi lažiranje poslovnih knjiga značilo sustavno friziranje podataka, na kojem bi radilo vše osoba.

Za takvo što predviđene su i zatvorske kazne.

Naime, Kazneni zakon gospodarski kriminal regulira glavom 24., kroz ukupno 19 kaznenih djela, piše Glas Slavonije.

Od zloupotrebe povjerenja, utaje poreza, pranja novca te zloupotrebe tražišta kapitala.

Što se postiže friziranjem podataka?

Jedan splitski odvjetnik, koji je želio ostati anoniman, kazao je što se postiže friziranjem poslovnih knjiga.

‘Najjednostavnije rečeno, bilo je nekoliko kaznenih postupaka u kojima su cijele grupe ljudi optužene da su lažiranjem podataka ishodili kredite koje zatim ne bi vraćali. Lažirali bi se ugovori o radu, isplatne liste, kao i bonitet tvrtke, a često bi se radilo i o fiktivnoj tvrtki. U svakom slučaju, procesuirani su jer su lažiranjem dokumenata prevarili banke. Pokaže li se da se kojim slučajem postupalo s istom namjerom, i po praktički istom principu, i u slučaju “Agrokora”, onda bi valjda i DORH i USKOK trebali postupati po istom principu’, objasnio je odvjetnik.

Navodi kako je uglavnom riječ o zloupotrebi povjerenja u gospodarskom poslovanju, uz krivotvorenje službene ili poslovne isprave.

‘Tko u gospodarskom poslovanju povrijedi dužnost zaštite tuđih imovinskih interesa koja se temelji na zakonu, odluci upravne ili sudbene vlasti, pravnom poslu ili odnosu povjerenja i na taj način pribavi sebi ili drugoj osobi protupravnu imovinsku korist te time ili na drugi način onome o čijim se imovinskim interesima dužan brinuti prouzroči štetu’, piše u zakonu.

Višegodišnje zatvorske kazne

Za to je predviđena kazna do pet godina zatvora, odnosno do deset godina u slučaju velike imovinske štete.

Do pet godina zatvora predviđa se kao kazna osobi koja u ‘službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis unese neistinite podatke, ili ne unese kakav važan podatak, ili svojim potpisom, odnosno službenim pečatom ovjeri takvu ispravu’.

Kazneni zakon uključuje i kaznena djela ‘prijevare u gospodarskom poslovanju’ te ‘povrede obveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga’. Za takvo je kazneno djelo predviđanja kazna zatvora u trajanju do pet godina, ili do deset, ako se radi o većoj imovinskoj šteti. Za povredu vođenja poslovnih knjiga predviđena je kazna do tri godine zatvora.