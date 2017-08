CRVENO UPOZORENJE SVIM VOZAČIMA: Ovih šest dana u kolovozu baš nikako nemojte kretati na more, čeka vas kaos

Iako je nekoliko ‘udarnih’ vikenda, što se tiče prometa, već iza nas iz Hrvatskog autokluba napominju kako će se i u kolovozu, baš kao što je to bilo tijekom srpnja, odvijati vikend smjene gostiju i turista što znači pojačan promet na svim hrvaskim cestama. Kako napominju, vrlo gust promet uz zastoje očekuje se 5., 6., 12., 13., 19. i 26. dana u mjesecu kolovozu, a osobito pojačan promet očekuje se ponedjeljkom i petkom.

Dosadašnja je praksa pokazala kako ljudi obično idu na more u petak poslijepodne, nakon radnih obveza ili u subotu ujutro, zbog čega se u tom terminu naviše stvaraju gužve na cestama. Ista je situacija u nedjelju popodne, kada se svi vraćaju. Bilo bi pametno, ako ikako možete, da izbjegnete ove termine.

Kako bi vozačima olakšali put do mora, Hrvatski autoklub izradio je kalendar gustoće prometa od siječnja 2017. godine do siječnja 2018. godine, prema kojem se najveće gužve i zastoji na cestama očekuju u kolovozu.

Prema prognozama HAK-a, pojačan do gust promet u kolovozu bi trebao biti svakog ponedjeljka i petka do 15. kolovoza, uključujući Veliku Gospu, a nakon toga svakog petka, nedjelje i ponedjeljka, sve do 28. kolovoza. Tada bi se gužve na cestama trebale primiriti, odnosno kada bi promet na cestama trebao bti umjeren.



Karta najčešćih gužvi

Uz najavu o danima u kojima se očekuju velike gužve na cestama, HAK je ove godine pripremio i kartu najčešćih ljetnih gužvi na hrvatskim cestama.

‘Mnogi će se složiti da nema ništa ljepšeg od putovanja, bilo zbog odmora i užitka, bilo zbog posla. Nakon odluke o putovanju i izbora svog cilja, mjesta za ljetovanje, zimovanje ili poslovnog puta, sljedeća najvažnija stvar jest izbor cesta kojima ćemo putovati do svog odredišta. Najčešće izabiremo cestu kojom smo već putovali i koju dobro poznajemo, što činimo zbog sigurnosti: „Ovu cestu poznajem, na njoj znam što me može čekati, njome ću putovati“. Informativni centar već gotovo 39 godina prati navike vozača koji putuju autocestama, državnim, županijskim i lokalnim cestama. To nam je bogato iskustvo bilo osnova za sastavljanje Karte ljetnih gužvi na našim prometnicama’, kažu iz HAK-a.

Najznačajnije su gužve, dodaju, uvijek tijekom vikenda, osobito subotom kad najveći broj turista ulazi u zemlju, odnosno vraća se svojim kućama. Stoga, ako krenete na put te upadnete u gužvu, pogledajte što vam HAK savjetuje, možda se baš u vašoj blizini nalazi neki alternativni pravac koji će vam olakšati vaše putovanje i zbog kojeg nećete satima morati čekati ili voziti u koloni.

Sretan put!