UPOZORENJE IZ HAK-a: Pazite na cestama, poledica bi mogla biti gadna

U većem dijelu unutrašnjosti Hrvatske zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima, izvijestio je u nedjelju navečer Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC60 Trilj-Imotski u mjestu Grubine. Obilazak je lokalnim prometnicama.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama večeras je do 23 sata. Zabrana se odnosi na državne ceste: DC8 (Jadranska magistrala), DC9 (Metković-Opuzen), DC21 (Kaštel-Kanfanar), DC66 (Pula-Labin-Opatija), DC23 (Žuta Lokva-Senj), a na autocestama, kao i na državnoj cesti DC1, zabrana ne vrijedi.

Granični prijelazi

Pojačan je ulazak putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Stara Gradiška, a izlazak na prijelazu Zaton Doli.



Zbog radova na graničnom prijelazu Županja, u oba se smjera povremeno vozi usporeno, a teretna vozila dodatno otežavaju protočnost putničkog prometa.

Radovi su i na graničnom prijelazu Slavonski Brod, smanjen je broj ulaza i izlaza, pa se vozače upozorava na gužve i duža čekanja i savjetuje da koriste susjedne granične prijelaze.

Granični prijelaz Harmica (SLO) otvoren je za vozila do 7,5 t. Trajekti i katamarani plove prema redu plovidbe.

Snježna kraljica

Zbog održavanja utrke Svjetskog skijaškog kupa na zagrebačkom Sljemenu od 1. siječnja od 6 sati do 6. siječnja do 12 sati zatvara se za sav promet (osim za vozila s dozvolom, akreditacijom) prilazna cesta od Sljemenske ceste do Tomislavovog doma.

Za vrijeme održavanja utrka Svjetskog skijaškog kupa na zagrebačkom Sljemenu od utorka, 3. siječnja do četvrtka, 5. siječnja, vrijedit će privremena organizacija prometa u ulicama: Bliznec, Sljemenska cesta, Gračanska, Markuševečka, Ksaverska, Jandrićeva i Mlinovi.