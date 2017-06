UPLAKANA MAJKA: ‘Dijete mi je skoro umrlo jer nas je liječnik s Brača na Hitnu u Splitu poslao – trajektom’

U četvrtak ujutro obitelj Lukšić iz Splita proživjela je pakao kada su gotovo ostali bez djevojčice stare godinu i pol. Tijekom odmora na Braču dijete je slučajno progutalo detedžent te je umalo došlo do tragedije.

‘Da nije bilo doktora Jakšića, moje dijete, moja curica od godinu i pol bila bi mrtva. I to zbog drugog doktora Eterovića, koji nas je trajektom poslao u Split na Hitnu pomoć, a dijete se otrovalo Arielom’, rekla je Tea Lukšić, majka djevojčice koja se dva dana borila za život nakon trovanja.

Do trovanja je došlo na Tijelovo, obitelj je dan provodila u vikendici u Sutivanu na Braču, piše Slobodna Dalmacija.

Djevojčica progutala kapsulu deterdženta

‘U kući sam bila sa kćerkama, osmogodišnjom Tinom i 1,5 godišnjom Toninom. U kupaonici sam u 9.30 sati prala zube, a Tonina je bila uz mene. No kako nam je u Splitu sve blokirano dječjim zaštitama, a u vikendici nažalost nije, ona je otvorila ormarić i u trenu, u hipu stavila u usta kapsulu tekućeg deterdženta za rublje ariel i pregrizla je.



Nisam joj ga uspjela izvaditi iz usta, nešto je progutala, pa sam panično zvala u pomoć.

Skočio je moj otac Željko Blažević i dijete smo odvezli autom u Supetar, na Hitnu pomoć’, rekla je 33-godišnja majka koja je vjerovala kako će joj tamo odmah pomoći. No, to se nije dogodilo.

‘U 9.50 sati smo već bili u Hitnoj, u čekaonici je bilo pet-šest starijih ljudi, no kako je Tonina u mojim rukama već bila malaksala, odmah sam ušla kod doktora vičući da mi je dijete otrovano, no doktor Eterović me samo vratio nazad u čekaonicu, kazavši mi da sjednem. Je l’ možete vjerovati u to? No nisam imala izbora, sjeli smo slušajući doktora, no dijete mi je nastavilo povraćati, izbacivala je pjenu na usta, posivila je…’, nastavila je Lukšić.

Ponovno je s ocem Željkom i kćeri Tinom ušla kod doktora Eterovića, držeći dijete u rukama i vičući kako umire.

Doktor ih poslao trajektom na Hitnu

‘Odgovor nas je prenerazio, no tada nismo mogli o tome puno razmišljati. Malenoj smo trebali spasiti život. A doktor mi kaže: Čujte, imate trajekt u 10.30 sati pa idite u Split na Hitnu.

Djed je sjeo u auto i kćerku s unukama odvezao do trajekta, zaobilazeći veliku kolonu automobila koja je čekala na ukrcaj, i zahvaljujući djelatnicima Jadrolinije bez problema su, preko reda prvi ušli u trajekt.

‘Smjestili smo su u salon trajekta, ali je Tonina i dalje povraćala, pjenila se… Skinula sam s nje šporku robu, već se i cijeli salon digao kako će pomoći mom djetetu, i tada mi je prišao tehničar, nažalost ne znam mu ime, i doktor Jakšić, koji je iz noćne smjene išao doma trajektom. Reagirali su i kazali da malu moramo do Splita prebaciti gliserom za hitne slučajeve, koji je vezan tu uz trajekt.

Vani je padala kiša, a ja trčim iz trajekta do glisera s Toninom koja je na sebi imala samo pelenicu, jer smo joj skinuli šporku robu od povraćanja. I tada sam tek shvatila kako je uz mene i Tina, na stariju kćer sam u panici skroz zaboravila. Ajme… I moram reći veliko hvala jednom od taksista u trajektnoj luci, ne znam tko je no pronaći ću ga i zahvaliti mu se osobno. Zamolila sam ga da Tinu odveze do Sutivana, do bake, a on mi je spremno dodao i šugaman da prekrijem Toninu, uzeo Tinu za ruke i odvezao je doma.

Utrka s vremenom

Ne znam koliko smo se vozili gliserom do Splita, meni je svaka sekunda trajala kao vječnost. Samo se sjećam kako je doktor Jakšić uporno govorio kapetanu broda da vozi brže, brže… Tehničar mi je pomagao oko kćerke, ona se već gubila, kolutala očima, povraćala i dalje, a mi smo je štipali da ne padne u nesvijest.

Doktor Jakšić je već obavijestio Hitnu u Splitu pa su nas kola čekala u lučici Zenta, Toninu su odmah preuzeli.

U bolnici su nas ostavili u čekaonici, dva sata nismo znali što se događa, tek sam poslije doznala kako su mi dva puta dijete oživljavali, stavili u induciranu komu, spašavali joj život. A zamislite da smo poslušali doktora Eterovića, mi bismo još bili na trajektu, posred Bračkog kanala bismo plovili, s otrovanim djetetom…’, ispričala je šokirana majka.

Djevojčica je u petak skinuta s aparata. Ima oštećejna i prvog i drugog stupnja jednjaka i želuca, no više nije životno ugrožena.

‘Svaka je minuta za spas moje Tonine bila bitna i hvala što je na trajektu bio doktor Jakšić.

Zahvalila sam mu se, a on je svaki dan i zvao splitsku bolnicu provjeravati što je s djetetom. Hvala i djelatnicima splitske bolnice, tako su brižni za svoje male pacijente. Srećom, moja curica je spašena, no što je sa ostalom djecom na otoku, koja ovise o brzoj reakciji? Svi nam kažu da se u ovom slučaju trebao dignuti i helikopter, a ne nas slati trajektom koji vozi 50 minuta do luke’, zaključila je Lukšić.

Dr. Eterović ispričao je svoju stranu priče.

‘Vanjskim pregled pokazao je dobro stanje’

‘Bio je praznik i kolega Jakšić i ja smo se u ambulanti u Supetru mijenjali u 10 sati. Upravo u trenutku kada sam ulazio u ambulantu, u njoj su s dr. Jakšićem bile majka i ta djevojčica. Meni su pokazali istu kesicu kakvu je progutala.

Dijete je vanjskim pregledom bilo u dobrom stanju. Istini za volju, jednom je ispred nas povratila, ali sveukupno stanje je bilo zadovoljavajuće. Kako je to bilo oko 10.15 sati, a u 10.30 sati iz Supetra za Split ide trajekt, ja sam majci predložio da trajektom idu za Split, jer u tom trenutku nije bilo indikacija za putovanje gliserom Hitne pomoći put Splita.

Kako je dr. Jakšić upravo napuštao svoju smjenu i kako je s njime u Split išao i medicinski tehničar koji je također dežurao, rekao sam majci da će im u pratnji biti njih dvojica, te da će reagirati ako to bude potrebno.

Kada su ušli u trajekt djevojčici je u salonu trajekta pozlilo i tada me kontaktirao dr. Jakšić i rekao mi, kako će oni ipak put Splita krenuti gliserom, što sam mu ja potvrdio’, rekao je dr. Eterović.