UNUTARSTRANAČKI RAT OKO ZLATNOG RATA: ‘Plenković je ljut, priča se da su koncesiju za najljepšu plažu dobili ljudi bliski Brkiću’

Skupština Splitsko-dalmatinske županije odlučila je da koncesiju za korištenje plaže Zlatni rat u Bolu na Braču, koju mnogi smatraju najljepšom u Hrvatskoj, dodijeli zagrebačkoj tvrtki Sport B.

No, ta je odluka smjesta izazvala niz kontroverzi, a kako stvari stoje i unutarstranačkih te međustranačkih prijepora.

Kuloari govore o Brkićevoj umiješanosti

Spomenuta tvrtka je, naime, bez prihoda i zaposlenih, a osnivač joj je Davor Matijević, osoba bliska Višeslavu Vukojeviću, sinu bivšeg ustavnog suca i HDZ-ovca Vice Vukojevića. Njih dvojica, Matijević i mlađi Vukojević, bliski su, pak, pouzetniku Zoranu Gopcu, gazdi hrvatskog rukometa, s kojim su osnovali tvrtku Sporticus koja u zagrebačkom Domu sportova drži lokal Cro Pub, poznat kao omiljeno okupljalište nekih HDZ-ovaca, među kojima i Milijana Brkića, zamjenika predsjednika stranke. Jutarnji list piše kako se po HDZ-ovim kuloarima priča da je Brkić umiješan u dodjelu koncesije za Zlatni rat te da je zbog toga na pomolu novi unutarstranački okršaj.



“Ovo je znak da se u HDZ-u događa veliki sukob”, kazao je Jutarnjem listu neimenovan izvor iz stranke upoznat sa zbivanjima.

Izvor iz HDZ-a: Natječaj će vjerojatno biti poništen

Šefa stranke i premijera Andreja Plenkovića ova je situacija, čini se, prilično razljutila jer je žurno zatražio od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture da preispita zakonitost dodjele koncesije. Resorni ministar Oleg Butković, koji je dobio taj zadatak, izjavio je novinarima da će natječaj biti poništen ako se utvrdi da Odjel za pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije nije zakonito proveo postupak.

No, na pomolu je i novi sukob između Plenkovića i Brkića koji je očito blizak ljudima čija je tvrtka bez prihoda i zaposlenih dobila koncesiju za prekrasnu plažu.

“Plenković je zasigurno jako ljutit jer u protivnom ne bi osobno reagirao. U stranci se sada svašta priča, pa i o Brkićevoj umiješanosti. Znam da je on dobar sa županom Zlatkom Ževrnjom, ali Brkić je tamo bliži s nekim drugim ljudima koji vuku glavne konce u županiji. No, je li to sve povezano, teško je tvrditi”, kazao je neimenovani izvor Jutarnjeg lista iz HDZ-a koji je uvjeren da će natječaj biti poništen.

Župan Ževrnja: Sve je bilo transparentno

Splitsko-dalmatinski župan Ževrnja zbog ovog bi slučaja mogao imati grdnih problema uoči lokalnih izbora na kojima je ponovno HDZ-ov kandidat za župana. Ževrnja pak tvrdi da nije učinjeno išta nezakonito te da Brkić nema veze s koncesijom.

“Pa, kako uopće možemo znati tko će se javiti na natječaj. On je raspisan za cijelu Hrvatsku, ponude dolaze zapečaćene, a njihovo otvaranje je komisijsko. Do kraja je sve transparentno”, kazao je Ževrnja dodajući da nema riječi ni o kakvoj “rasprodaji” Zlatnog rata jer je cijeli postupak raspisivanja i provedbe natječaja bio transparentan.

“Postoje tri parametra – ponuđeni fiksni iznos, ponuđeni varijabilni iznos te visina ulaganja u unapređenje plažnih objekata. Ne propisuju se neki drugi uvjeti, poput prihoda ili ranijih iskustava, niti županija može uvesti neki svoj uvjet”, pojasnio je i dodao da natječaj vrijedi za tvrtke s područja cijele Hrvatske, a ne samo iz Splitsko-dalmatinske županije.

Mostovci Bulj i Grmoja napali HDZ-ovog župana

No, HDZ-ov partner u Vladi, Most, također je zatražio poništenje natječaja za koncesiju. Mostovac Miro Bulj, ujedno kandidat za splitsko-dalmatinskog župana, a time i Ževrnjin protukandidat, poručio je da se “ne smije dopustiti koncesioniranje hrvatske obale onima koji su najpodobniji, a ne najkvalitetniji ponuđači, jer ti sigurno neće raditi u korist županije, nego u korist svog džepa”.

Nadovezao se i glavni tajnik Mosta Nikola Grmoja koji je u razgovoru za N1 televiziju izjavio da “sve more koje oplakuje obale Zlatnog rata neće moći oprati one koji su napravili ovo oko Zlatnog rata” aludirajući na HDZ-ovog župana Ževrnju kojeg bi, po Grmojinoj interpretaciji predizbornih anketa, Bulj trebao pobijediti u drugom krugu izbora. Grmoja Ževrnji spočitava i što je općinu Dugopolje ostavio u dugovima iako se “predstavljao kao neki veliki gospodarski mag”.