UNIŠTENI SU IM BRAKOVI, OSTALI SU BEZ POSLA…: Zbog novog oblika ovisnosti otvara se dnevna bolnica u Jankomiru

Zbog novog oblika ovisnosti, one o internetu, u Zagrebu se otvara i nova dnevna bolnica. Ondje će se liječnici baviti problemima koji mahom pogađaju mlađu populaciju u zemlji.

U zagrebačkoj Psihijatrijskoj bolnici “Sveti Ivan” uskoro otvaraju dnevnu bolnicu za internetske ovisnike, prvu takvu ustanovu u Hrvatskoj, piše Slobodna Dalmacija.

“Bolnica je namijenjena punoljetnim osobama za koje, nakon što tim obavi individualnu obradu, zaključimo da su ovisne o internetu ili su na korak do toga, u fazi takozvane štetne uporabe”, kažu dr. Davor Bodor, psihijatar koji stoji iza koncepta dnevnih bolnica za ovisnike o alkoholu i kockanju, a sad i internetu, te dr. Irena Rojnić Palavra, psihijatrica koja će se u podjeli multidisciplinarnog tima baviti upravo internetskim ovisnicima.

Psihijatri tvrde kako su ovisnici najčešće mlade osobe koje na internetu pronalaze nešto radi čega se osjećaju bolje nego s ove strane ekrana.



“Ponekad je to društvo, zabava, potvrda koju dobivaju od drugih, realizacija fantazija, bijeg od turobne stvarnosti… Vrlo često se radi o osobama čija je obiteljska struktura nezdrava ili narušena. Najčešće ovisnosti su o videoigrama, društvenim mrežama i pornografiji, a kako nemamo dovoljno iskustva s ovisnošću o različitim internetskim sadržajima, teško je reći koja je najteža. Pretpostavila bih da su to videoigre, no to ćemo tek vidjeti”, kaže dr. Rojnić Palavra dodajući kako se ovisnošću smatra ako je osoba na internetu pet sati dnevno, a na bavi se drugim aktivnostima i obvezama.

No, mnogo su, ističe, važniji simptomi kad je osoba sve dulje i dulje na internetu, traži sadržaje sve jačeg sadržajnog potencijala, gubi kontrolu nad vremenom provedenim za računalom, nervozna je kad nema pristup intrenetu ili nije na njemu, ima probleme u obitelji i radnoj okolini.

Brojni među ovisnicima nerijetko ne shvate da su ovisni dok, primjerice, ne ostanu bez posla ili stignu do rastave braka, jer njihove internetske aktivnosti ugrožavaju sve sfere njihova života.

Stručnjaci procjenjuju kako u Hrvatskoj ovisnika ima 11 posto, odnosno oko 400 tisuća ljudi.