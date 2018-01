UMRO MARIJAN HANŽEKOVIĆ: Poznati odvjetnik jutros je preminuo u 66. godini života

1978. pokrenuo je odvjetničku pisarnicu, a 1994. Odvjetničko društvo Hanžeković, Radaković i partneri, koje je kasnije preimenovano u ‘Hanžeković&Partneri’.

Poznati zagrebački odvjetnik Marijan Hanžeković, umro je u nedjelju ujutro u Zagrebu u 66. godini života.

Pravnik, poduzetnik, sportski djelatnik

Bio je ugledni pravnik, uspješan poduzetnik, sportski djelatnik i ljubitelj umjetnosti. “Ja sam odvjetnik po vokaciji. Jedan od onih dosadnih koji je još u osmogodišnjoj školi znao što hoće. Ali sam mislio da je to romantičniji poziv, da je to borba za pravdu. No, pravo i pravda su dva različita pojma. Pravde ima koliko i ljudi. Svatko ima neku svoju pravdu. Ona je osobna, a pravo je čista logika”, ustvrdio je u jednom od rijetkih intervjua. Marijan Hanžeković rođen je 18. siječnja 1952. u Zagrebu. Nakon osnovne škole upisao je gimnaziju, a 1975. zagrebački Pravni fakultet. Pravo je završio u roku, a već 1978. otvorio je odvjetničku pisarnicu. Početkom 80-ih bio je angažiran u velikim predmetima gospodarskog kriminala, u vezi s Inom, Kajfežom, Belupom.

Odvjetničko društvo Hanžeković, Radaković & Partneri osnovao je s kolegama 1994. Kasnije je preimenovano u Odvjetničko društvo Hanžeković & Partneri i danas je najveća odvjetnička kancelarija u Hrvatskoj sa dvjestotinjak zaposlenih. Tijekom cijelog radnog vijeka bio je angažirani član Hrvatske odvjetničke komore, a od 1994. do 2000. godine njen predsjednik. Uz odvjetništvo, Hanžeković je pratio biznis – u njegovom vlasništvu bila je štedionica Zlatni most, a u jednom je trenutku ušao i u vlasničku strukturu Dinersa za koji je do tada radio kao odvjetnik.



Bio prisutan i u politici

U svibnju 2014. od Hypo banke preuzima vodeću medijsku tvrtku EPH, koja se tada nalazi u predstečaju. 2016. tvrtka koju čine Jutarnji list, Slobodna Dalmacija, Sportske novosti, Globus, Gloria mijenja ime u “Hanza Media”. Marijan Hanžeković bio je prisutan i u politici, godinama je bio u HSLS-u. Bio je posvećen i sportu, volio je košarku i jedrenje. Od 2000. godine bio je predsjednik Košarkaškog kluba Zagreb, bio je osnivač Hrvatskog košarkaškog saveza, a angažiran je bio i oko Dinama. Nije skrivao da je mason i član Trilaterale, a o tome je rekao da se radi tek o grupa ljudi koji raspravljaju o tome kako riješiti probleme u svijetu. Hrvatskoj javnosti Hanžeković je bio najpoznatiji po ovrhama koje je, između ostalih, radio za HRT, HT, Grad Zagreb i Zagrebački holding. U intervjuu za HRT u studenom 2016. rekao je da boluje od raka gušterače, zbog čega je u Zagrebu bio i operiran, a pojasnio je da je šansa za preživljavanje kod te vrste bolesti tri posto.

Bio je kolekcionar i mecena, vlasnik Zbirke Hanžeković. Suprug je i otac dvije odrasle kćeri.