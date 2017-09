UMRO JE SLAVKO GOLDSTEIN: Velikan hrvatske kulture preminuo je u 90. godini. Bio je povjesničar, pisac, utemeljitelj HSLS-a…

Slavko Goldstein, velikan hrvatske kulture, danas je u 90. godini preminuo na Rebru, potvrđeno je iz obitelji.

Goldsteinova je obitelj podrijetlom iz Tuzle, a on je rođen 22. kolovoza 1928. u Sarajevu.

Nakon što su ustaše početkom Drugog svjetskog rata ubile njegova oca Ivu Goldsteina, on je pobjegao s majkom i bratom te se pridružio partizanima.

Kad je rat završio, Goldstein je sudjelovao u borbi za uspostavu Izraela. U Jugoslaviju se vratio 1950-ih.



Bio je osnivač redakcije i urednik Vjesnika u srijedu, urednik na Radio-Zagrebu, filmski scenarist, glavni urednik izdavačke kuće Stvarnost i časopisa Erasmus. Bio je jedan od potpisnika zahtjeva za ostavkom predsjednika Franje Tuđmana 1993. godine objavljenog u tom časopisu.

Objavio je i knjigu “1941. – godina koja se vraća” za koju je 2007. godine dobio nagradu Kiklop za publicističko djelo godine. Bio je i predsjednik Židovske općine, a kasnije i židovske vjerske zajednice Beth Israel u Zagrebu.

Objavio je više knjiga o hrvatskoj povijesti, bio urednikom više od 150 knjiga, a koscenarist je bio za filmove “Signali nad gradom”, “Prometej s otoka Viševice”, “Četvrti suputnik” i “Akcija Stadion”. Dobitnik je brojnih nagrada, odlikovanja i priznanja za književnu i nakladničku djelatnost.

S bratom je 1989. osnovao stranku HSLS, na čelu koje je bio do 1990. godine. Bio je i prvi predsjednik židovske vjerske zajednice ‘Beth Israel’ iz Zagreba.

Devedesetih se protivio politici Franje Tuđmana , a 2012. je podržao inicijativu za ukidanje saborske komemoracije žrtava Križnog puta na Bleiburgu.

Prošle godine u travnju Goldstein je dao veliki intervju za Telegram. U razgovoru s Dragom Hedlom ekskluzivno je govorio o svojoj novoj knjizi Jasenovac, tragika, mitomanija, istina. Bio je nesumnjivo najbolji poznavatelj onoga što se u ustaškom logoru u Jasenovcu događalo za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske, jer je tome posvetio značajan dio svog povijesno-istraživačkog rada. Zbog toga je iznimno osjetljiv na pokušaje revizije povijesnih činjenica o Jasenovcu, pa je na jedan takav pokušaj – knjigu koja želi prikazati Jasenovac kao radni, kažnjenički logor u kojem nije bilo masovnih likvidacija – odgovorio upravo svojom knjigom.

Tada je govorio i o jačanju ekstremne desnice. Odgovornom za to je smatrao i politiku. “Politika je ne samo odgovorna za pojave koje danas imamo, nego ona zloupotrebljava te stare boli da bi ostvarila političke bodove. A to je na granici zločina, neću reći kriminalnog, nego društvenog i moralnog zločina. Politika je najsposobnija i ima najviše moći da to prebrodi i to se negdje uspijeva”, rekao je tada Goldstein.