UMRO PREDRAG MATVEJEVIĆ: Odlazak jednog od najvažnijih intelektualaca na Balkanu

Nakon duge i teške bolesti preminuo je istaknuti intelektualac hrvatskog, talijanskog i bosanskohercegovačkog podrijetla Predrag Matvejević.

Informacija je za N1 potvrđena iz kruga njegovih bliskih prijatelja. Kako doznajemo, njegova želja je da ispraćaj bude u uskom krugu najbližih.

Jedan od najvažnijih intelektualaca Balkana, ali i Europe, preminuo je u četvrtak oko 14 sati u Zagrebu, u 85. godini.

Njegov “Mediteranski brevijar” preveden je na brojne svjetske jezike, od Tokija do Los Angelesa.



Matvejević je rođen 7. listopada 1932. u Mostaru, spadao je među najprevođenije hrvatske književnike u svijetu, a možda najpoznatije njegovo djelo “Mediteranski brevijar” prevedeno je na 23 jezika.

Nakon školovanja u rodnom Mostaru započinje studij francuskoga jezika i književnosti u Sarajevu koji završava u Zagrebu. Godine 1967. doktorirao je na sveučilištu Sorbonni u Parizu disertacijom o angažiranu i prigodnom pjesništvu.

Niz počasnih nagrada

Nakon toga do 1991. predavao je francusku književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom rata, kao umirovljenik napušta Zagreb i do 1994. predaje slavenske književnosti na Trećem pariškom sveučilištu (Nouvelle Sorbonne), a od 1994. do 2007. srpski i hrvatski jezik i srpsku i hrvatsku književnost na Rimskom sveučilištu La Sapienza.

Matvejević je primio počasni doktorat u Francuskoj i dva u Italiji, 2002. godine i počasni doktorat na Sveučilištu “Džemal Bijedić” u njegovu rodnom Mostaru. Nositelj je odlikovanja koje su mu dodijelili predsjednici Republike u Francuskoj (Legija časti), Hrvatskoj (Red Danice hrvatske), Sloveniji i Italiji.