UMRO DJEČAK ČIJA JE SUDBINA POTRESLA CIJELU HRVATSKU: ‘Njegovi hrabri roditelji ukazali su na veliki problem našeg zdravstva’

Dječaka koji je unatoč terminalnoj fazi bolesti dobio otpusno pismo iz Klinike za dječje bolesti u Zagrebu u kojem piše da nije akutno bolestan pa stoga niti za bolničko liječenje, danas je preminuo u istoj bolnici.

KLAIĆEVA OTPUSTILA DJEČAKA I POSLALA GA KUĆI DA UMRE: ‘Rekli su da je u svijetu normalno da dijete umre doma’

‘Upućujem izraze najdublje sućuti Marinovim roditeljima i obitelji, svima onima koji su uz njega bili cijelo vrijeme trajanja teške bolesti, a posebno u nekoliko proteklih dana, kao i zdravstvenom osoblju koje je uložilo sve svoje znanje da bi njemu i obitelji olakšali agoniju. Marin je u zadnjim danima svog života pokrenuo hrvatsku javnost, a njegovi hrabri roditelji ukazali na problem nepostojanja sustavnog rješenja skrbi za djecu u završnoj fazi svoje teške bolesti’, priopćili su iz Klaićeve bolnice i izrazili nadu da će Marinov primjer pokrenuti Hrvatsku, koja je i ovom prilikom pokazala svoju bezgraničnu humanost, da se ovaj problem riješi sustavno, piše 24 sata.

Mladen Dražić, otac 15-godišnjeg Marina, koji je nepokretan i ima hidrocefalus prošlog je vikenda doveo u Klaićevu bolnicu, a nakon samo dva dana dječak je pušten kući jer ‘nije akutno bolestan’. Mladen je svojeg sina prije mjesec dana sam reanimirao kod kuće uz pomoć mlađeg sina Roka, no ovog puta Marinu nisu mogli pomoći.



‘Rečeno nam je da je u svijetu normalno da djeca umiru doma, a mi trenutačno nismo baš u takvoj psihičkoj snazi da bismo nakon jedne uspješne reanimacije djeteta ponovno mogli to preživjeti. A za sustav, to jest predstojnicu pedijatrije, to je jedno od rješenja na koje, nažalost, ne znam tko može svjesno pristati’, rekao je prije nekoliko dana Marinov otac Mladen.