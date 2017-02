UMIROVLJENICI: ‘Država je omogućila lešinarima da otimaju stanove, nećete vjerovati što je napravio jedan ‘poduzetnik”

Država je institutom ugovora o dosmrtnom uzdržavanju potaknula lešinarenje i zloupotrebu starijih osoba, tvrde umirovljenici koji tvrde da je hrvatski sustav socijalne skrbi za starije osobe manjkav te da sve više starijih osoba zbog nemogućnosti samostalnog života biva namamljeno od uzdržavatelja, na način da im predaju svoju imovinu u zamjenu za njegu i brigu u posljednjim godinama njihova života.

‘Sve češće možemo pročitati tužnu priču o starijoj osobi koju su prevarile osobe s kojima je potpisala ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, odnosno nisu ispunile ugovorne obveze, već su osobu izbacili na ulicu ili u nekakav drugi smještaj, a njezinu imovinu rasprodali. Iako se uzdržavatelji nisu pridržavali ugovora, starije osobe rijetko dobivaju sudske postupke, ako se uopće odluče za njih zbog troška, uzrujavanja i predugog trajanja na hrvatskim sudovima’, istaknuo je u svojem glasilu Sindikat umirovljenika Hrvatske.

Iz tog razloga SUH je pokrenuo provjeru koliko osoba i pod kojim uvjetima u oglasima nudi udržavanje starijim osobama.

Žele doći do nekretnine, a da ne dižu kredit

‘Ostali smo šokirani brojem takvih ponuda u oglasnicima i forumima. Možda je najtužniji primjer na jednom forumu, gdje je mlađi ‘poduzetnik’ pokrenuo temu ‘Kako do nekretnina na alternativni način?’ Naime, kako je napisao, zanima ga kako može doći nekretnine, a da ne mora na to trošiti svoju zaradu ili podizati kredit’, navode iz SUH-a.



‘Legalno je, znam za dosta takvih slučajeva’, ‘Kaj, pa skrbiš za bakicu godinu, dvije dok ne umre i ostane ti stan’, ‘Legalno možeš i više takvih ugovora sklopiti, isplati se’, navode umirovljenici SUH-a u svome glasilu komentare kakvi se mogu čuti.

Na internetskim oglasnicima mnoštvo je oglasa na kojima se nudi skrb za starije osobe, doživotno uzdržavanje i slično. SUH je nazvao nekoliko oglasa, a odlučili su se i na objavu oglasa u kojem prividno traže osobu koja će skrbiti o 82-godišnjoj starici u zamjenu za nekretninu u Splitu. Nisu prošla niti dva dana, a javilo se više od 60 osoba koje su bile zainteresirane. Većina je bila spremna na preseljenje, dok velik dio nudi i premještaj bake u drugi dio Hrvatske. Interesiralo ih je i je li bolesna, pokretna ili nepokretna, ali i o kakvoj se nekretnini radi.

Javljaju se ljudi različitih profila

‘Na sve upite smo odgovorili kako bi baka rado ostala u svom stranu te kako bi se potpisao ugovor o doživotnom uzdržavanju u kojem bi se specificirali detalji skrbi, tj. kako bi baki trebalo pomoći oko kućanskih poslova, izlazaka, plaćanja troškova stanovanja i hrane i popravaka u kući, s tim da njezina mala mirovina njoj ostaje na raspolaganju, kao svojevrsni džeparac. Ljudi koji su nam se javljali na upite različitih su profila.

Od profesionalnih njegovatelja koji su pred mirovinom i žele nastaviti raditi i koji su nam u sklopu upita poslali reference, osobne podatke i slično, do osoba koje jednostavno traže mjesto za život, a u dosta slučajeva riječ je o obiteljima gdje su roditelji nezaposleni i bez iskustva za skrb o starijoj osobi. Povratni odgovor smo dobili od njih 40, s tim da je polovina odustala jer u pitanju nije potpisivanje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju ili zato što smo inzistirali da baka ostane u svom stanu do kraja života. Uvjeravali su nas kako je bolje da je u domu za starije, najčešće su navodili državne domove kao najbolje rješenje, ali nam nisu htjeli odgovoriti što bi učinili sa stanom dok bi baka bila u domu. No, i tu vrijedi jednostavna shema: baku u dom, a stan u najam, pa time plaćate dom i za koju godinicu eto vam nove nekretnine. Ili desetak nekretnina’, upozorili su ih Sindikata umirovljenika Hrvatske.

Ne treba generalizirati

Valja naglasiti kako nisu sve ponude za skrb o starijoj osobi lešinarenje ili pokušaj manipulacije, no jasno je kako je mnogo onih koji na ovakav način žele doći do nekretnine.

‘Pojedinci su se odmah raspitivali o veličini nekretnine, je li u pitanju stan ili kuća te u kojem dijelu grada se nalazi. Kada smo toj polovini zainteresiranih odgovorili kako prije ikakvog sklapanja ugovora želimo informaciju imaju li već potpisane ugovore o uzdržavanju s drugim osobama, bilo dosmrtnom ili doživotnom, komunikacija je gotovo sa svima prestala. Točnije, samo su dvije gospođe bile zainteresirane za daljnje dogovore. Njima smo objasnili da je u pitanju naše istraživanje za Glas umirovljenika koje smo odlučili provesti zbog velikog broja prijevara s kojima se starije osobe suočavaju’, zaključili su u SUH-u.