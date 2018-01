UHLJEBILI GU U GRADSKU UPRAVU, ALI SE UVRIJEDIO I DEMONSTRATIVNO UZEO BOLOVANJE: Razlog je nevjerojatan!

Kad se Brakus udostoji pojaviti na poslu, gradonačelnik će ga pitati je li voljan raditi u Odjelu društvenih djelatnosti ili će pak ići u prijevremenu mirovinu za koju ima uvjete.

Jedan od bivših direktora šibenske tvrtke TEF (Tvornica elektroda i ferolegura), Joško Brakus, radio je u toj firmi više od dvadeset godina, a kad je tvornica propala i nije imala proizvodnje, njegova je plaća stizala iz gradskog proračuna. Došlo je vrijeme da se firma obriše iz registra Trgovačkog suda, a posljednji preostali zaposlenici, bivši direktor i bivša djelatnica tvorničkog računovodstva, ‘zbrinuti’ su u Gradskoj upravi. No, novi zaposlenici nezadovoljni su uvjetima rada pa su demonstrativno otišli na bolovanje.

NEVIĐENA TVORNICA UHLJEBA: Zatvorena prije 23 godine, ali i dalje zapošljava stranačke velikaše

TEF kao gradska tvrtka ne radi već 23 godine, iako je donedavno sedam do deset djelatnika uredno primalo plaće iz proračuna.



Brakusu je uhljebljen u Odjel za društvene djelatnosti Grada kao savjetnik za školstvo, ali nije mu se svidjelo što je smještan u ured s još tri djelatnice tog resora pa je nakon tri-četiri dana demonstrativno otišao na bolovanje i neće se vratiti na posao dok mu ne osiguraju vlastiti ured kakav je imao i u TEF-u (koji nije imao proizvodnje), piše Šibenski.

Računovotkinja Slavica Ciganović, koju su pak ‘zbrinuli’ u gradski Odjel za financije, također je uzela bolovanje, i to na tri tjedna.

Gradonačelnik šokiran

‘Da, nevjerojatno je to. Naprosto ne razumijem mentalne sklopove nekih ljudi. Donedavno je bilo sedam zaposlenika u TEF-u i svih sedam je zbrinuto. Postupili smo ljudski, ne možemo ljude nakon toliko godina baciti na ulicu, pa smo im našli radna mjesta u skladu s njihovom stručnom spremom i iskustvom u gradskim poduzećima, Vodovodu, Čistoći, i gradskoj upravi. Brakus je po struci ekonomist, a kako iz našeg Odjela za društvene djelatnosti u mirovinu odlazi Božo Baus, raspisali smo natječaj. Brakus se jedini javio, kao i gđa Ciganović na ovo mjesto u financijama, gdje je trebala raditi na računovodstvu javnih ustanova, napose Kazališta, da ne uzimamo ljude po ugovoru o djelu. I svi zadovoljni. No, kod nas ni to ne može. Da, Brakus je otišao na bolovanje, a da budem iskren, nisam znao da je to učinila i gđa Ciganović’, priznao je gradonačelnik Željko Burić.

Kad se Brakus udostoji pojaviti na poslu, gradonačelnik će ga pitati je li voljan raditi u Odjelu društvenih djelatnosti ili će pak ići u prijevremenu mirovinu za koju ima uvjete, kazao je Burić.

‘Očekivali smo da ćemo njegovim dolaskom u gradsku upravu dobiti značajnu pomoć u raspetljavanju imovine TEF-a, da bismo napokon dokinuli račun poduzeća nakon 22 godine. Tko bi to mogao bolje od njega? Ali, to očito neće ići. Takvi smo, kakvi smo’, rezignirano je zaključio šibenski gradonačelnik.

Grad Šibenik povećao plaće pročelnicima

SDP je, inače, prozvao šibensku gradsku vlast zbog podizanja plaća ekskluzivno pročelnicima, dok oni s najnižim plaćama od oko 3.500 kuna ne dobivaju niti lipe dodatno. Pročelnici su dosad primali oko deset tisuća kuna mjesečno.

‘Ovo je bilo isključivo usklađivanje plaća šibenskih pročelnika s plaćama njihovih kolega u ostalim gradovima u županiji’, rekao je Burić te napomenuo kako su dosad šibenski pročelnici po plaćama bili pretposljednji u županiji.