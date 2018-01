UHLJEB U AGENCIJI ZA PLAĆANJE U POLJOPRIVREDI: ‘Primam plaću od 15.000 kuna i ne radim ništa, ali neće me se tako lako riješiti’

Ante Pezo sjedi na mjestu pomoćnika ravnatelja Agencije za plaćanje u poljoprivredi i prima plaću od 15 tisuća kuna, a ne radi ništa. No, tvrdi kako ga progone i protiv Agencije je podigao tužbu.

“Ja sam vam još pomoćnik ravnatelja bez ikakvih ovlasti. Ne daju mi nikakva zaduženja, odsječen sam od svega u svojem uredu. Dobivam plaću, a ne j..u me za suhu šljivu.

Ali neće me se tako lako riješiti. Svaki dan dolazim na posao pola sata ranije i odlazim pola sata kasnije. Mislili su da će mi dosaditi i da ću otići, ali neće. Sve ću dobiti na sudu”, kaže za 24sata Ante Pezo, koji je do 2016. godine vodio državnu Agenciju za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Pezo priznaje da u Agenciji ima dobru plaću, oko 15.000 kuna neto, no on je jedini koji ondje želi progovoriti o svom statusu, ali ne i jedini koji je dobio otkaz, a da za svoje radno mjesto prima plaću. Pezo je u ratu s HDZ-ovcima i ravnateljicom Agencije Matildom Copić, a između svih njih pljušte teške optužbe za štete u milijunima kuna i malverzacije na teret poreznih obveznika.

Na mjesto pomoćnika ravnatelja Pezu je 2012. imenovao tadašnji ministar Jakovina, a u ugovoru mu stoji kako će po smjeni morati raditi na sličnim poslovima. Jedno mjesto pomoćnika ravnatelja tada je ostavljeno prazno, a danas u Agenciji tvrde kako ga je Pezo ostavio za sebe.

Čuvanje mjesta

Kad se po dolasku ministra Romića našao na funkciji pomoćnika osniva podružnicu Novog sindikata i on postaje povjerenik, čime uživa veću zaštitu od otkaza. Tada mu Copić nudi radno mjesto višeg stručnog suradnika s plaćom od oko 8000 kuna, no on to odbija pa mu ranvateljica daje poslovno uvjetovani otkaz. Na to Pezo reagira sudskom tužbom, a dok spor traje on će dobivati plaću kao pomoćnik iako ne mora ništa raditi. U Agenciji tvrde da je to zloporaba sindikata i sindikalnog djelovanja, ali upozoravaju na to da je ne koristi samo Pezo. Naime, sindikalnom povjereniku se ne može dati otkaz zbog svojeg rada, čak i šest mjeseci nakon što to prestane biti.

Pezo je lani napravio jedan potez kojim si je sačuvao poziciju. Naime, na šest se mjeseci maknuo s mjesta sindikalnog povjerenika da bi potom opet zasjeo na to mjesto koje mu je čuvala šefica kadrovske Darija Gaberšnik.

“Tim mijenjanjem sačuvao je poziciju i šefici kadrovske službe koja je s njim nezakonito dijelila otkaze. I ona je odbila slabije plaćeno mjesto pa sad dok se ne završi spor prima plaću od 11.000 kuna kao šefica kadrovske službe. Njih dvoje će se, izgleda, tako nastaviti rotirati kako bi bili zaštićeni”, pojašnjavaju u Agenciji za 24sata. Pritom dodaju kako je Pezo dok je bio šef nezakonito dijelio otkaze radnicima zbog čijih sudskih sporova već sad Agencija mora isplatiti 400 tisuća kuna.

“Čovjek koji je nezakonito dijelio otkaze sad je zaštićeni sindikalist”, kažu u Agenciji dodajući kako su protiv njega podigli i kaznenu prijavu jer je sebi i svojim suradnicima plaćao edukacije i putovanja.

Pezin pogled ‘na svijet’

Pezo ima sasvim drukčiji pogled na svoj rad i tvrdi da su u Agenciji sve pretresli protiv njega i da nisu pronašli “ništa ozbiljno”. “Žele me maknuti jer nisam HDZ-ovac niti ću ikad biti, a postavio sam i neugodna pitanja o imenovanju nove ravnateljice koja se nikad nije bavila poljoprivredom”, kaže dodajući kako mu je otkaz nezakonit te da je na njegovo mjesto zasjela jedna HDZ-ovka koja nema potrebno iskustvo.

Sindikalno mjesto, dodaje, privremeno je prepustio jer je tada morao na niz operacija. Kad je riječ o hajci na njega, Pezo uzvraća navodima da su Copić i njezine kolegice došle preko HDZ-ovke Ivane Maletić te da je jedna od njih čak direktorica Maletićkine tvrtke. Također navodi kako je Copić dobila poticaje EU-a iako živi u Zagrebu.