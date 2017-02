UGOVOR TEŽAK MILIJUNE NA HRT-u POTPISAN U TAJNOSTI: Samo dva dana prije odlaska s funkcije Kovačić odobrio jedan od skupljih projekata

Započele su pripreme za jedan od skupljih projekata HRT-a u novijoj povijesti.

Samo dva dana prije nego je prestao obnašati dužnost v.d. ravnatelja HRT-a, Siniša Kovačić odobrio je izvansudsku nagodbu s Jadran filmom, prema kojoj Prisavlje mora financirati ekranizaciju romana spisateljice Marije Jurić Zagorke “Grička vještica” i to s 9,6 milijuna kuna, odnosno 1,6 milijuna kuna po epizodi.

Ugovor potpisan u tajnosti

Riječ je o jednom od skupljih projekata HRT-a u novijoj povijesti jer, primjerice, razvikani serijal “General” Antuna Vrdoljak koji se bavi životom Ante Gotovine, HRT stoji 1,2 milijuna kuna po epizodi. Ovaj je ugovor, piše Index.hr, potpisan u tajnosti na Prisavlju. Potpisao ga je Blago Markota 7. veljače i to s Jadran filmom Vinka Grubišića.

Dogovor oko snimanja serije ‘Gričke vještice’ započeo je još 2009. godine pregovorima između HRT-a i Jadran filma kada je tadašnji ravnatelj Vanja Sutlić, bez javnog natječaja, odobrio snimanje uz ogromna financijska sredstava. Branili su se činjenicom kako su ranije otkupljena autorska prava te da nije bilo potrebe za raspisivanjem javnog natječaja. No, odluka o dodjeli sredstava nikada nije stupila na snagu jer je tadašnje vodstvo HRT-a zaključilo da scenarij nije kvalitetan.



12 epizoda po 1,9 milijuna kuna

Prema prvotnom dogovoru HRT-a i Jadran filma, bilo je predviđeno 12 epizoda ‘Gričke vještice’, od kojih bi svaka stajala 1,9 milijuna kuna, uz mogućnost da se snime dodatne 24 epizode. Za prvu sezonu ‘Gričke vještice’ HRT je htio izdvojiti 22,8 milijuna kuna, a u konačnici za sve tri sezone 68,4 milijuna kuna. S obzirom na to da je projekt tada stopiran, naknadnom odlukom vrha HRT-a, došlo je i do sudske parnice koja je okončana u rujnu ove godine, i to izvansudskom nagodbom. Na HRT-u o potpisivanju ugovora (7. veljače) nisu izvijestili sve dok Index nije pitao za njega, no kažu kako će to učiniti – pravodobno.