UGOSTITELJI SPREMNI NA SVE KAKO BI ZAUSTAVILI REFORMU: ‘Otpustit ćemo ljude, zatvoriti objekte, a onda ide glavni plan…Vjerujte, nije lagan’

Porezna reforma predstavljena je javnosti, a sudeći po svemu što je najavljeno – Vlada si je visoko postavila letvicu. Planove bi mogli pomrsiti ugostitelji, koji se oštro protive dizanju PDV-a s 13 na 25 posto. Danas su se u Opatiji sastale na stotine ugostitelja iz cijele Hrvatske, dogovaraju planove i reakcije, javlja RTL.

Ministar turizma Gari Capelli nije prisutan, nije dobio poziv. Naime, ugostitelji kažu kako ovo nije politički skup, već njihov interni sastanak na kojem će izbrusiti stavove i zahtjeve.

Ugostitelji se nadaju da će ih ministar spasiti od povećanja PDV-a.

Ugostitelji imaju plan

‘Vjerujem kako ministar Capelli može zadržati stopu PDV-a na 13 posto. On dolazi iz našeg kraja, mi se nadamo da on ne drži figu u džepu i smatramo da će on sigurno ustrajati u tome i da će pomoći svim ugostiteljima u RH.



Dizanje PDV-a za ugostitelje bi značilo povećanje cijene, međutim, tu nam se stvaraju novi problemi jer ne bi mogli zadržati ovoliki broj ljudi, morali bi početi otpuštati radnike, a to je najgore.

Spremni smo ići daleko, ali za početak ćemo zatvoriti svoje objekte, otpustiti ljude, a poslije toga imamo jedan plan koji nije baš sada za javnost, ali vjerujte mi, nije lagan’, rekao je ugostitelj Stipe Dunatov.

Zatvorit će lokale na dva sata

Članovi Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika pri Obrtničkoj komori Primorsko-goranske županije dogovorili su i da će zbog vraćanja PDV-a za ugostiteljstvo na 25 posto, zatvoriti svoje lokale na dva sata, a vrijeme prosvjedne akcije će odrediti naknadno, kazao je za Hinu predsjednik ceha Igor Stanger.

Na sastanku održanom u nedjelju navečer bilo je oko 300 sudionika koji su se suglasili da ne mogu opstati ako PDV na njihove usluge poraste s 13 na 25 posto.

Strah za turizam

Ceh primorsko-goranskih ugostitelja tražit razgovor u ministarstvima financija i turizma. Stanger je ranije naveo da bi povećanje PDV-a na usluge u ugostiteljstvu izravno pogodovalo trgovačkim lancima koji nude rashlađena pića, sendviče i gotovu hranu.

Također je ustvrdio da će se, ako se opet uvede stopa PDV-a na usluge u ugostiteljstvu od 25 posto, u Hrvatskoj teško moći razvijati kvalitetan ili vrhunski turizam, bez dobrih i kvalitetnih restorana, a da će još teže biti moguće platiti kvalitetne ili vrhunske kuhare, konobare i drugo osoblje.