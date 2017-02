UGOSTITELJI NA MUKAMA, MORAJU SMISLITI RUČAK OD TRI SLIJEDA ZA 45 KN: ‘Ono što serviraju turistima ne vrijedi više od toga’

Ručak ili večera od tri slijeda za 45 kuna nešto je na što ćete teško naletjeti sami. Radi se o jelovnicima namijenjenima velikim grupama inozemnih gostiju koje dovode agencije, koje zahtijevaju sve niže cijene obroka kako bi i njih stavili u turistički aranžman.

Dok su prošle godine organizirane grupe turista u hrvatskim restoranima i konobama jele za najmanje 50-60 kuna po osobi, prošle su jeseni agencije koje dovode turiste iz Azije počele tražiti još niže cijene. Tako se cijena ručka u tri slijeda spustila na tek pet do šest eura po osobi. Za taj novac ugostitelji moraju smisliti i ponuditi obrok koji se sastoji od predjela, glavnog jela i deserta, piše Slobodna Dalmacija.

Dio ugostitelja pristao je na taj zahtjev pa turisti iz Azije u restoranima ili zalogajnicama jedu za 40-ak kuna, potvrdili su u najvećim hrvatskim putničkim agencijama, no nisu htjeli otkriti o kojim je restoranima riječ.

Iskusni ugostitelji tvrde – ručak od 45 kuna nema veze s gastronomijom

Ugostitelji s iskustvom iz najvećih turističkih središta Hrvatske otkrili su što se za cijenu od 45 kuna može ponuditi gostima. Slažu se u jednom – to što se gostu servira za 40 ili 46 kuna nema veze s gastronomijom niti s ugostiteljstvom.



‘To može biti jedno jelo po toj cijeni, i to neki mesni rižoto ili paštašuta, ali cijeli ručak nikako. A znam da neki ugostitelji pristaju na tu cijenu. U mojem restoranu je puno turističkih grupa, ali moja najniža cijena je 12 eura, i to je ono za što mogu dobiti pristojan rižoto ili tjesteninu s plodovima mora, riblju frituru, salatu, tiramisu.

I od mene su agencije tražile da snizimo cijene, ali ne pristajem jer za te iznose ne može se ponuditi ništa pristojno. Ako su to gosti koji spavaju u hotelima s četiri i pet zvjezdica, navodno troše puno, zašto bi morali jesti najgore što se nudi?!’, pita se zadarski ugostitelj Stipe Knežević.

Agencije koje dovode organizirane grupe gostiju iz Azije na višednevnim turama od Zagreba, preko Plitvica, Zadra, Šibenika, Splita do Dubrovnika traže sve jeftinije obroke po putu. U pravilu se u restoranu zadržavaju tek sat vremena te žele jednostavnu i jeftinu ponudu.

‘Ono što im nude više ni ne vrijedi’

‘Mislim da su agencije koje traže od nekih ugostitelja takve cijene za obroke zapravo vidjele što ti ugostitelji stvarno serviraju gostima, pa su tako došli do cijene od 40 kuna, jer ono što im nude više i ne vrijedi. Evo vam primjera: kilogram lignjuna na veliko je devet kuna, a liganja 70 do 150 kuna za kilogram. Dio ugostitelja konstantno servira zamrznute lignjune izrezane na kolutiće i prodaje ih kao lignje.

Ili filet od 20 dekagrama ribe iz ribogojilišta koja je 40 kuna kilogram. Uz to im stave restani krumpir ili rižu, prije toga neku “paštašutu” ili srdelu, i to je taj “jelovnik” od 40 kuna. Ako traže mesni jelovnik, onda je to svinjetina koja je 25 kuna kilogram i uz nju tjestenina. To je čista prevara i sramota za ugostiteljstvo. Neće agencija nikad pristojan jelovnik tražiti za taj novac, znaju što im tko prodaje, ali neki kolege pristaju na to ‘, rekao je splitski ugostitelj Mile Mladina.

U Dubrovniku ne pristaju baš na zahtjeve agencija

Ture većinom završavaju u Dubrovniku, gdje agencije također traže niske cijene, no ne dobivaju ih tako lako kao drugdje.

‘Kod nas su sve cijene objavljene na internetu i tu nema pregovora, pa to agencije znaju. Za 40 kuna kod nas se može dobiti samo degustacija koja se sastoji od tri kamenice, kruha i čaše vina. I ništa više. A cijene su nam različite ovisno o tome što tko traži, iako agencije uvijek traže da bude što jeftinije, ali raspon ponude je velik pa svatko bira što mu odgovara’, rekao je ugostitelj Sveto Pejić iz Stona.

Agencije pak imaju drugačiju priču – moraju pratiti tržište, a strane agencije tvrde da u stranim zemljama dobivaju obroke po tim cijenama te da zato iste cijene traže i u Hrvatskoj.

‘Valjda im se isplati ako pristaju na to’

‘U ugostiteljstvu, kao i u smještaju, postoje različite kategorije i cijene pa svatko bira što hoće. Mi ugostiteljima nudimo ono što strane agencije traže od nas, a ugostitelji biraju imaju li u tome interesa ili ne, jer nitko ne radi bez zarade. Radi se o zimskom razdoblju kada grupe gostiju naprave neki promet ugostiteljima kojega bez njih ne bi bilo.

Nitko nikoga ne prisiljava da radi za cijenu koja mu se ne isplati. Tržište gostiju iz Azije traži takve jelovnike, njihovi normativi su manji od standardnih i ugostiteljima se valjda isplati raditi za tu cijenu ako pristaju na nju’, rekao je Boris Žgomba, vlasnik agencije ‘Uniline’ koja servisira najviše gostiju iz Azije u Hrvatskoj.

Oni su pak skloni uz obrok tražiti jedino vodu iz slavine u vrču, koja je besplatna. Gotovo nikad ne piju vino niti naručuju druga pića koja se posebno plaćaju, navode ugostitelji.

Primjer menija po cijeni od 6 eura

MENI 1

– ‘paštašuta’

– zamrznuti lignjuni na kolutiće

s krumpirom ili rižom

– palačinka

MENI 2

– srdela

– filet od 20 dekagrama ribe iz ribogojilišta

– palačinka

MENI 3

– ‘paštašuta’

– komadić svinjetine

– palačinka

Primjer menija za 12 eura

– rižoto ili tjestenina s plodovima mora,

– riblja fritura sa salatom

– tiramisu

Neslužbeno se doznaje kako europske agencije koje dovode grupe azijskih gostiju u Hrvatsku našim agencijama dolaze s već napravljenim popisom zalogajnica i restorana u Hrvatskoj koji su spremni za cijenu od 45 kuna ponuditi obrok. Na tu cijenu tri-četiri posrednika u putovanju nadograđuju svoju proviziju i zato im je važno da startna cijena bude što niža, piše Slobodna Dalmacija.