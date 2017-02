UGLEDNI PROFESOR OPISAO HRVATE: ‘Ne da nam se učiti, ne da nam se raditi, borimo se za fotelje i divimo instant zvijezdama’

U dva i pol desetljeća od osamostaljenja glavni problemi Hrvatske nisu riješeni, smatra sveučilišni profesor Velimir Srića koji je u intervjuu za Glas Slavonije i pojasnio to svoje mišljenje.

‘Pravno i etički dvojbeni postupci pri stvaranju države, poput nepravdi u pretvorbi društvenog vlasništva, doveli su do tajkunizacije, rasprodaje i uništavanja nacionalnih resursa uz slabljenje gospodarstva. Hrvatska je i dalje talac plutokracije (vlasti bogatih) i politokracije (vlasti političkih struktura) čija sprega vodi do pretakanja društvenog bogatstva u privatne džepove i ugrožava opće dobro zbog pojedinačnih interesa.

Neefikasno pravosuđe

Neefikasno i sporo pravosuđe u kojem se kadrovska politika temelji više na političkim intervencijama nego na stručnosti, pogoduje bujanju korupcije i kriminala te osjećaja fizičke i pravne nesigurnosti.





Odgađanje reformi u sustavu obrazovanja i znanosti ugrožava našu budućnost, a ugled u svjetskoj znanosti u stalnom je padu. Tradicionalne vrijednosti nestaju, a većina populacije opsjednuta je konzumerizmom. Umjesto radne etike vlada potrošački duh, umjesto nagrađivanja po zasluzi i napredovanja prema sposobnosti okruženi smo nepotizmom, politikantstvom i primitivizmom. Arogancija, birokratski nemar i samovolja, neodgovorno obnašanje vlasti i manjak tolerancije prema kritici oslikavaju vlast kao gospodara, a ne kao slugu birača i građana.

Životni standard i perspektive velikog djela populacije istinski su ugroženi, posebno radnika, umirovljenika, mladih, žena, čak i dijela intelektualne elite. Relativno opada kvaliteta zdravstvenog osiguranja, nezaposlenost prijeti, a mirovinski je sustav pred raspadom. Zbog toga raste osjećaj straha i nemoći što, s jedne strane, rađa agresivnost na ulicama, na stadionima i u školama, s druge strane potiče na pasivnost, nezamjeranje i nespremnost na promjene, a s treće tjera mlade i najobrazovanije u ekonomsku emigraciju. Postoji snažno opće uvjerenje da nam je sadašnje stanje zaslužena sudbina i da se ništa ne može učiniti!

Nesposobni političari

Politička elita nije u stanju odgovoriti ni na aktualne gospodarske izazove. Stranke su zagadile i zabetonirale politički prostor, podredivši ga osobnim i skupnim interesima, a ne ciljevima radnika i građana. Politika je postala odskočna daska za sve koji imaju manjak sposobnosti, a višak ambicija. To dovodi do negativne kadrovske selekcije u organima uprave, u javnim poduzećima i organizacijama pod utjecajem politike. To, također, izaziva stvaranje klanova, klika i interesnih skupina čiji je glavni cilj povezati se s vlašću zbog stjecanja osobne koristi. Osim što su neefikasne i birokratizirane, institucije pravne države funkcioniraju sporo i selektivno, ne stvarajući iste uvjete za sve građane’, opisuje Srića po činjem mišljenju nema nikakve smislene strategije razvoja Hrvatske.

‘Razvijali smo se stihijski, bez ciljeva i prioriteta, čime se najviše okoristio svjetski kapital koji je ovladao većinom naših strateških resursa, od bankarstva i turizma do farmaceutike, telekomunikacija i prerade nafte. Sustavno trošimo više nego što stvaramo, pa je javni dug Hrvatske na granici jednogodišnjeg bruto domaćeg proizvoda. Od relativno industrijski sofisticirane i izvozno sposobne zemlje pretvorili smo se u šoping-centar i tranzitno skladište uvozne robe. Dodvoravajući se biračima politika je neodgovorno dijelila socijalna prava koja postaju neodrživa. Prosječna je mirovina pala ispod 40 % plaće, na jednog umirovljenika dolazi 1,25 zaposlenih, a značajan broj umirovljenika jedva je napunio četrdeset petu.

Nema radne etike

Sve manje sličimo zemlji poduzetništva i radne etike. Poduzetnici su ili naivci koji brzo propadaju, ili tajkuni i omraženi favoriti politike koja im osigurava poslove i utjecaj mimo tržišne utakmice. Ne da nam se učiti, ne da nam se raditi, prožela nas je kultura peglanja kartica bez pokrića i divljenja instant-zvijezdama Big Brothera i Farme. Pokorila nas je najezda sponzoruša, idoli mladima postaju osobe bez karaktera, znanja, obrazovanja i morala, a lijek za beznađe i manjak perspektive traži se u igrama na sreću, kladionicama, kockarnicama, korupciji i lopovluku. Okruženi smo negativnim modelima uspjeha od medijski izmišljenih zvijezda, preko naglo obogaćenih, korumpiranih dužnosnika, do prevaranata koji opstaju zbog podrške političara. A svemoćna politika većini se ljudi jednostavno gadi i političari se s pravom doživljavaju kao beskrupulozni borci za fotelje. Moja je vizija sasvim suprotna svemu nabrojenome, ali u proteklih osam godina malo toga se istinski promijenilo. Zato ne čudi da velika većina građana smatra kako Hrvatska i dalje ide u pogrešnom smjeru’, napominje Srića i podsjeća kako demokracija nudi prava, ali i obveze.

Nije dovoljno izaći na izbore

‘Većina ljudi danas misli da je dovoljno izići na izbore, a ostalo vrijeme sjediti po kafićima i prigovarati, čekajući da stvari same po sebi budu bolje. Izostaje volonterski rad, borba kroz institucije civilnog društva, iskreno i idealističko političko angažiranje. Kad sam bio srednjoškolac, nemiri mladih rušili su političke sustave diljem Europe. Kao brucoš sudjelovao sam u prosvjedima protiv vlade i studentskim nemirima koji su do temelja uzdrmali bivšu državu. Borili smo se za ideale slobode, demokracije, ljudskih prava, protiv nacionalnog ugnjetavanja, centralizma, birokracije i nepravde. Danas moji studenti počnu prosvjede kad im ručak u studentskom centru poskupi za kunu ili kad im odrede školarinu, a oni su očekivali besplatan studij. Ideali su, čini se, umrli, ostao je samo puki materijalizam’, analizira Srića situaciju u Hrvatskom društvu.

Još uvijek smo uspješni

Unatoč takvom stanju, te relativno malo broju stanovnika Hrvatska ima vrhunske svjetske sportaše u tenisu, skijanju, košarci, rukometu, vaterpolu, nogometu ili veslanju.

‘Najbolja svjetska sveučilišta, tehnološki parkovi i uprave globalnih kompanija puni su stručnjaka našeg podrijetla. Naše kulinarstvo, kultura kafića i opušten životni stil izazivaju zavist svih naših susjeda. Naša djeca znaju strane jezike, puna su sposobnosti i vještina, a i privlače izgledom. Duhovita smo nacija, znamo biti gostoljubivi, kreativni i požrtvovni. Za razliku od sadašnjeg, autoironičnog stava, valja razviti poštovanje naših stečevina i nasljeđa, uz istodobno uvažavanje drugih i iskreno prihvaćanje različitosti. Treba poticati i obrazovati stanovništvo da se ponosi našim prirodnim ljepotama, da poštuje proizvode i usluge Made in Croatia, da upozna i cijeni naše bogato kulturno nasljeđe, našu povijest, znanstvena i tehnološka dostignuća, našu umjetnost i njezine stvaratelje. Posebno nas valja izliječiti od bolesti potrošačkog društva. Naime, nekad smo stvari trošili, a ljude voljeli, danas je često upravo obrnuto.

Optimizam unatoč svemu

Dugoročno, ja sam optimist. Naše naslijeđene prednosti poput položaja, prirodnih ljepota, mora, otoka, šuma, izvora vode, plodnih ravnica, rijeka i prelijepih planina treba oplemeniti kulturom i vrijednostima kulta rada, poštenja, otvorenosti, tolerancije, poduzetništva i prijateljstva. Samo da od sutra zamijenimo sve podobne sposobnima, to bi bio veliki korak prema boljoj hrvatskoj budućnosti’, zaključuje Srića.