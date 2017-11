UGLEDNI POLITOLOG ZA NET.HR O NAPADU PREDSJEDNICE NA VLADU: ‘Jasno je zašto je to napravila, ali njen retorički zaokret je čisti autogol’

Predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović na tradicionalnom skupu u organizaciji Hrvatskog društva ekonomista u Opatiji najoštrije do sada osvrnula se na rad Vlade premijera Andreja Plenkovića.

“Predugo stojimo, a drugi nas prestižu, ili nam sve više odmiču”, kazala je Grabar Kitarović, pa još istaknula da smo nekada bili najrazvijeniji dio, a danas smo na 85 posto razvijenosti srednje i istočne Europe.

Oštra predsjednica i nonšalantni premijer

Osvrnula se i na nekonkurentnost u obrazovanju, apstraktne strukturne reforme “koje nitko ne doživljava”, upozorila je i na manjak kapaciteta državne i javne uprave, ali i manjak političke vizije i odlučnosti. “Mi kao dužnosnici trebamo ne samo osluškivati bilo naroda, nego ga i voditi”, kazala je predsjednica Republike, a tu njezinu rečenicu mnogi su iščitali kao najotvoreniju i najoštriju kritiku sadašnje vlade.



S druge strane, premijer Plenković je poslovičnom nonšalancijom, kada su kritike u pitanju, odmahnuo na predsjedničine kritike rekavši ono, također poslovično, da će ih komentirati kada ih pažljivije prouči. “Ne vidim ništa dramatično, nema šušura koji želite iskreirati”, kazao je novinarima još nonšalantnije. No, predsjednici je ipak uputio neizravnu poruku rekavši kako “ima dojam da nisu svi razumjeli dubinu, korjenitost i dalekosežnost promjena” koje donosi Vlada.

“Njezina kritika ovoga puta je na mjestu”

Predsjedničine kritike Plenkovićevoj Vladi, ali i sam rad Vlade te sve napetiji odnos Banskih dvora i Pantovčaka za Net.hr je komentirao politolog Anđelko Milardović, voditelj Instituta za europske i globalizacijske studije u Zagrebu.

“Najprije treba reći da je njihov tip odnosa atipična kohabitacija. Predsjednica komunicira sa šefom Vlade kao da je on član neke druge stranke. Drugo, takav tip komuniciranja upućuje na njezino blago distanciranje i od šefa Vlade i od stranke kojoj pripada. Na trećoj razini je njezin objektivni uvid u političko stanje i procese koji se referiraju na ovu Vladu u smislu odustajanja od bilo kakvih reformskih zahvata. To je ujedno i moj prigovor kao građanina, jer bez obzira na to što mislim o predsjednici, njezina kritika ovoga puta je na mjestu. To je kritika neprovođenja reformi i odustajanja od ikakvih reformi što je nastavak kontinuiteta svih dosadašnjih vlada. Ako su neke reforme i bile pokrenute, one su bile minimalne”, kaže Milardović.

“Glupo je kupovati borbene avione ako neće imati koga braniti”

Milardović ističe kako je Hrvatska postigla sve strateške ciljeve zacrtane 1990-ih koji se tiču države, ali nisu postignuti ciljevi koji se tiču društva.

“Odustajanje od reformi znači da je i ova Vlada na tragu jednog tvrdog socijalnog konzervativizma. Vlada brani status quo odnosno model društva koji se oblikovao u zadnjih 25 godina i nema hrabrosti potaknuti reforme jer se boji gubitka vlasti. A na taj način na duge staze ugrožava opstojnost društva i dovodi u pitanje razvojnu koncepciju i demografsku sliku. Odustajanje od reformi ide na ruku odlasku ljudi iz Hrvatske. Kada bi postojao model reformi onda bi se deknostruirao status quo model društva, potakao bi se razvoj i stvorili socioekonomski uvjeti za ostanak i opstanak. Slikovito rečeno, glupo je kupovati nadzvučne avione ako oni neće imati koga braniti” kazao je.

Problem ove, kao i dosadašnjih vlada Milardović vidi u tome što prve dvije godine nastupaju reformski, barem deklarativno, a onda u trećoj godini mandata već ulaze u kampanju.

“To je dokaz moje teze da imamo posla s beskoncepcijskim društvom, koje funkcionira pritiskom odozdo i ima tri minsitra vanjskih poslova, što je samo odraz konfuzije u glavi i dokaz da je Hrvatska pretvorena u društvo s ograničenom odgovornošću”, ističe.

“Naš doseg je treća liga zapad u Europskoj uniji”

Nadovezujući se na kritike koje je predsjednica uputila Vladi, Milardović se pita koji su to bitni pomaci napravljeni od ulaska u Europsku uniju.

“Hrvatska je u očuvanju statusa quo postala ultrakonzervativno društvo. Volio bih da se po tom pitanju možemo usporediti s Austrijom koja je konzervirala ostvarene dosege stabilnoga društva. Ja bih sada potpisao taj austrijski tip ultrakonzervativnosti ‘do daske’ jer su oni dosegli visoku razinu u svakom pogledu i imaju što ‘konzervirati’. A što mi ovdje možemo konzervirati osim srdela i maslina koje su neobrane? Nama je najveći doseg da smo unutar Europske unije – treća liga zapad”, kazao je Milardović.

Upitali smo ga i za retorički salto koji je izvela predsjednica Republike nakon što je prošle godine poručila “kome se ne sviđa (u Hrvatskoj) neka ide”, da bi sada ustvrdila da se iz Hrvatske odlazi jer je stanje loše. Milardović je za taj njezin retorički zaokret rekao da je “čisti autogol”.

“Ako namjerava sama na izbore, to je hazarderski”

“To nijedna ozbiljna državnica ne bi smjela reći, jer se automatski postavlja pitanje ne samo što radi Vlada već što radi i ona sama. To je bio jedan njezin diskurs, a sada, kada vidi da stvari idu k vragu, nastupa s posve drugim diskursom”, smatra Milardović.

Komentirao je i naznake da bi Grabar Kitarović mogla ostati bez potpore HDZ-a svojoj kandidaturi za drugi predsjednički mandat, odnosno da se sama distancira od Vlade, a time i od stranke.

“Ona se svojim diskursom već počinje distancirati jer joj Vlada postaje uteg za predstojeću kampanju. Ona želi reći da je ispred Vlade u zagovoru reformi. No Vlada, ako želi provesti reforme, ima na raspolaganju instrumente koje ona nema. S druge strane, ako namjerava ići na izbore bez stranke iza sebe, to je onda hazarderska igra, kockanje. Netko joj je izgleda sugerirao da može ići tako”, zaključio je Milardović.

