UGLEDNI POLITIČKI ANALITIČAR RAZAPEO BERNARDIĆA: ‘S njim na čelu, SDP nikad neće izaći iz slabašne oporbene pozicije’

Prošlo je već više od godinu dana otkako je Davor Bernardić došao na čelo SDP-a, najjače oporbene stranke. U tih nešto više od godinu dana Bernardić je ponajviše uspio u tome da svoj politički imidž dovede u pitanje. Malo je onih, od političkih analitičara do običnih ‘kibicera’ političkih zbivanja, koji Bernardiću neće zamjeriti, pa čak i ruglu izvrgnuti njegove komunikacijske (ne)sposobnosti, loše osmišljene istupe, pa slijedom toga i njegove liderske sposobnosti.

“Ima dosjetke, najčešće plitke, ali nema program”

Sve to, uza stalno nadvijenu sjenu bivšeg šefa SDP-a Zorana Milanovića koji je, barem po načinu općenja s javnošću bio sušta suprotnost Bernardiću, te stalna previranja u stranci, rezultiralo je padom rejtinga i gubitkom kredibiliteta SDP-a.



Za ocjenu liderskih sposobnosti šefa oporbe upitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog koji smatra da Bernardić nema ni organizacijskih ni strategijskih sposobnosti.

“On nije u stanju formulirati program. On pokušava dosjetkama voditi stranku. Te su dosjetke, ne uvijek, ali najčešće plitke, a i kad nisu plitke one postaju arsenal za dnevne reakcije. Tako se ne može voditi stranku. To može onaj koji je u poziciji, dosjetkama se izvlačiti, a onaj koji hoće doći u bolju poziciju i nadjačati protivnike morao bi imati program koji se može iskazivati i u dosjetkama. U Bernardićevom slučaju imamo samo dosjetke bez programa”, ističe Puhovski.

“Ponaša se trumpistički, a u stvari je stranački štreber”

Na pitanje ima li Bernardić liderskog potencijala ili, pak, sama činjenica što postavljamo takvo pitanje godinu dana nakon njegovog izbora za predsjednika SDP-a govori sama za sebe, Puhovski kaže kako je jedini Bernardićev liderski potencijal u tome što je izabran za lidera.

“To je jedino što on ima od liderskog potencijala. Dakle, on ima taj nužan uvjet, ali nema dovoljan uvjet da s time što je postao lider nešto i napravi. Lider bi trebao biti vođa, a vođa je onaj koji vodi. A za Bernardića važi onaj stih iz starogradske pjesme “Kad ni onaj tko te vodi ne zna puta da pogodi”. On se, tipično za takozvanu hrvatsku ljevicu, počeo se ponašati trumpistički. Trump je čovjek koji putem Twittera vodi politiku, lošu naravno, ali on si to može dopustiti jer je na vlast došao kao svojevrsni alternativni političar. A Bernardić je došao na vlast kao stranački štreber i ne priliči mu da se ponaša alternativno jer to po njega ima gore konzekvence od onih kakve trpi Trump”, ističe Puhovski.

Šef SDP-a, po njemu, ne pokazuje ikakvu perspektivu stranci da izađe iz slabašne oporbene pozicije.

“Bernardić je proizvod lošeg stanja u stranci”

Na pitanje je li Bernardić, kako neki tvrde, žrtva stanja u SDP-u koje je za sobom ostavio Milanović, Puhovski kaže da se takvo što moglo smatrati opravdanjem u prvih nekoliko tjedana nakon što je došao na čelo stranke.

“On je za godinu dana mogao raščistiti puno toga, a ja ne znam ni za kakve indicije da Milanović u pozadini nešto manipulira protiv njega. Dapače, koliko znam, Milanović ga čak i podržava. On je sigurno ostavio loše stanje u stranci i Bernardić je sigurno proizvod tog lošeg stanja, ali za godinu dana se čuda mogu napraviti. Bernardić je bio manje opterećen nasljeđem Milanovića nego što je Plenković bio opterećen nasljeđem Karamarka. Plenković, koliko god imao poteškoća zbog tog nasljeđa, nekako izlazi s time na kraj, a Bernardić naprosto nije u stanju posložiti stranku”, rekao nam je Puhovski.

On ne smatra da se političare u Hrvatskoj počelo procjenjivati isključivo kao komunikatore.

“Mislim da su to samo fantazije PR-ovaca koji zapravo ni o čemu bitnome ne odlučuju. Novi komunikator zadužen za Plenkovića (Krešimir Macan, nap.a.) sigurno ne djeluje na 90 posto HDZ-ovih birača. Mislim da su komunikatori uspjeli jedino u tome da reklamiraju same sebe, a ne one koje bi trebali reklamirati”, zaključio je Puhovski.

