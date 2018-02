UGLEDNI HRVATSKI KOLUMNIST JEDNOSTAVNOM TABLICOM OBJASNIO: Evo što je prava istina o visini honorara Agrokorovih savjetnika

Visina honorara Agrokorovih savjetnika ovih je dana vruća politička tema

Telegramov kolumnist Goranko Fižulić danas je na Facebooku vrlo jednostavno objasnio u čemu je problem s visinom honorara Agrokorovih savjetnika. Naime, direktor u AlixPartners u SAD-u godišnje zarađuje bruto iznos koji njihova podružnica, AlixPartners Ukrajina, mjesečno plaća hrvatskim savjetnicima. “Valjda su svi bili zauzeti ili ne razumiju specifičnu hrvatsku situaciju”, napisao je bivši ministar gospodarstva Fižulić.

Fižulić je nešto kasnije objavio i oglas za radno mjesto u AlixPartners SAD. “Godišnja bruto plaća na nivou mjesečne plaće hrvatskih savjetnika globalne kuće AlixPartners Ukrajina. Doprinos detaljnoj analizi Banskih dvora”, napisao je.

Podsjetimo, visina honorara Agrokorovih savjetnika ovih je dana postala vruća tema. Neki su mediji objavili točne iznose koji se isplaćuju, a otkrilo se koliko točno novca mjesečno prima bivša tvrtka Vladinog povjerenika Ante Ramljaka. Uslijedile su brojne reakcije.



Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je tako u petak izjavila da je nije znala za informaciju da Agrokor isplaćuje za savjetovanje 250 tisuća kuna bivšoj tvrtki izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka. “Kad sam to pročitala ovih dana u medijima bila sam apsolutno šokirana. Naravno te podatke treba provjeriti. Ako je to tako držim da je to duboko nemoralno jer taj iznos koji ta tvrtka dobije za tjedan dana je puno veći od iznosa koji prosječni hrvatski radnik zaradi u godinu dana”, rekla je.

I predsjednik Sabora Gordan Jandroković je ovaj tjedan rekao da angažman bivše Ramljakove tvrtke u Agrokoru nije bilo najmudrije rješenje. “Kada sam vidio da je angažirana i tvrtka u kojoj je nekad radio povjerenik Ramljak, taj podatak bio mi je iznenađujuć i nije mi simpatičan. A zdrav razum kaže da to nije bilo najmudrije i da će trebati objasniti zašto je to tako”, poručio je Jandroković.

