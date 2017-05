‘ČIM SE POJAVIO, BERNARDIĆEVCI SU IZVADILI MOBITELE I SLALI PORUKE’: Ugledni SDP-ovac razmišlja o svojoj kandidaturi za premijera

Iako je predsjednik SDP-a Davor Bernardić više puta dao do znanja da bi u slučaju izvanrednih izbora šef stranke, to jest – on, ujedno bio i kandidat za premijera, neki u SDP-u smatraju da bi to trebao biti Zvonimir Mršić, bivši gradonačelnik Koprivnice i donedavni šef uprave Podravke.

U SDP-u je sve više onih koji podržavaju tu ideju i vide je kao izlaz iz postojeće situacije, a Mršić će odluku objaviti do kraja lipnja, pišu 24 sata.

Brnardićevi ljudi dojavljuju da se Mršić pojavio

Među glasnijim zagovornicima u stranci je Siniša Hajdaš Dončić koji je ovih dana izjavio da bi ideju velike koalicije stavio na stranački referendum i kao kandidata za premijera istaknuo Mršića. Isto je prošloga tjedna izjavio i SDP-ov gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšića kojemu je Mršić došao na predizborni skup dati podršku.

“To su sve moja deca, naravno da sam ih došel podržati”, kazao je Mršić u, kako doznaju 24 sata, jednom neformalnom razgovoru.



Dolaskom na skup gradonačelnika Jakšića, Mršić je zaradio gromoglasan pljesak. To je mnogo značilo Jakšiću, koji inače slovi kao Mršićev “megafon”, jer je jedan od kritičara aktualnog vodstva stranke što mu, kažu, naročito zamjera Rajko Ostojić. Tako je i Mršićevo pojavljivanje na skupu bila jasna poruka članstvu.

“Zvonkov (Mršićev, op. a.) dolazak na skup dao je jasnu poruku članstvu, a zanimljivo je bilo vidjeti i kako su oni koji su Bernardićevi pobornici odmah vadili mobitele i slali poruke, vjerojatno Beri, da se Mršić pojavio”, kazao je za 24 sata jedan koprivnički SDP-ovac blizak Jakšiću i Mršiću.

“Bero je još u fazi negiranja stvarnosti”

O svojoj kandidaturi za premijera u slučaju prijevremenih izbora Mršić je, doznaje se, razgovarao s mnogim SDP-ovcima, pa i samim Bernardićem. On ne misli, poput Bernardića, da je ideja jednog predsjednika stranke, a drugog kandidata za premijera pogrešna. Uostalom, tako je SDP već išao na izbore 2007. godine kada je uz šefa stranke Zorana Milanovića kandidat za premijera bio Ljubo Jurčić.

“Tu ideju je tada prvo imao Ivica Račan, i ako je on mogao takvu ideju iznjedriti, onda je može podržati i Bernardić koji nema ni životnog, a ni ekonomskog iskustva za gospodarske i političke teme koje su važne za Hrvatsku. Drugo, te izbore smo izgubili zbog Milanovića i njegovih izjava u kampanji, a ne Jurčića, tako da to nije bio propali eksperiment, kao što to Bernardić govori štiteći sebe. Mršić jest rekao da se ne misli politički aktivirati nakon što je otišao iz Podravke, ali ovo je nova, neočekivana situacija i on se misli staviti sa svojim iskustvom na raspolaganje. O tome je razgovarao i s Bernardićem, koji i dalje ne prihvaća tu ideju. Bero je, naime, još u fazi negiranja stvarnosti, kao alkoholičari kad si ne priznaju problem, ali vjerujem da će se stvoriti kritična masa koja će natjerati i njega i Ostojića da prihvate takvu ideju te okrenu naglo trendove u javnosti”, kazao je za 24 sata Mršiću bliski član stranke iz Koprivnice.

Zapadni diplomati potiču veliku koaliciju HDZ-a i SDP-a

Mršić je, navodno, za tihi dogovor vodećih stranaka o micanju s lista onih koji su neprihvatljivi jednim i drugim opcijama te stavljanje onih koji mogu surađivati bez svjetonazorskih sukoba. Također smatra – prema riječima njemu bliskog člana stranke – da je kuna prejaka i da je treba postupno, deprecijacijom, oslabiti te pozvati sve stručnjake koji su vani da se vrate i pomognu svojim znanjem i iskustvom. Također smatra i da nema konsenzusa bez velike stabilne većine koja bi podrazumijevala 101 ruku u Saboru, čime bi se odoljevalo populističkim napadima raznih opcija. To je, navodno, opcija koju blagonaklono gledaju i zapadni veleposlanici u Hrvatskoj.

U tom smislu, 24 sata pišu, pozivajući se na izvore iz političkih krugova, da je aktualni predsjednik SDP-a loše prihvaćen kod stranih diplomata. Iz njih se doznaje kako su dva strana veleposlanstva, koja koriste prevoditelje za prijevode govora vodećih političara u Hrvatskoj, Bernardićev govor u Saboru na izglasavanju nepovjerenja ministru financija Zdravku Mariću, u kojem je spominjao očevo glađenje po glavi, škripu guma BMW-a i slične nesvakidašnje dijelove, vraćali prevoditeljima na doradu misleći da su pogriješili u prijevodu. Stav je zapadnih predstavnika da bi eventualna velika koalicija HDZ-a i SDP-a donijela stabilnost Hrvatskoj. HDZ zasad kategorički odbija takvu mogućnost, ali i Bernardić.

