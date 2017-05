UGLEDNI EKONOMIST O STANJU U AGROKORU: ‘To je paradržavna kompanija, tu ima puno političke ekonomije’

Nakon prošlotjedne političke krize, posredno izazvane krizom u Agrokoru, i samo stanje u tom koncernu opet se vraća u središte pažnje nakon što je agencija Standard&Poor’s jučer snizila kreditni rejting i objavila da je, što se njih tiče, Agrokor u stečaju.

Komentirajući odluku agencije Standard&Poor’s, ekonomsi analitičar Damir Novotny je, gostujući u emisiji Hrvatskog radija ‘U mreži Prvog’ kazao kako je agencija morala dati takvu ocjenu, ali zbog vlasnika obveznica kojima nisu isplaćene kamate.

Novotny: Najbolje rješenje je brzo restrukturiranje

“To je više zbog njih nego zbog Agrokora. Posebno je problematično je pitanje kako mogu domaće banke koje imaju svoj regulativni okvir, uopće dati nove kredite”, kazao je Novotny, dodavši kako ne može zamisliti da bi domaće banke dale novo zaduživanje Agrokoru.



“Agrokor nije obična državna kompanija, Agrokor je paradržavna kompanija i tu ima puno političke ekonomije, a i geostrategije. Teško je reći da bi se domaće banke htjele i dalje izlagati ovome riziku – poslovanje ako ima određeni pad, slijedi nepovjerenje i dobavljača i kreditora i potrošača. Vrlo teško da bi novac mogao doći sa hrvatskog tržišta, on bi mogao doći iz financijskog sektora koji je spreman preuzeti te velike rizike, to su fondovi, banke izvan EU-a, i mogli bi dati novac pod nekim uvjetima koji će biti nepovoljni, kamatne stope će biti visoke. Opet je pitanje kako će se taj kredit vratiti. Ovoga trenutka Agrokoru treba kapital”, istaknuo je Novotny koji smatra da je najbolje rješenje brzo restrukturiranje.

Munjiza: Najveći problem je održavanje tekuće likvidnosti

“Uza sve ostale probleme, najveći problem je održavanje tekuće likvidnosti, a bilo kakav pad prometa veći od 10 posto i likvidnu firmu vodi u velike probleme i nije samo Konzum u problemima”, kazao je bivši predsjednik uprave Konzuma Drago Munjiza.

Ako promet padne više od 10 psoto,, ističe Munjiza, to je zaista velik problem. A problem je i kako će novi menadžment uvjeriti nove kreditore da će promet prestati padati i da će ostati barem na nivou prošlih godina.

Laušić: U lipnju će početi nedostajati novca

Novinar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Frenki Laušić smatra da bi tvrtka već bila pred bankrotom da nije bilo ‘lex Agrokora’.

“Čim je došlo do ‘lex Agrokora’, čim nije došlo do dogovora Ivice Todorića i vjerovnika, znalo se da je tvrtka pred bankrotom. To nije ništa novo, sada se nastoji spriječiti najgore. ‘Lex Agrokor’ je zapravo davanje vremena vjerovnicima da se dogovore i pronađu nagodbu i plan restrukturiranja, to bi navodno trebalo biti gotovo u 11. mjesecu. Do početka lipnja treba pronaći kredit kako bi tvrtka mogla funkcionirati do kraja godine, Ante Ramljak kaže da do lipnja postoji cash low koji može održavati tvrtku sa onim kreditom od 80 milijuna eura i s prihodima, u lipnju će početi nedostajati novca za plaćati dobavljače, poreze i plaće, smatra. Laušić kaže da ako se do lipnja ne pronađe određeni novac, tvrtka će tada ići u stečaj.

