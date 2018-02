UGLEDNI ANALITIČARI ZA NET.HR O VELIKOJ KOALICIJI NA POLITIČKOJ SCENI: ‘Evo što stoji iza Brkićevog poziva SDP-u’

Milijan Brkić prvi je visokopozicionirani HDZ-ovac koji je unatrag nekoliko godina ponudio suradnju najvećim političkim rivalima.

Iako se već mjesecima naveliko govori o velikoj koaliciji kao hrvatskoj realnosti nakon idućih parlamentarnih izbora, jučerašnji istup Milijana Brkića u kojem je pozvao SDP da sjedne za isti stol s HDZ-om po mnogočemu je poseban. Prvenstveno, poziv je došao od zamjenika predsjednika Andreja Plenkovića, a u cijeloj priči nije zanemarivo niti to da se radi o svojevrsnom vođi desnog krila HDZ-a. Također, nakon više od godinu dana je to prvi poziv da se otvori nekakva vrsta konstruktivne komunikacije između dvije stranke.

Politički analitičari koje smo kontaktirali slažu se da su čelnici najjačih hrvatskih stranaka na ovakav potez primorani zbog jačanja protusistemskih stranaka, prvenstveno Živog zida.

“Ako se doista dogodi da se Živi zid pojavi kao kandidat na parlamentarnim izborima sa 15-ak posto, onda faktički nema druge šanse u parlamentu da se nekakva većina komponira osim velike koalicije. Živi zid će u parlament dovesti ljude koji nisu voljni niti sposobni za bilo kakve taktičke poteze što znači da je velika koalicija zapravo nužnost”, objašnjava analitičar Žarko Puhovski za Net.hr.

Ugodno iznenađenje

Analitičar Davor Gjenero smatra da je izrazito dobro da se o tome već sad počne razmišljati i razgovarati unutar političke elite kako bi se izbjegla situacija u kakvoj je danas Njemačka. “Tako ne bismo došli u situaciju da se izbori dogode, a da se obje stranke zavjetuju svojim biračima da jedna s drugom neće imati posla pa da poslije imamo problema kakve danas Schultz ima pred svojim biračima”, govori Gjenero.

Smatra da je dobro da je poziv SDP-a upravo s desnog krila HDZ-a. “Moram priznati da me Brkićev istup ugodno iznenadio i mislim da je to dobra politička odluka. A s obzirom da ova ponuda dolazi s desnog krila stranke, to je očito nešto što ne dijeli HDZ. Time Brkić pokazuje da je realpolitičar koji je očito puno fleksibilniji nego što je većina njegovih kritičara mislila”, kaže Gjenero.

Gjenero je uvjeren da Plenković zbog ovog istupa neće napasti Brkića jer se radi o čovjeku koji čvrsto drži kontrolu nad strukturom HDZ-a, a ovime ujedno povećava manevarski prostor stranci. “Nažalost, mislim da velika koalicija naša sudbina. Kažem nažalost ne zato što mislim da je to loše rješenje, nego drugog rješenja nakon izbora neće biti”, prognozira analitičar u razgovoru za Net.hr.

Podsjetimo, nakon što je došao na čelo SDP-a u studenom 2016. godine, Davor Bernardić poslao je poziv Andreju Plenkoviću da otvore razgovore ‘o vitalnim interesima Hrvatske i odlukama koje će odrediti kvalitetu života’, no premijer je njegovu inicijativu tada odbio.

“Žao mi je da Plenković tada to nije prihvatio jer tako bi bilo bolje za obojicu. Plenković bi u tom slučaju odmah ojačao Bernardićevu poziciju, a on je bio demokratska opcija koju je vrijedilo ojačati i s druge strane sebi povećati manevarski prostor. Nažalost, to nije napravljeno i ne vrijedi plakati za prolivenim mlijekom. Međutim, činjenica da je Bernardićev krug tada bio zainteresiran za nekakav prvi korak prema razgovoru o velikoj koaliciji govori da mainstream u SDP-u, unatoč retorici, u nekakvim okolnostima može biti spreman na razgovore o velikoj koaliciji”, kaže Gjenero koji naznaku formiranja velike koalicije vidi i u odličnoj suradnji dvojice istaknutih članova tih stranaka.

“Ono što znam jest da je prvi toga postao svjestan Davor Ivo Stier i otud proizlazi ona odlična suradnja između njega i Tonina Picule. Dodajte tome da se sve više spominje Picula kao Bernardićev nasljednik, onda imate naznaku da to nekakvo potencijalno vodstvo SDP-a bi moglo biti otvoreno za veliku koaliciju”, otkriva nam Gjenero.

Glavašević protiv ideje o velikoj koaliciji

Kako ‘dišu’ SDP-ovci nakon Brkićevog istupa upitali smo Bojana Glavaševića. “Ne znam je li Brkićeva izjava zazivanje velike koalicije ili ne, ali gospodin Brkić u zadnje vrijeme govori stvari koje nisu konzistentne s političkim stavovima koje je do sada zastupao. Najbolji primjer je njegov stav prema posjetu Aleksandra Vučića Hrvatskoj”, rekao nam je Glavašević.

Također, SDP-ov zastupnik ne podržava ideju velike koalicije i čvrst je u stavu da u realizaciji iste ne bi sudjelovao.

Politički analitičar Žarko Puhovski očekuje da će nakon uspostavljanja velike koalicije doći do osipanja članova kako HDZ-a, tako i SDP-a. “Međutim, ostat će oportunistička jezgra dovoljno velika na obje strane za zajedničku većinu ako do toga dođe”, procjenjuje Puhovski.

S druge strane, Gjenero ne predviđa značajnije potrese u spomenutim strankama, ali u tom slučaju očekuje rast popularnosti protusistemskih stranaka. “Mislim da je vrhunac koji Živi zid može dosegnuti oko 20 posto podrške. Sve dok ne dođu do te brojke će i dalje rasti. Svi ostali će padati. Od strukture u liberalnom prostoru će opstati IDS kao snažna stranka, ostat će nešto od Pametnog, ostat će i Radimir Čačić, ali ne puno izvan sjeverozapada Hrvatske, dok HNS više ne postoji”, kaže Gjenero.

O velikoj koaliciji je na Twitteru svoj stav otkrila i bivša premijerka i predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor. “Da sam ja rekla 2013. da HDZ treba koalirati sa SDP-om i da je Vučić dobrodošao i da se ne treba ispričavati, izbacili bi me brkići iz stranke. Ups”, napisala je Kosor.