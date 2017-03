UGLEDNI ANALITIČARI ZA NET.HR O PRVE DVIJE GODINE MANDATA PREDSJEDNICE RH: ‘Sve je krenulo nizbrdo krajem 2015. godine…’

Na današnji dan prije dvije godine Kolinda Grabar-Kitarović svečano je prisegnula postavši prvom predsjednicom Republike Hrvatske odnosno četvrtom osobom na toj dužnosti.

O prve dvije godine svoga petogodišnjeg mandata predsjednica je danas govorila na konferenciji za novinare. Iako je istaknula da uvijek teži najboljim rezultatima i da je samokritična, ipak nije željela sama ocijeniti svoj dosadašnji mandat. A kako njezin dosadašnji predsjednički mandat ocjenjuju drugi, upitali smo političkog analitičara i umirovljenog profesora filozofije politike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Žarka Puhovskog te politologa Anđelka Milardovića, voditelja Instituta za europske i globalizacijske studije u Zagrebu.

“Funkcionirala je dok su bili Milanović i Karamarko”

“Dvije godine mandata predsjednice Republike uglavnom su bile nesupješne”, smatra Puhovski dodajući da je bolje politički funkcionirala dok su na čelu dviju najvećih stranaka bili danas bivši lideri.



“Imala je neke pozitivne poteze na početku mandata dok je još posredovala između Tomislava Karamarka i Zorana Milanovića. No, kada su došli Andrej Plenković i Davor Bernardić izgubila se u novoj situaciji i politički nije uspjela naći neki drugi modus djelovanja. Lutala je u nastojanju da nađe neko mjesto u hrvatskoj politici u kojem bi mogla funkcionirati i vrludala je iz pogreške u pogrešku”, ističe Puhovski.

U te pogreške, među ostalim, ubraja gaf s nedavnim putovanjem u Sjedinjene Američke Države, sramotno pismo Miloradu Pupovcu , skandal sa “srpskim čokoladicama”… Puhovski smatra kako su “posebno nejasne njezine formulacije o sigurnosnoj prijetnji iz BiH” te da one najbolje pokazuju njezino nesnalaženje na dužnosti koju obnaša.

KOLINDA PADA, ALI JOŠ JE BOLJA OD JOSIPOVIĆA: Građani rekli što misle o predsjednici

“Od svih dosadašnjih predsjednika ona je najmanje popularna”

Na pitanje kako, unatoč svemu tome, tumači činjenicu da u anketama (s kojima je, kako reče na današnjoj konferenciji za novinare, nezadovoljna, nap.a.) uživa vrlo veliku popularnost, Puhovski uzvraća tvrdnjom da je od svih dosadašnjih predsjednika, Grabar-Kitarović najmanje popularna.

Budući da nije došla niti do polovice mandata, vremena i prostora za “popravljanje” ima. Puhovski smatra da bi u tome ključni trebali biti njezini savjetnici.

“Oko sebe bi trebala imati ekipu koja će ju kvalitetnije savjetovati i koja bi joj mogla više pomoći jer očito je da joj ovi koji su sada oko nje više odmažu nego što joj pomažu.”

Ukupnu ocjenu njezinog dosadašnjeg mandata Puhovski je sažeo u “više loše nego dobro”.

“Iskoristila je poziciju da bi upisala doktorski studij”

Politolog Milardović smatra pak da je sve krenulo nizbrdo kada je koncem 2015. godine “predsjednica postala studentica” i upisala doktorski studij iz međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

“Tada je počela dobivati veću količinu različitih informacija o politici i pokušala ih primijeniti u praksi. No problem je što je iskoristila svoju poziciju da bi upisala studij. Mogla je to učiniti dok je bila u SAD-u ili nakon završetka predsjedničkog mandata, jer ovo baca negativno svjetlo na njezinu ambiciju. Bila bi uvjerljivija da je to učinila u SAD-u. Ovako mi recite: Tko bi je rušio na ispitu”, kaže Milardović napominjući kako je to što govori ne zlurada nego racionalna politička kritika.

Nadalje, kaže, Milardović, Grabar-Kitarović je dobila izbore na platformi odmaka Hrvatske od regije, da bi potom pokušala voditi politiku normalizacije odnosa u istoj toj regiji.

“Kako je to prošlo vidi se iz učinaka jednog ispraznog susreta sa srbijanskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Nakon njihovog susreta odnosi Hrvatske i Srbije nisu se pomakli niti poboljšali ni za milimetar”, ističe Milardović.

‘RAZGOVORI NISU BILI SLATKI, ALI…’: Grabar-Kitarović i Vučić potpisali Deklaraciju o unapređenju odnosa

“Zašto odijeva uniformu? Pa nismo u ratnom stanju!”

Milardović kaže kako unutarnjopolitičke djelovanje predsjednice Republike treba isključivo promatrati prema onome kako je određeno Ustavom. A njime je prilično ograničeno.

“Ona ima dobre namjere, ali je njezino djelovanje definirano Ustavom koji joj u unutarnjoj politici daje tek konzultativnu ulogu. Pa, ako je netko želi poslušati može, a ako neće – ne mora. To je djelovanje bez odluka i bez konzekvenci. S Milanovićem je bila u kohabitaciji i tu je još donekle funkcionirala. No, s Plenkovićem nije u kohabitaciji i njega ne može napadati. Uostalom, znaju se još iz diplomatskih vremena”, kaže Milardović.

U vanjskopolitičkom smislu, on smatra da se djelovanje predsjednice Grabar-Kitarović uklapa u “širu zbrčkanost” domaće vanjske politike.

“To vam je “telefonska” politika koja se svodi na sljedeće: Za Bruxelles stisnite tipku 1, za NATO stisnite tipku 2, a za SAD stisnite tipku 3… i čekajte instrukcije. To je politika visoke regulacije odozgo i niske autonomije odozdo”, tumači Milardović u svome, kako kaže, mediteranskom stilu.

U istom stilu retorički se zapitao “zašto predsjednica svako malo odijeva vojnu uniformu” i odgovorio: “Pa nismo u ratnom stanju! U pojedinim trenucima izgleda kao Vladimir Putin!”

KOLINDA GRABAR-KITAROVIĆ: ‘Radi se o biti ili ne biti hrvatske nacije i države. U tom segmentu imamo izvanredno stanje…’