UGLEDNI ANALITIČAR ZA NET.HR: ‘Tko bi to mogao sabotirati dogovore sa SAD-om, Srbi preko Putina?! Kolindini izgovori su doista djetinjasti’

Ne prestaju pljuštati reakcije na put predsjednice Kolinde Grabar Kitarović u SAD, zbog čega je ona sama u jučerašnjem intervjuu u emisiji ‘Iza zavjese’ Tihomira Dujmovića na HTV-u objašnjavala što je točno radila u Americi.

KOLINDA BRANI SVOJ SPORNI POSJET SAD-u, A IMA I PORUKU ZA BEOGRAD: ‘Napadi na mene su mobing, a Srbiji neću dopustiti da nas šamara!’

Kazala je kako je tamo obavljala službene poslove, no nije spomenula ime niti jedne od 20-ak osoba s kojima se navodno sastala, a voditelj Dujmović nije je zamarao s takvim ‘sitnicama’.

Analitičari Josip Kregar, Boris Rašeta i Žarko Puhovski komentirali su Kolindin posjet Americi.



Iako je u sinoćnjoj emisiji trebala objasniti što je točno i s kim radila u SAD-u, predsjednica je to propustila učiniti, rekao je Puhovski u razgovoru za Net.hr.

‘Izgovori su joj djetinjasti’

‘Ona zapravo nije pokušala objasniti cijelu priču i to je vrlo neobično, jer nije navela činjenice koje bi demantirale javne spekulacije. Ona nije rekla ništa osim da se radilo o nekakvim polutajnim razgovorima, o kojima nisu izneseni detalji jer bi njezin plan mogao biti sabotiran?! Ne mogu zamisliti tko bi to mogao sabotirati, njezine razgovore s čimbenicima u SAD-u… Valjda Srbi preko Putina?! To je doista djetinjasti izgovor. Ona je trebala reći sastala sam se s tim i tim ljudima, koji su zbog ovih ili onih razloga važni za Hrvatsku.

Ona mora znati da je po definiciji privatno ono u što javnost nema pravo uvida. Da se radilo o nekakvim tajnim pregovorima, javnost bi ipak trebala znati da oni postoje, ali da je njihov sadržaj tajan. Samim time što je rekla da se o tajni priznala je da se radi o privatnom posjetu, očito bez ikakvog dogovora s Vladom. To je netransparentno i ne odgovara suvremenom načinu. Osim toga, šef države nije onaj koji lobira. Ona je po ovom svojem posjetu u nižem nivou lobiranja nego li je bio Tuđman kad je bio predsjednik tada nepriznate države.

Puhovski je komentirao i navode predsjednice da dijelu medija i analitičara smeta ‘ta nacionalna suverenistička politika koju ona vodi’.

‘Ona je nama rekla da je razlog putovanja dogovor s novom administracijom. To nije suverenistički način, nego vazalski način. Ona se godinu i pol pokazivala kao glavna aktivistica Obaminog i Clintonističkog plana odvajanja Europe od Rusije, a sada govori o uspravnici Jadran-Balkan. Vidjet ćemo sad koliko će predsjednica promijeniti svoju uspravnicu, jer ju je promijenio i Washington’, kazao je Puhovski.

‘HTV se osramotio’

Komentirao je i način na koji je HTV odradio intervju s predsjednicom.

‘HTV se osramotio jer je u Dnevniku unaprijed pokazao snimke s intervjua koji su najavljivali u emisiji ‘Iza zavjese’, a ponašali su se kao glasnogovornici predsjednice’, zaključio je Puhovski u razgovoru za Net.hr.

Josip Kregar, profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smatra kako predsjednica postaje velik rizik te igra vrlo opasnu igru.

‘Meni se čini da gospođa predsjednica postaje veliki rizik i igra vrlo opasnu igru, svi su primijetili da se radi o skretanju pažnje oko toga što je radila u SAD-u na to jesmo li veliki patrioti ili nismo. Da je rekla s kim se našla, nije morala nabrojati sve, ali od 30 imenovati jednoga, to znači da su ti ljudi morali od američke javnosti skrivati da su se vidjeli s njom, a to onda govori puno o našoj predsjednici. Kakva je uloga u svemu hrvatske diplomacije? Očito takve uloge nije bilo, svedena je na tehničku pomoć i logistiku predsjednici. Ako se radi o radnom, ne službenom posjetu, zar se to može raditi mimo Vlade i veleposlanika? Pitanje je što je tu radni, a što službeni posjet, službeni se posjet ne bi smio organizirati tijekom prijenosa vlasti. Da je neka europska predsjednica ili predsjednik ide lobirati kod Trumpa, to je ispod razine’, rekao je Kregar za N1.

Izbjegava problematična pitanja

Predsjednica se požalila da mediji nad njom provode mobing, na što je Kregar komentirao:

‘Ovaj stav elitističkog izbjegavanja pitanja nije dobar. Da je u prvom trenutku odmah rekla barem nešto od istine, ne bi došlo do ovoga. Međutim, ona misli da će sve potonuti u zaborav, kao i prije godinu dana, kad je također bila u SAD-u za Novu godinu. Tada je to javnost normalno prihvatila, ali da predsjednica Novu godinu slavi u SAD-u baš svake godine? To već nije dobro’, rekao je Kregar koji smatra kako je predsjednica samo sebe marginalizirala te da u vanjskopolitičkom simslu ona ne pokazuje naročitu diplomatsku vještinu.

Dobar dio intervjua koji je Dujmović odradio s Grabar Kitarović odnosio se na Srbiju i srpske ministre. Kolumnist Boris Rašeta smatra kako je to učinjeno kako bi se iz fokusa izbacili problematični segmenti putovanja.

‘Predsjednica naciju poteže za nos’

‘Pretpostavljam da je tu riječ o komunikacijskoj strategiji koja je trebala iz fokusa izbaciti problematične segmente putovanja. Mnogi vjeruju kako predsjednica naciju poteže za nos, da su joj objašnjena neuvjerljiva te da ponižava zemlju i instituciju predsjednice Republike.

Ona kaže da je išla sama, a nisam vidio da tu negdje postoji osiguranje. Ako nije išlo osiguranje onda bi to trebalo dovesti do ostavke minista unutrašnjih poslova. Nismo vidjeli hodogram posjeta. Ostalo je tu puno zagonetki.

Rekla je da je išla redovnim linijama međutim Vladin avion ni nema domet do SAD-a pa su redovne linije zapravo jedini način kojim bi mogla putovati’, kazao je Rašeta za N1.

‘Propucala si je oba koljena’

Sinoćnji intervju na HTV-u nazvao je teško premostivom havarijom njezinog ugleda.

‘Nakon što je posjetom propucala jedino koljeno, ovim intervjuom propucala je i drugo. Jedini korektan način bi bio da je sazvala pressicu. Ona je izabrala vrstu medijskog separea vlastite stranke. To ju pozicionira u onaj dio HDZ-a kojem pripada Hasanbegović i najdesnija skupina što će joj donijeti političku štetu’, smatra Rašeta.