UGLEDNI ANALITIČAR NAGAZIO HNS I NOVOG/STAROG ŠEFA: ‘Oni se više ne mogu nazivati strankom, a Vrdoljak će se ubrzo vratiti u Vladu’

Kao jedan od mogućih motiva za Vrdoljakov povratak Puhovski ističe interes šefa HNS-a za kreiranje politika oko Ine i HEP-a.

Ivan Vrdoljak u nedjelju se vratio na čelo HNS-a. Iako on sam ne vidi ništa sporno u izjavama i potezima koje je povlačio posljednjih godinu dana, reakcije javnosti nakon jučerašnjeg Sabora stranke, ali i sam rejting stranke zadnjih mjeseci, jasno govore da su pred HNS-om crni dani.

ČITATELJI NET.HR-a NISU IMPRESIONIRANI VRDOLJAKOVIM POVRATKOM: ‘HDZ će vas uništiti, na izborima nećete prijeći prag’

“To je sigurno kraj HNS-a, ne vidim kako bi se stranka mogla iz ovoga izvući”, smatra politički analitičar Žarko Puhovski u razgovoru za Net.hr.



Svoju prognozu temelji na kontinuiranom rastu Živog zida koji će gotovo sigurno vodi u veliku koaliciju zbog koje će sve male stranke otpasti.

VRDOLJAK ODGOVORIO NA NAJVAŽNIJE PITANJE: ‘Zašto sam se sada vratio u politiku? E sad ću vam sve objasniti…’

Interesna skupina političara

“Budete li imali 15-20 ljudi iz Živog zida u Saboru, s kojima se neće moći ništa dogovarati, i još 7-8 iz Mosta, onda će naprosto jedini način funkcioniraja parlamenta biti velika koalicija. To bi mogao biti izlaz u nuždi ako takve prosvjedovne stranke nastave jačati”, kaže Puhovski.

Po njegovom mišljenju HNS se u ovom trenutku uopće ne može nazvati strankom.

ČAČIĆ O POVRATKU VRDOLJAKA NA ČELO HNS-a: ‘Ta stranka će biti u poziciji nekog manjeg krpelja, a onda nestati’

“Oni su jedna interesna skupina političara koji su zahvaljujući sretnoj okolnosti u poziciji da eksploatiraju ime jedne stranke koja sama nije nikad nije bila jaka, ali je u jednom razdoblju bila važna u Hrvatskoj. Oni su sad naprosto naslijedili brend s kojim ne znaju što bi radili i taj brend sad rasprodaju”, govori ugledni analitičar i objašnjava koji je ključni problem u cijeloj priči.

“Hrvatska narodna stranka se nakon prvih godina lutanja jasno opredijelila da bude liberalna stranka, odnosno, da budu liberali. A oni ni po čemu sad nisu liberali. Naslijedili su ime koje su odmah izvitoperili, ne samo time što su otišli u koaliciju s onima za koje su govorili da su ‘Titanic vlada’, nego i time što su išli u koaliciju s vladom u kojoj nikakvih elemenata liberalizma nije bilo. Da su oni išli u koaliciju sa Sanaderovom ili vladom Jadranke Kosor, gdje je HDZ imao liberalne crte, to se sa stajališta programa nekako moglo braniti. Ali sada je to, po mom sudu, neobranjivo. To je neukusno manipuliranje brendom”, oštar je Puhovski.

VRDOLJAK OPET U FOTELJI ŠEFA HNS-a: ‘Ovo je pet ključnih politika koje će obilježiti stranku’

Povratak zbog Ine i HEP-a?

S današnje točke gledišta, Puhovski misli da bi budućnost HNS-a mogla ići u jednom od ova dva smjera.

“Ako izbori budu iduće godine, što je lako moguće, onda će HDZ vjerojatno ‘šlepati’ HNS jer će se pokušati osigurati od lijevog boka. A ako budu normalni izbori, dakle, za tri godine, HDZ neće imati potrebe za njima jer će ili ići sami ili će se slagati velika koalicija. Naravno, ako se nastave trendovi”, prognozira Puhovski u razgovoru za Net.hr

Kao jedan od mogućih motiva za Vrdoljakov povratak Puhovski ističe interes šefa HNS-a za kreiranje politika oko Ine i HEP-a.

“On bi sigurno na takve stvari volio utjecati, njega je to oduvijek zanimalo. No, u ovom trenutku nikakve politike o ovim temama nema. On bi mogao utjecati na to da se nekakva politika formira, to bi možda čak i bilo dobro jer sad nema nikakve politike po tim pitanjima. Prije godinu dana su rekli da će Ina postati hrvatska, a sad tražite savjetnike, onda se ponašate kao da imate 300 godina vremena”, govori Puhovski.

No, dodaje i kako ne vidi način da Vrdoljak utječe na odluke vezane uz Inu ili HEP ako ne bude dio Vlade.

VRDOLJAK SE VRAĆA NA ČELO HNS-a: ‘Boli me glava kad se sjetim da je HNS sto dana pričao da nema šanse da ide s HDZ-om’

Ponovno u Banskim dvorima

“Da, vjerujem da će se vratiti u Vladu. Teško je očekivati da će vlast funkcionirati kao u Račanovo doba kad su se najprije sastali predsjednici stranaka pa je tek onda vlada odlučivala. To je jako komplicirano, a i to bi bilo manipuliranje s ustavnom odrednicom da vlada odlučuje, a ne konglomerat stranaka. Vrdoljak se vratio ili samo kao ukras, što ne liči na njega, ili će morati pokazati da je shvatio da je jedini način da ima utjecaja da bude u Vladi. Ni to nije sigurno, ali tad barem ima neku šansu”, objašnjava Puhovski

A mi bismo dodali kako nam se čini da je Vrdoljakov povratak u Banske dvore pitanje dana. Zašto? Pa u posljednjim istupima je izričito izjavio da se neće postati dio Plenkovićevog tima, a to je u njegovom slučaju vrlo znakovito…