UGLEDNI ANALITIČAR ANALIZIRAO ‘HNS-ovu PROSTITUCIJU’: ‘Mislio sam da licemjernije od Mosta ne može, ali prevario sam se’

HNS je šokirao dobar dio svojih članova, oporbu i cjelokupnu hrvatsku javnost odlukom da krene u koaliciju s HDZ-om, iako je sad već bivši predsjednik te stranke Ivan Vrdoljak opetovano ponavljao kako nema šanse da spašava, kako ju je tjednima nazivao, ‘Titanik vladu’.

Neki su na HNS i ljude koji su glasali za koaliciju ozbiljno gnjevni, drugi su pak prepuni ciničnih kometara i optužbi za sudjelovanje u političkoj prostituciji. Slično razmišlja i politički analitičar Jaroslav Pecnik, koji navodi kako se radi o izdaji birača koja će itekako imati svoje posljedice.

Pecnik kaže kako građani imaju potpuno pravo biti bijesni, a još više ismijavati HNS zbog onog što je izveo, prenosi Al Jazeera Balkans. Smatra kako je odlukom o suradnji s HDZ-om HSN sebi potpisao smrtnu presudu.



‘Prevarili su svoje birače’

‘HNS je išao zajedno u koaliciji sa SDP-om, čak su potpisali to da nakon izbora nitko neće koalirati s HDZ-om. Znači, naprosto su prevarili svoje birače. To je zapravo izdaja partnerskih odnosa sa SDP-om. I na koncu, najveći grijeh svega toga je što politika, koja ionako nije na visokim granama u Hrvatskoj, sada s ovom prevarom, izdajom – ili neki ublažavaju pa kažu flert s HDZ-om, iako to nije flert nego naprosto prostitucija – zbog tih prostitucija i ono malo ljudi koji su vjerovali da se politikom nešto može promijeniti, sada više u to neće vjerovati. Reći će: Pa šta da ja izlazim na izbore i dam glas nekome, a taj mene sutra zaboravi, koalira i ide u Vladu s onim s kojim ja ne želim da ide u Vladu. Doista su se se sva mjerila i kriteriji izgubili, mišljenja je Pecnik.

Vrdoljak je govorio kako je dosta ideologije, no s tim se Pecnik ne slaže. Kako objašnjava, to ne stoji jer demokracija znači političke stranke – one zastupaju određene svjetonazore, a svjetonazori su određene ideologije. I bez toga se ne može.

‘Ne štite se nacionalni interesi izdajom partnera’

‘Jer ćemo onda pretvoriti cijelu Hrvatsku u jedan veliki HDZ pa ćemo svi biti sretni i zadovoljni jer zapravo moramo štititi nacionalne interese. Pa ne štite se nacionalni interesi tako da izdajete partnere, tako da lažete partnere, da se bavite političkom prostitucijom, već valjda tako da principijelno zastupate određene stavove.

I doista je HNS tragikomična politička stranka. Ja sam mislio da nešto licemjernije od Mosta ne može postojati, ali prevario sam se – HNS’, smatra analitičar.

Ponovno pokretanje kurikularne reforme s mrtve točke Pecnik vidi kao HNS-ov ‘smokvin list’, odnosno opravdanje za pregovore s HDZ-om. Komentirao je i Vrdoljakov prijedlog na Predsjedništvu, kada je rekao da je predložio da se ne ide u koaliciju kako se stranka ne bi dijelila.

‘On spašava svoj obraz, kao ‘eto ja sam častan čovjek, ja sam samo prenosio o čemu se radi između HDZ-a i HNS-a, na koncu ja sam predložio da ne idemo u Vladu. A što sad mogu što je Središnji odbor tako glasao, a on je jako dobro znao kako će Središnji odbor glasati’. Odlazi na godinu dana odmora, stavlja svoga zamjenika koji je u svemu poslušan, a nakon toga vraća se na velika zvona’, kaže Pecnik.

HNS će nakon ovoga postati marginalna regionalna stranka

‘On je i bio regionalna stranka, samo je zahvaljujući SDP-u imao veći utjecaj i bio vidljiviji i zahvaljujući nekim pojedincima koji su bili prepoznati kao osobe od formata. HNS je zaključio da lijeve opcije u Europi nemaju prođu i da moraju pronaći novu političku paradigmu s kojom će djelovati i s kojom će se spašavati. Ali tu se ne radi o spašavanju stranke, o spašavanju ideologije ili stavova, tu se radi o uhljebljenju pojedinaca koji žive od politike i koji se ne žele lišiti onoga što smatraju da po nekom hijerarhijskom, partijskom pravu pripada’, smatra Pecnik.

Plenkovićeva ‘pirova’ pobjeda

Kad se podvuče crta, smatra Pecnik, Plenkovićeva je pobjeda ‘pirova’ i privremena, a HSN glavu na panj nije stavio sada, već je to tek odgodio do sljedećih izbora. Najviše je, kaže Pecnik, profitirao SDP, jer sada ima priliku da postane stožerna stranka hrvatske ljevice.

‘Oni kao takvi slove i oni doista sada mogu privući i ove ‘disidente’ HNS-ove i pokazati da su oni ipak, uz sve mane, stranka koja drži do morala, do principa i koja zagovara neke vrijednosti. A to će na koncu pobijediti jer sva ova ‘tehnologija’ izmjene moći i vlasti, sve ove manipulacije, laži i prljavštine koje se dešavaju na razini politike i koje ljudi s pravom ismijavaju, popeti će se ljudima na glavu i oni će početi doista tražiti i zahtijevati da iza riječi stoje neka djela i da se poštuje ono što se kaže, a ne da se stalno živi na laži i manipulacijama’, zaključio je Pecnik.