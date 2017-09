UDRUGA FRANAK OŠTRO NAPALA MINISTRA: ‘Je li gospodin Kovač ministar Hrvatske ili banke Unicredit?’

Tehnički ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač, govoreći o prvoj tužbi protiv Hrvatske zbog konverzije kredita u ‘švicarcima’ rekao je kako je zakon bio loše pripremljen i populistički.

STIGLA PRVA TUŽBA ZBOG KREDITA U ŠVICARCIMA: Hrvatska će morati platiti osam milijardi kuna?

No Udruga Franak ošro je reagirala, pobrojivši kako sve banke ignoriraju i zakone i presude, te kako te iste banke slične kredite ne bi nikada plasirale na strana tržišta. Osobito su oštro napali ministra Kovača jer štiti interese stranih banaka, a ne Hrvatske.



Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Unicredit reketari Hrvatsku

Čim su završili parlamentarni izbori ponovno su poslovne banke, sada Unicredit, vlasnica Zagrebačke banke d.d., nastavile s javnim reketarenjem Vlade RH i hrvatskih građana. Radi se, kao što je javnosti već poznato, o tzv. Zakonu o konverziji, a cijena reketa jednog trgovačkog društva, ako mu se pridruže i ostali reketari, nad jednom državom Europske unije jest, podsjetimo, osam milijardi kuna. Toliko su manje-više Unicredit, vlasnica Zagrebačke banke d.d. zajedno s drugim bankama koje su konvertirale CHF kredite, naumile uzeti od građana Republike Hrvatske da se „sve zaboravi“.

Pritom ta banka zaboravlja na desetljeće njenog nezakonitog poslovanja, na činjenicu da je zajedno s još sedam banaka organizirala i osmislila kredite u nepostojećim švicarcima preko kojih su milijarde kuna prenijete Unicredit grupi i ostalim bankama majkama hrvatskih banaka, bez ijedne lipe poreza, na činjenicu da se zajedno sa još sedam banaka neosnovano na podizanju kamata obogatila za najmanje 5 milijardi kuna i da će s tim bogaćenjem nastaviti i sutra jer je nezakonito odredila parametre kamatne stope u svim kreditima ugovorenim prije 1.1.2013.

Zaboravlja Zagrebačka banaka, a i njena majka također, na činjenicu da za nju i ostalih 6 osuđenih banaka ne vrijede presude hrvatskih sudova te na to da već dvije godine ignoriraju presudu Vrhovnog suda RH kojom je utvrđeno njihovo višegodišnje nezakonito poslovanje, a sve to zahvaljujući i neučinkovitosti HNB-a. Ta banka smatra da je problem, naprotiv, to što je jedna suverena i neovisna država članica Europske zajednice legitimno donijela zakon kojim je prekinula agoniju koja je uništavala stotine tisuća građana te države, i time iskoristila svoje suvereno pravo i obvezu zaštititi svoje građane od lihvarenja te iste banke.

Zna li Kovač čemu služi suverena država?

Zar suverena država tome i ne služi? Zar država i njen zakon nisu iznad trgovačkog društva i njegovih poslovnih knjiga?

Da nije tako smatra, ni manje ni više, ministar vanjskih i europskih poslova te države – Miro Kovač. Ministar Kovač je naime 15.9.2016. izjavio kako je stigla prva tužba protiv Republike Hrvatske i kako mora „jasno poručiti da je način na koji je to sve skupa prošle godine izvedeno bio populistički i nedovoljno promišljeno i sada imamo te prve tužbe i morat ćemo se dobro potruditi kako bismo umanjili štetu za hrvatski državni proračun.“

Ministru dakle niti malo ne smeta što jedno trgovačko društvo, k tome vlasnik Zagrebačke banke d.d., koja lijepo i bez ikakvih problema godinama zarađuje milijarde u toj istoj državi, tuži državu koju on zastupa. Ne smeta mu niti to što je ta ista Zagrebačka banka d.d. u toj istoj Republici Hrvatskoj plasirala kredite u izmišljenim švicarcima koje joj ne bi palo na pamet plasirati u jednoj Njemačkoj, Italiji ili što recimo posluje nezakonito i što ignorira presudu Vrhovnog suda RH koji je sudski utvrdio da je bezakonje 7 banaka evidentno. Sve to ministru nije sporno već mu smeta ponašanje države i to posebno: „način na koji je to sve skupa prošle godine izvedeno“.

Nevjerojatno!

Zakon donesen jednoglasno

Podsjećamo ministra Kovača da je „način na koji je sve to skupa prošle godine izvedeno“ taj da je Zakon o konverziji donesen u legitimnoj proceduri u hrvatskom Saboru i to jednoglasno. Konsenzusom svih parlamentarnih stranaka s niti jednim jedinim glasom protiv.

Pitamo ministra Kovača je li upoznat koliko je godina trajao slučaj švicarski franak?

Je li upoznat npr. sa zaključkom Odbora za financije hrvatskog sabora iz lipnja 2015. u kojem su banke kao posljednji pokušaj dogovora i službeno pozvane na podnošenje sveobuhvatnog rješenja problema korisnika kredita indeksiranih u francima i što su banke po tom zaključku konkretno učinile?

Da ministru olakšamo – nije učinjeno ništa!

Je li Kovač svjestan učinka?

Je li ministar Kovač svjestan gospodarskih učinaka konverzije kredita? Je li možda našao vremena pogledati koliko su nakon konverzije porasle dobiti banaka koje su provele konverziju, koliko se povećala potrošnje građana i koliko se zbog toga povećao BDP u Republici Hrvatskoj? Je li pogledao kretanje kamatnih stopa i je li primijetio povećanje kreditiranja u kunama s najnižim kamatnim stopama u povijesti? Je li zna ministar kakve su i kolike porezne olakšice banke u konverziji dobile? U konačnici zna li ministar Kovač koliko je ljudi izgubilo zdravlje i živote zbog tih lihvarskih kredita? Ukoliko sve to zna, molimo da nam objasni što je to točno u zakonu „nedovoljno promišljeno“?

Podsjećamo ministra Kovača, pošto je to očito zaboravio, da je on ministar Republike Hrvatske, a ne trgovačkog društva Unicredit, pa su njegove izjave o „populizmu“ i „nedovoljnoj promišljenosti“ Republike Hrvatske, izjave kojima se državi koju bi taj ministar trebao zastupati, nanosi izravna šteta. Pogotovo što, ukoliko se bilo kakav postupak i bude vodio, takve izjave mogu biti korištene kao dokaz protiv RH.

Izravno šteti Hrvatskoj

Štetnost tih izjava tim je veća ukoliko se uzme u obzir činjenica da je arbitražno tijelo pred kojim je talijanski Unicredit (Zagrebačka banka d.d.) navodno pokrenuo postupak protiv Republike Hrvatske nenadležno odlučivati o pitanjima konverzije kredita s deviznom klauzulom koje su banke nudile hrvatskim građanima. To jasno proizlazi iz sudske prakse Suda EU-a, najviše sudske instance na teritoriju Europske unije, koja ukazuje da niti jedno pitanje regulirano Ugovorom o funkcioniranju Europske unije ne smije biti pravno rješavamo izvan pravnog poretka Europske unije. Budući da je Sud EU-a već odlučivao o sličnim pitanjima, a u predmetima koji su se ticali Mađarske te se u tim predmetima banke nisu dobro provele, očito je zašto banke provode javni reket prijetnjama postupcima pred tijelima koja nisu sudovi, a koja su miljama daleko od Europske unije.

A kao dodatak svemu jest izjava ministra jednog drugog ministarstva Republike Hrvatske, ministra Zdravka Marića, koji je svega dva dana poslije javne kapitulacije ministra Kovača izjavio da je RH zaprimila tek poziv pred tužbu. Dakle da nije točno čak ni to da je „stigla prva tužba“ kako je to izjavio ministar Kovač.

Podsjećamo kako Udruga Franak već mjesecima čeka da Vlada RH i ministarstvo koje vodi ministar Kovač postupe po nalogu Povjerenice za informiranje i konačno Udruzi Franak i hrvatskoj javnosti objave što to banke traže od Republike Hrvatske. Odgovora još nema, pa je Udruga Franak prekršajno prijavila premijera Tihomira Oreškovića zbog tajenja informacija.

Odgovora još nema, no ministar Kovač je svojim javnim nastupima defacto već potpisao bjanko ček Unicredit banci. Podsjetimo, istoj onog Unicredit banci na čiju su konferenciju u Kitzbuhelu po savjete, još na samom početku mandata vlade na odlasku, zajedno sa članovima uprave Zagrebačke banke, otišli Tihomir Orešković i guverner Boris Vujčić

Postavlja se na kraju samo jedno pitanje: S kojim ciljem ministar Republike Hrvatske daje izjave protiv Republike Hrvatske?

Udruga Franak