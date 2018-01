UDOVICE BRANITELJA TRAŽE ZAŠTITU: ‘Prikazane smo seksistički i na degradirajući način, a film potiče na mržnju prema nama’

Udruga udovica branitelja iz Domovinskog rata Grada Zagreba i Zagrebačke županije smatra kako im je prikazivanjem filma Ministarstvo ljubavi povrijeđeno dostojanstvo te traže od pravobraniteljica da ih zaštite.

Nakon što je Udruga udovica branitelja Domovinskog rata pokušala spriječiti HTV u prikazivanju filma “Ministarstvo ljubavi”, cijela priča dobila je i nastavak. Udruga je ovaj put HRT zbog prikazivanja filma prijavila pučkoj pravobraniteljici i pravobraniteljici za ravnopravnost spolova jer smatraju da je time “grubo narušeno dostaojanstvo udovica”.

POZNATI HRVATSKI REDATELJ O PRITISKU DESNICE NA HRT: ‘Imam jednu poruku za udovice branitelja…’

U Udruzi tvrde da udovice u filmu prikazuju baš zato što su udovice i to na takav način da im se vrijeđa dostojanstvo, čast i ugled kao udovica.



“Udovice se tijekom cijelog filma, financiranog javnim novcem kroz HAVC i HRT, dakle u ime Republike Hrvatske, prikazuju na nehuman, ponižavajući, seksistički i degradirajući način kao objekti koje više inspektora ‘lovi’, o čemu svjedoče postupci i razgovori likova u filmu, primjerice kada jedan od dva glavna lika govori kolegama:

‘Udovice su svugdje iste i treba ih naguzit. Jer misle živjet na tuđoj grbači. Jel’ ti živiš na tuđoj grbači? Ne… Jel’ ti živiš na tuđoj grbači? Ne, a one su jadne, one su sirotice, mo’š mislit, sve mafija. Znaš ‘ko je jadan, mi smo jadni. Jel’ si možeš natankat benzin, jel’ si možeš djetetu platit vrtić, ne možeš, al’ zato su one jadne, one su lijepo izjebale cijelu državu i još povrh svega varaju pokojne muževe kojima su obećale vjernost….'”, opisuje se u priopćenju zagrebačke Udruge u kojem se nadalje pojašnjava da se diskursom korištenim u filmu javnost potiče na mržnju prema njima prikazujući ih kao one koje “zbog navodnih privilegija zaslužuju prijezir i progon”.

UDOVICE STRADALIH U DOMOVINSKOM RATU PROSVJEDUJU ZBOG FILMA: ‘Tko to ima veću i jaču moć na HRT-u od ministra Medveda?’

Udruga se u prijavi poziva na članak 16. Zakona o ravnopravnosti spolova prema kojem je “zabranjeno javno prikazivanje i predstavljanje žena i muškaraca na uvredljiv, omalovažavajući ili ponižavajući način, s obzirom na spol”.

Od pravobraniteljica traže da se očituju o prikazu udovica u filmu, da zaštite udovice od napada na njihovo građansko, ljudsko, žensko i majčinsko dostojanstvo, te da ispitaju tko je financirao film.

Prizivale u pomoć i premijera

Podsjetimo, početkom siječnja pojavila se informacija kako je HRT iz programa povukao film “Ministarstvo ljubavi” zbog kojeg su negodovale udovice. Tada je Velimir Bujanec čestitao ratnim udovicama predvođenima Rozalijom Bartolić jer su se nakon najave prikazivanja pojavile na HRT-u gdje su svojim pritiskom spriječile prikazivanje Marinkovićeva filma.

HRT se, pak, pravdao kako je film povukao jer je Programsko vodstvo zbog tematike zastupljene u njemu odlučilo zatražiti mišljenje je li njegovo prikazivanje na javnome medijskom servisu u skladu sa zakonskom regulativom čije se odredbe odnose na Hrvatsku radioteleviziju. No, nakon salve kritika HRT je ipak odlučio emitirati film, no u kasnonoćnom terminu.

Udovice je to snažno pogodilo pa su tako na prosvjedu protiv prikazivanja filma, održanog uoči samog emitiranja, otkrile kako je na HRT pokušao utjecati i ministar Tomo Medved, te su sada u pomoć pozivale i samog premijera. Pritom su tražile da se sankcionira odgovorne.