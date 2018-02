UDOVICE I BRANITELJI PROSVJEDOVAT ĆE ZBOG VUČIĆA: ‘On je notorni četnički zločinac, evo što točno spremamo za ponedjeljak’

Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata održat će u ponedjeljak u 10 sati na Trgu sv. Marka prosvjed protiv dolaska srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Zagreb, najavljeno je danas na konferenciji za novinare te udruge.

Predsjednica udruge Rozalija Bartolić rekla je na konferenciji za novinare da organiziraju prosvjed pod nazivom “Istinom u budućnost” jer smatraju da Hrvatska u Vučiću nema iskrenog i odgovornog sugovornika za rješavanje brojnih problema između dviju zemalja.

“Radi se o notornom četničkom zločincu, koji ni danas, u umivenoj formi, ne odustaje od velikosrpskih ideja. Radi se o nepresuđenom, nelustriranom i nepokajanom agresoru, koji je u vrijeme Domovinskog rata s oružjem u ruci kružio Lijepom našom, huškao na ubojstva, na progone, na komadanje i otimanje hrvatskog teritorija”, rekla je Bartolić podsjetivši na Vučićev ratnohuškački govor u Glini 1995. godine.



Istaknuvši da se udovice uvijek zalažu za konstruktivan dijalog, jer niti jedno od spornih pitanja između Hrvatske i Srbije nije riješeno (poginuli i nestali, ratna odšteta, povratak kulturnog blaga, pitanja granice), Bartolić je ustvrdila da Srbija posljednjih desetak godina sustavno radi na “cementiranju laži, mitova i antihrvatske politike”.

“Dijalog je nužan i neizbježan, rješavanje nagomilanih pitanja je potrebno i iznimno važno, ali mora se voditi računa o očuvanju obraza i ponosa, ljudskog dostojanstva i nacionalnih interesa. Hrvatska ne treba pristati da zločinci i neprijatelji našeg naroda i države ponovo vršljaju po njoj i dolaze bez pokajanja i isprike, k tome čak i s počastima”, kaže Bartolić.

Ustvrdila je da su međusobni odnosi dviju država postali iznimno zategnuti i opterećeni ratobornom i agresivnom retorikom najviših predstavnika srpske vlasti, izdvojivši brutalne i iznimno nediplomatske poruke koje su odaslali ministri srbijanske Vlade Ivica Dačić i Aleksandar Vulin, pa i sam Vučić.

“Oni svojim drskim i neodmjerenim lupetanjem, u stilu neodgovornih drumskih razbojnika, razaraju svaku mogućnost iskrenoga i konstruktivnog dijaloga”, poručila je Bartolić.

Pozvala je na provedbu međunarodnog prava i svih sudskih i političkih međunarodnih dokumenata u kojima je Srbija označena kao agresor.

“Srbija je pri povlačenju svoje vojske morala prihvatiti odgovornost za pokretanje agresivnog rata i ratni poraz. Nedopustivo je da sakriva davno potpisane dokumente o kapitulaciji srpske vojske i izbjegava činjenice”, rekla je.

Na pitanje kako će izgledati njihov prosvjed, Bartolić je pojasnila da će s Trga bana Jelačića udovice i branitelji koji im se pridruže krenuti prema Markovu trgu, gdje će pustiti Vučićev govor iz Gline i poslati jasnu poruku hrvatskoj javnosti.

Na upit jesu li usklađena stajališta Vlade RH i predsjednice Republike oko posjeta srbijanskog predsjednika Hrvatskoj, ministar Božinović je rekao da će se, koliko je njemu poznato, predsjednik Vučić sastati sa svojim domaćinom, hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, a imat će sastanke i s predsjednicima Vlade RH i Hrvatskog sabora. Ministar unutarnjih poslova Božinović je to izjavio odgovarajući na novinarska pitanja nakon skupa o projektima razminiranja u Hrvatskoj uz potporu fondova Europske unije.

Đakić najavio dolazak HVIDR-e na prosvjed protiv Vučićevog posjeta

Da će prosvjed podržati najavio je i predsjednik HVIDR-e i saborski zastupnik HDZ-a Josip Đakić. “HVIDR-a je uvijek bila uz naše roditelje i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih pa će i ovom trenutku izraziti negodovanje zbog dosadašnjeg nečinjenja srpskih vlasti i Aleksandra Vučića, jer ona mjerila i kriteriji koji su građeni kao posebna mjerila i kriteriji u pretpristupnim pregovorima Srbije i EU nisu ispunjeni. Niti u jednom detalju ili dijelu”, rekao je Đakić novinarima u Saboru. Nije želio otkriti detalje o prosvjedu, rekavši samo da će biti prijavljen pravovremeno. “Ne možemo sada o tome govoriti”, kazao je i dodao kako je potrebno “jasno reći da Srbija mora raditi na ispunjenju tih posebnih kriterija”.

Đakić je komentirao i izjavu srbijanskog ministra obrane Aleksandra Vulina da ustaštvo i ustaše nikada nisu izašle iz politike i javnog života Hrvatske te da očekuje kako će Aleksandra Vučića tijekom njegova posjeta Zagrebu dočekati ustaše na trgovima i pokušati doći do njega.

Đakić: Mi nismo ustaše, nismo to bili u ratu, nismo ni danas

“Mi nismo ustaše niti smo to bili u Domovinskom ratu. Niti smo to danas. Nikakvih poveznica s ustaštvom nemamo, pogotovo što smo u demokratskoj i slobodnoj Hrvatskoj doživjeli njihovu agresiju. Oni bi trebali sebe preispitati tko su oni. Iako znamo tko su oni, čije su ideje zastupali, o ‘Velikoj Srbiji’, kakva su znakovlja nosili. Oni su zapravo fašisti koji su u obliku četnika nastupali u proteklom vremenu. Ali, to je iza nas. Danas trebaju ispuniti ono što im nalaže EU”, rekao je. Posebno je istaknuo rješavanje pitanja nestalih te plaćanje ratnih šteta, navevši kako se radi o šteti od tri hrvatska proračuna – oko 43 milijardi eura.

Na pitanje je li za njega Vučić četnik, Đakić je rekao kako je Vučić nastupao s pozicije četništva zajedno s Vojislavom Šešeljem i Tomislavom Nikolićem. “Oni su aktivno sudjelovali u organizaciji pobuna i svojatanju hrvatskog teritorija”, istaknuo je.

S Vučićem se nažalost mora razgovarati

Upitan treba li razgovarati s Vučićem odgovorio je kako ga je “nažalost izabrao srpski narod” te da se “nažalost mora se s njim razgovarati”. “Bilo je puno kvalitetniji vođa u Srbiji koji su bili za demokratski razgovor i nastup. Ovaj je najgori, ali, nažalost, mora se s njim razgovarati”, rekao je. Novnare je zanimalo i smatra li da Vučića, uz predsjednicu Republike Kolindu Grabar-Kitarović koja ga je pozvala u Hrvatsku, treba primiti i premijer Andrej Plenković, Đakić je kazao da je, ako se takav dogovor postignuo i ako će se postići korak naprijed, “dobro da se razgovara i da se počnu rješavati goruća pitanja”.