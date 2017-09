‘UDBAŠI SU TAMO GDJE SE VRTI LOVA OD TURIZMA’: Pravaš Šešelj svojedobno je prijavio Franju Tuđmana, a sada je osnovao UDBOMLAT

Pitate li se gdje su svi ti udbaši o kojima tako često govore mnogi domaći desničari, odgovor nudi Denis Šešelj, aktivist iz doline Neretve, u ratu dragovoljac HOS-a te donedavni povjerenik HSP-a u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

“Kad me pitaju: “Pa di su ti udbaši?”, ja im samo pokažem prstom – dolje uz more, gdje se sada vrti lova od turizma, gdje su njihove nekretnine i koncesije. Tako je oduvijek bilo. Nije se UDB-a (“Uprava državne bezbednosti”) bavila samo politikom i proganjanjem hrvatskih domoljuba, ona je razvila ogroman biznis. To je zapravo i glavna preokupacija njezinih članova”, kazao je Šešelj za Slobodnu Dalmaciju povodom osnivanja udruge UDBOMLAT kojoj je na čelu.

UDB-a je i dalje posvuda, kaže Šešelj

UDBOMLAT je skraćenica od Uljuđeno domovinsko braniteljsko omladinsko tijelo, a udruga je registrirana u Metkoviću. Glavni ciljevi udruge su promicanje slobodnog, uljuđenog i kulturnog izražavanja te promicanje vrijednosti građanskog društva u Republici Hrvatskoj, poticanje veterana i branitelja Domovinskog rata, mladeži i svih ostalih građana na volonterski rad i aktivno sudjelovanje u zajednici, a glavne djelatnosti su promicanje vrijednosti Domovinskog rata te zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

A akronimski naziv udruge proizlazi iz Šešeljeve dugogodišnje fiksacije na nekadašnju jugoslavensku tajnu službu koja je, kaže, ne samo preživjela i infiltrirala se u hrvatsko društvo, već je nositelj svih procesa – od stvaranja države, preko kriminalne pretvorbe i privatizacije društvenog vlasništva do današnjeg udjela u turističkom biznisu.



Ne voli Tuđmana jer je bio Titov general

Šešelj ne krije da ne voli Franju Tuđmana protiv kojeg je svojedobno podnio kaznenu prijavu, a zbog njegove nerazjašnjene uloge kao Titovog generala u masovnim stradanjima Hrvata nakon Bleiburga.

“Nemojmo se praviti ludi. Zar stvarno netko misli kako su Manolić, Perković, Boljkovac i ostali “stvarali” hrvatsku državu jer su je ludo voljeli i priželjkivali?! Franjo Tuđman je svojim backgroundom odigrao svoju ulogu koju su mu namijenili. Njega više nema, ali su se udbaši i njihovi potomci nesmetano raširili u sve državne strukture i, što je njima jako važno, u biznis, od nafte do turizma. Ljudi moji, pa Jugoslavija nikad nije prestala postojati, vidite da već 25 godina svime upravljaju isti ljudi, a kako oni odumiru, kormilo preuzimaju njihovi nasljednici. Pa Hrvatska još ni granice nije definirala prema bivšim jugoslavenskim republikama, ta nada u njima još gori”, tvrdi Šešelj dodajući da je UDB-a opstala zahvaljujući svome pravnom sljedniku – HDZ-u.

Po njegovim riječima, i dalje “crveni baruni” gomilaju novac i jedino njima ovjde cvate posao, dok ostali moraju tražiti bolji život izvan Hrvatske.

“Da na ploči piše ‘Ubij Srbina’ prvi bih tražio da je skinu”

Kao nekadašnji dragovoljac HOS-a, Šešelj naravno ima stav i o spornoj spomen-ploči poginulim pripadnicima te postrojbe u Jasenovcu.

“Zbog čega bi je skidali? Pa to su tri lijepe riječi. Da piše “ubij Srbina”, ja bih prvi bio da se skine. Vezivati to uz Pavelića je također pogrešno, jer je on bio pogrešna osoba na čelu hrvatske države. S druge strane, takve ploče potrebne su i jednima i drugima, i HDZ-u i SDP-u i ostalim ljevičarima. Pa čime bi se oni bavili ako nema toga? Možda boljitkom svoga naroda? Kako da ne, kad ste zadnji put čuli da netko piva “Vilu Velebita”, to izvorno, narodno domoljublje više nikoga ne zanima”, kazao je Šešelj za Slobodnu Dalmaciju.

On, inače, piše i knjigu čiji će naslov biti “Kako god žito rodilo, kenjcu uvik slama”.

