UČITELJI I NASTAVNICI BIJESNI NA POMOĆNIKA MINISTRA: ‘Nismo neradnici! Ali posao u školi ne možemo obavljati jer nemamo ni gdje ni na čemu’

Učitelji i nastavnici bijesni su na pomoćnika ministra obrazovanja koji je iznio ideju da u školi provode po 2,5 sata duže. Tvrde da posao koji sada nose doma ne mogu obavljati jer nemaju zato nikakve uvjete, piše Slobodna Dlamacija.

Pomoćnik ministra za obrazovanje Momir Karin razljutio je prosvjetne djelatnike svojim najavama o propisivanju radne obveze i boravka učiteljima i nastavnicima od šest sati dnevno. Prema reformi u koju bi obveze uvrstio, boravak učitelja u prijepodnevnoj smjeni produžio bi se i do 2,5 sati pa bi u školi bili do 14 sati, odnosno oni u poslijepodnevnoj smjeni do 20 sati.

Njegove najave, koje bi došle s izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama na jesen iduće godine, izazvale su veliki revolt kod učitelja koji tjedna kao i svi drugi rade 40 sati. Od toga se 17 minimalno odnosi na nastavu u razrednoj nastavi do propisane norme neposredno-odgojno obrazovnog rada od 20 do 22 sata u osnovnim i srednjim školama.

Velik dio obveza, poput priprema, ispravljanja zadaća i slično učitelji su, zbog nedostatka prostora, prisiljeni odrađivati u svojim kućama. Sada bi taj rad, kao i neke izvannastavne i slobodne aktivnosti mogli odrađivati unutar šest obveznih sati boravka u školi.

Nemaju računala, rade na više škola…

Učiteljii nastavnici mreže “Nastavnici organizirano”, koji se u pravilu ne bi protivili promjenama, smatraju kako je Karin za ideju vraćanja rada školi ima “jadne i ponižavajuće argumente i odražava posvemašnju nesposobnost istoga da obavlja svoju dužnost.” Kao uvjet da se provede ideja o minimalnom šestosatnom boravku predlažu da se svakom učitelju i nastavniku osigura radni stol na kojemu će moći obavljati nenastavni dio posla, mjesto za odlaganje dokumentacije, stručnih knjiga i udžbenika koje koristi u nastavi, minimalno jedno računalo na dva učitelja, bolja organizacija rasporeda, osobito za učitelje koji rade u više škola i slično.

“Nastavnici nisu neradnici. To je zastrašujuća izjava. Nastavnici žele raditi s učenicima, i danas sve svoje obveze provode u nemogućim uvjetima, u školama koje rade i po tri smjene. Ako im itko postavlja ograničenja, onda je to Ministarstvo obrazovanja koje smanjuje, na primjer, mogućnost broja sati dopunske i dodatne nastave. Rad škola treba reorganizirati, ali prije bilo kakvih ishitrenih poteza o tome treba razgovarati upravo s nastavnicima”, poručuje, pak, Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.