UČENICI USKORO U KUTAMA, UNIFORME STIŽU U ZAGREBAČKE ŠKOLE: Svaka škola dizajnirat će svoje

U zagrebačkim osnovnim školama uskoro bi učenici mogli biti svi jednako odjeveni. Uniforme za njih šivao bi URIHO-a, a platio bi Grad. Naravno, ako se s tim slože i ravnatelji i roditelji i učenici.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odlučio je vratiti uniforme u škole pa je iz Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport svim školama u petak stigao dopis u obliku upitnika koji u suradnji s roditeljima do 15. veljače moraju ispuniti i vratiti. U Gradu ističu da je riječ samo o preporuci školama, a kute, odnosno odore, nosili bi učenici od prvog do osmog razreda, piše Jutarnji list.

“Inicijativom želimo pomoći i roditeljima u njihovim nastojanjima da kupovanjem skupe i markirane odjeće i obuće ili ostalih predmeta koji ističu vidljive socijalne razlike među djecom zaštite svoju djecu od svih oblika zloporabe, nasilja, diskriminacije, zlostavljanja ili zanemarivanja vršnjaka”, stoji u dopisu Grada. Ističu i kako je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja u Europi koja nema uniforme u školama, izuzev desetak škola koje su ih uvele samoinicijativno. Odore bi se financirale iz proračuna, a svaka škola bi ih mogla dizajnirati po svojoj volji. Nastavnici moraju odgovoriti na pitanja žele li da odore čine majica, košulja ili nešto drugo te trebaju li pomoć dizajnera za dizajniranje odora, odnosno uniformi.

Razlika na temelju i tenisica, ruksaka

U upitniku se nalaze općenita pitanja poput onih je li vaša škola za uvođenje uniformi, jesu li svi razredi za to, smatrate li da je to praktičnija varijanta od sadašnje i slično. Međutim, ravnateljica OŠ Čučerje Vesna Orešković istče kako, prema njoj, ima puno nedorečeosti koje treba riješiti poput pitanja koliko bi posebnih majici trebalo biti jer ih roditelji moraju prati.

Ipak, njena prethodnica Verica Šimičić nagašava kako je dosad bilo puno neugodnih situacija baš vezano uz markiranu odjeću pa uniforme itekako podržava. “Znate, škola je u elitnom kvartu, na Lašćini, i bilo je mnogo ponižavanja među učenicima jer nisu svačiji roditelji bogati. Žao mi je što ova odluka nije donesena dok sam ja bila ravnateljica, žestoko bih se borila da se uvedu uniforme. Ali što znači samo uniforma, kada su marke tenisica ono po čemu se učenici najviše razlikuju i dijele”, opisuje bivša ravnateljice.

Upravo na to upozorava i dugogodišnja ravnateljica Barbara Brlek. Prema njenom mišljenju, inuformama se neće puno postići jer jer su tenisice i ruksaci ti oko kojih je baš bilo puno zadrikivanja i podsmjeha među učenicima.

Važnije popraviti stolariju i wc-e

Neki ravnatelji, poput prvog čovjeka OŠ Ivana Meštrovića Milivoja Magerla smatraju kako u školama ima puno važnijih stvari za urediti od pitanja uniformi. “U našoj školi to su WC-i i stolarija koja je stara više od 50 godina! To su prioriteti, ali dobro… Osobno nisam za uniforme, jer ima tu mnogo zamki. Primjerice, hoće li dvije ljetne i dvije zimske uniforme biti premalo jer se djeca brzo zaprljaju. Zatim, ako je hladno, kako će navući vestu ispod uniforme. Osim toga, djeca brzo rastu, što znači da bi bi se Grad morao svake godine financirati nove uniforme. Puno je to novca “, upozorava Magerl.

Gordana Vojnović, ravnateljica OŠ Sesvetska Sela, apsolutno je za uvođenje uniformi. “Učenici ne bi bili opterećeni svojim izgledom, osjećali bi se jednako važni, imali bi onaj osjećaj zajedništva. Bilo da će to biti klasične kute kao u moje vrijeme ili nešto slično, nije bitno. Jedan razlog manje za izražavanje prestiža. I sama sam roditelj, pa ne vidim razloga da bi roditelji učenika u našoj školi to odbili, pogotovo ako ih uniforme ne bi ništa koštale, odnosno ako bi se financirale iz proračuna”, kaže ravnateljica.

Uniforme za učenike, nakon odgovora roditelja, koje će nakon anketiranja zaprimiti grad, šivat će URIHO, ustanova koja zapošljava osobe s invaliditetom. Pilot projekt kreće na proljeće.