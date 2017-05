‘UČENICI IZ DRUGIH ŠKOLA NAM ZAVIDE’: Dobrodošli u zagrebačku gimnaziju gdje profesori potiču korištenje mobitela i tableta

Učionica br. 14 u zagrebačkoj IX. gimnaziji možda nije ništa revolucionarno, ali prema onome što omogućuje za hrvatsko školstvo djeluje poput znanstvene fantastike. Ova škola ne samo da ne zabranjuje mobitele i tablete, već potiče korištenje novih tehnologija. Ali naravno, uz sadržaje vezane sa nastavom.

“Izvrsno je, stvarno nam pomaže u učenju, zanimljivo je, interaktivno, puno je lakše učiti i vježbati neke stvari s ovom učionicom. Možemo materijalima pristupiti i od kuće. Ovo je puno zabavnije nego obična nastava. Puno više možemo komunicirati. I da, drugi nam zavide, moje prijateljice iz X. gimnazije bi također htjele ovo imati”, govore učenici i učenice 3. razreda IX. zagrebačke gimnazije za Deutsche Welle.

Naime, učionicu krasi pametni televizor, spojen na sustav koji povezuje kompjutor za kojim je nastavnica i 24 tableta kojima se koriste učenici. Oni se napajaju u vitrini koju je samostalno izradio domar škole, jer je gotovi ormarić za napajanje bio preskup. Domar je izradio i policu s knjigama i lagane, modularne stolove koje se lako i brzo može presložiti pa učenici mogu sjediti okrenuti prema TV-u, ploči, u krugu, polukrugu, u manjim skupinama… Sve zajedno, osim opreme, školu je koštalo svega nekoliko tisuća eura.





Profesorica njemačkog Darija Smolčić zadaje zadatke i svi ih istodobno rješavaju, a ona prati rezultate. Zatim se međusobno natječu u pokazivanju znanja u kvizu, čiji se rezultati pokazuju na pametnom ekranu poput Eurovizije. “Smiju se, međusobno se potiču ili bockaju, sudjeluju. Zainteresirani su, zadovoljni. Motivirani”, ističe profesorica Smolčić.

Upravo je najvažnija stvar koju ističe Sonja Lušić Radošević, voditeljica Učionice budućnosti, činjenica da je učenik u središtu.

“Učenici moraju dobiti zadatke i onda oni kreću u njihovo rješavanje. Bilo da ga obavljaju kolaborativno, bilo da je to istraživački rad. Ako učeniku date uređaj, ispredajete nešto i onda im date zadatak da riješe na tabletu, ništa niste postigli osim što ste uštedjeli papir. Ali ako dobro postavite zadatke tako da oni rade zajedno, odjednom imate ispred sebe učenike koji su aktivni, koji rade. Učenici ne mogu sedam sati sjediti i slušati”, kaže Lušić Radošević za DW.

Ali pored pomoći u samoj nastavi, takve učionice učenicima omogućuju da sudjeluju u Erasmus plus projektu i eTwinning projektima koji su dio nastave, a u čijim okvirima je nekoliko učenika upravo ovih dana boravilo u Njemačkoj. Škola naime sudjeluje u eTwinning projektu o europskom identitetu, „Make me an European” u kojem sudjeluju učenici iz pet EU zemalja, Italije, Poljske, Njemačke, Cipra i Hrvatske, objašnjava profesorica engleskog i njemačkog jezika Arijana Blažić.

Od početka projekta učenici su tako putovali na razmjenu u te zemlje te su ugostili svoje kolege iz drugih zemalja. Projekt potiče i njihovu kreativnost i razvijanje raznih vještina, pa su tako učenici IX. gimnazije primjerice snimili video o svome gradu, predstavljanje Zagreba njihovim očima koji je sada dostupan online. Upravo su za taj uradak dobili prvu nagradu na natječaju u Njemačkoj što je bilo povezano i sa novčanom nagradom od 800 eura.

Učitelji koji koriste učionice moraju je svaki tjedan rezervirati online i planirati svoju nastavu, tako da u ograničenom broju sati svakog tjedna u njoj nastavu ima svih 20 razreda škole. Profesorice se smiju da je uvijek trka tko će prvi rezervirati sate.

I dok hrvatski političari vode beskrajne rasprave o kurikulumu i budućnosti školstva, ta se budućnost polako ali sigurno događa, zahvaljujući nekim dobrim projektima i poduzetnim nastavnicima.