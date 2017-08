UBERBOAT KRENUO S RADOM: Za prijevoz gliserom od Splita do Hvara platit ćete 2600 kuna

Od jučer putem Uberove aplikacije korisnici u Splitu, Hvaru i Dubrovniku mogu naručiti gliser u samo nekoliko poteza po ekranu pametnog telefona, a cilj je korisnicima aplikacije osigurati jedinstveno, pouzdano i sigurno iskustvo naručivanja glisera na zahtjev.

UberBoat će se nuditi kroz dvije zasebne usluge, transfer od kopna do otoka ili obrnuto, te kao poludnevna ili cjelodnevna avantura. Primjerice transfer od Splita do Hvara (ili obrnuto) nudit će se po fiksnoj cijeni od 2600 HRK na gliseru za do osam osoba. Osim toga, korisnici će moći odabrati i veći, odnosno XL gliser (do 12 putnika) po cijeni od 3300 HRK.

Druga opcija, je najam glisera za poludnevnu ili cjelodnevnu avanturu s kojom će korisnici moći otići na izlet do obližnjih otoka. Polazišne točke za tu uslugu bit će Split, Hvar ili Dubrovnik. Cijena izletničke opcije, ovisit će o prijeđenim miljama i trajanju avanture.

“UberBoat usluga od jučer je dostupna u Splitu, Dubrovniku i na Hvaru. Već jučer smo imali nekoliko transfera, od Splita do Bola, od Dubrovnika do Starog Grada na Hvaru, od Splita do Ugljana”, rekao je Davor Tremac, generalni menadžer Ubera za jugoistočnu Europu i dodao:



“Uvjereni smo da ćemo vrlo brzo nakon pokretanja UberBoat-a u Splitu i Dubrovniku proširiti uslugu i na druga mjesta poput Šibenika, Zadra i Korčule. Nemamo sumnje kako će UberBoat značajno povećati morska putovanja na zahtjev, a istovremeno pridonijeti ukupnom rastu hrvatskog turizma.“

Što se tiče cijene, Tremac navodi kako se cijena formira na kraju putovanja, te da ona ovisi o prijeđenim miljama i vremenu putovanja.

“Primjerice, fiksna cijena od Hvara do Splita ili obrnuto, u manjem brodu za do osam ljudi, iznosi 400 dolara, odnosno 2600 kuna, a druga cijena je za veći brod za do 12 ljudi. Ako se gleda po putniku, to je cijena od oko 50 dolara po putniku, odnosno 300 kuna, ali kad korisnik naruči, plaća cijeli brod. Kroz aplikaciju se svakom putniku naplati svima jednako”, kazao je Tremac.

Naveo je kako Uber ne očekuje probleme kakve imaju na kopnu.

“Na moru je regulativa drugačija, naši kapetani su svi licencirani za povremeni prijevoz, a svi brodovi su u registru brodova za komercijalne namjene. Za sada imamo preko 100 brodova u sustavu i 200-injak skipera,a s vremenom ćemo dodavati još”, rekao je Tremac.