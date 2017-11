U VARAŽDINU OBILJEŽEN DAN SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA: ‘Ni oprost ni kajanje ne smiju dovesti do zaborava’

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara obilježen je u petak u Varaždinu te je tom prigodom gradonačelnik Ivan Čehok rekao da ni oprost ni kajanje ne smiju dovesti do zaborava, a varaždinski župan Radimir Čačić istaknuo je doprinos pripadnika varaždinskih postrojba obrani toga grada.

Na gradskom Trgu kralja Tomislava okupili su se mnogi građani i osnovnoškolci te najviši županijski i gradski dužnosnici, među kojima i gradonačelnik Ivan Čehok.

“Varaždinci su tih ratnih dana bili među najbrojnijim braniteljima grada-heroja i podnijeli žrtvu kao i vukovarsko stanovništvo, a to pokazuje da smo tada bili spremni i odlučni obraniti domovinu, kao što smo danas spremni graditi je u miru. Zapalit ćemo svijeće jer one uvijek rastjeruju tamu. Tih smo godina palili svijeće u našim oknima, a sada ćemo to isto učiniti na našem Korzu”, rekao je gradonačelnik.

Dodao je da se rijetko kad u povijesti dogodi da cijeli jedan grad gine i da se uništava kako bi mogla živjeti domovina, a to su učinili Vukovarci sa svima onima koji su sa strane dolazili braniti Vukovar.



“Zbog toga je njihovo herojsko djelo još i veće, i još trajnije zapisano u zajedničko sjećanje ovoga naroda. Budimo svi zajedno ponosni na Vukovar”, istaknuo je Čehok.

Varaždinski župan Radimir Čačić istaknuo je kako ponos koji svi zajedno osjećaju i dijele s građanima cijele Hrvatske, a posebno s građanima Vukovara, u sebi sadržava jednu posebnu i naglašenu komponentu.

“To je ponos Varaždina i Varaždinske županije, ali i susjednog Međimurja, jer pripadnici policijskih postrojba PU Varaždin, koja je tada obuhvaćala i Međimurje, bili su daleko najbrojniji u sastavu obrane Vukovara, osim samih građana toga grada”, podsjetio je župan, ističući kako je 1121 pripadnik varaždinskih postrojba branio Vukovar, 21 pripadnik tih postrojba je poginuo u Vukovaru, 67 ih je ranjeno, a 119 ih je završilo u zarobljeništvu.

“To se premalo i rijetko spominje, to je činjenica nedovoljna poznata u Hrvatskoj, no u Vukovaru svaki građanin jako dobro zna te brojke i zna koliki su doprinos u obrani grada dali upravo hrabri ljudi s našega područja. Mi smo danas ovdje u počast i zahvalnost svima njima”, dodao je Čačić.

Učenici iz svih varaždinskih osnovnih škola ispred Gradske vijećnice, u znak sjećanja na žrtvu grada-heroja, lampionima su napisali ime grada Vukovara.