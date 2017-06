U TRGOVINAMA SE POJAVIO SE OPASAN SPOJ KARAGENAN: Aditiv koji izaziva rak nalazi se u brojnim namirnicama, pogledajte cijeli popis

U hrvatskim eko, bio, ali i u običnim trgovinama počeli su se prodavati takozvani ‘zdravi’ sladoledi bez šećera, glutena i nekih umjetnih primjesa. Međutim, u tim se sladoledima nalazi karagenan, aditiv s crvene liste E-brojeva, onih za koje stručnjaci okupljeni u Savjetovalištu za aditive navode da ih treba izbjegavati. Isti je, naime, kod životinja izazvao ozbiljne poremećaje.

Pretragom PUBMedia, zdravstvenog arhiva na kojem Američka medicinska knjižnica i Nacionalni institut za zdravlje objavljuju znanstvena istraživanja, mogu se pronaći brojne studije. Neke od njih ukazuju na potencijalnu štetnost tog adaitiva, dok pojedine navode kako nije štetan, ako se koristi u dozvoljenim količinama. U studijama iz 1982. do danas otkrilo se kako karagenan ima karcinogen potencijal kod životinja, prenosi Slobodna Dalmacija.

Životinje razvile tumore u crijevima

‘Kad su štakori konzumirali karagenan, razvili su tumore u crijevima. Ti su zaključci doveli da Agencija za istraživanja tumora (IARC) degradirani karagenan označi oznakom ‘2B’, dakle kao mogući uzročnik raka u ljudi. I u drugim straživanjima vršenim nad glodavcima postoje jasni dokazi da razgrađeni karagenan može uzrokovati ulceracije i neoplazme’, piše u radu objavljenom u američkom Nacionalnom centru za biotehnologiju.

‘Jasno je da postoje značajni ekonomski interesi koje ima prehrambena industrija. U SAD-u je američka Agencija za hranu i lijekove ignorirala štetne posljedice karagenana posljednjih 20 godina, ali je vrijeme da se ponovno izvrši evaluacija njegovih potencijalnih štetnih efekata’, rekla je dr. Joanne Tobacman s medicinskog fakulteta u Iowi.



E407 karagenan je prirodni biljni zgušnjivač i sredstvo za mijenjanje konzistencije. Po svojoj kemijskoj strukturi je linearni sulfatirani polisaharid koji se ekstrahira iz crvenih morskih algi.

Karagenan je neprobavljiva tvar koja pospješuje probavu, a iz organizma se izlučuje u nepromijenjenu obliku. Velike doze djeluju laksativno i mogu omesti resorpciju nekih mineralnih tvari (npr. kalija).’

Može uzrokovati rak i nastajanje Chronove bolesti

‘U pojedinim slučajevima može uzrokovati alergiju. Iako se u namirnice smije dodavati prema pravilu quantum satis, otkriveno je da se u nekim proizvodima može kontaminirati etilen-oksidom, zbog čega nastaju etilen-klorohidrini, izrazito kancerogeni spojevi. Istraživanja na eksperimentalnim životinjama pokazala su da razgradni produkti karagenana, koji nastaju pod utjecajem visoke temperature i kiselina, izazivaju ulceracije gastrointestinalnoga trakta te da mogu dovesti do kancerogenih promjena ili uzrokovati nastajanje Chronove bolesti.

Znanstvena komisija za sigurnost hrane Europske komisije stoga preporučuje da količina razgradnih produkata karagenana ne smije iznositi više od 5 posto od njegove ukupne mase. Izbjegavati!’, naveli su hrvatski stručnjaci okupljeni u Savjetovalište o E brojevima. Upozoravaju kako se taj aditiv ne smije dodavati početnoj hrani za dojenčad niti dijetnoj hrani za dojenčad i malu djecu.

Nalazi se u brojnim namirnicama

‘Upotrebljava se u pasteriziranom vrhnju, mlijeku u prahu i ugušćenom mlijeku. Upotrebljava se i u pekarskim proizvodima, kolačima i keksima, majonezi, margarinu, bombonskim proizvodima, masama za punjenje, preljevima, prašku za pudinge, kreme, deserte, bezalkoholnim osvježavajućim napicima, bazama od agruma, koncentratima za juhe i umake, dodacima jelima, začinima, grickalicama od žitarica i krumpira, senfu, dodacima prehrani’, kazali su stručnjaci te napomenuli kako proizvođači sladoleda ne krše zakon jer je karagenan dopušten u kontroliranim količinama. Ipak, savjetuju čitanje deklaracija i preskakanje sladoleda i slastica koje u sebi imaju taj aditiv.

Dio znanstvenika u svijetu tvrdi kako prehrambena industrija u proizvode trpa rafinirani karagenan. Dr. Joanne Tobacman kaže kako postoji opravdana sumnja da on može dovesti do upala, koje pak mogu dovesti do niza bolesti poput upalne bolesti crijeva i dijabetesa.

Također tvrdi karagenan posebno destruktivno djeluje na probavni sustav, a neki znanstvenici kažu i da da dugotrajno konzumiranje tog aditiva dovodi do kronične upale koja u nekim slučajevima može dovesti do karcinoma probavnog sustava.

Gdje sve možete pronaći karagenan?

– u sladoledima i slasticama

– u mesnim prerađevinama

– u juhama

– u gotovim desertima (kolači, pudinzi, čokolade, žele proizvodi)

– u marmeladi i pekmezima

– u pivu

– u senfu

– u sojinu mlijeku

– u mliječnim proizvodima.