‘DA JE DOŠLO DO EKSPLOZIJE, DANAS BISMO TRAŽILI NEČIJU ODGOVORNOST’: Stručnjak otkrio da je u Splitu pukom srećom izbjegnuta neviđena katastrofa

Stručnjak je otkrio kako je uslijed velikog požara u Splitu, pukom srećom, spriječena velika katastrofa koju je mogla uzrokovati eksplozija u deponiju na Karepovcu.

Nenad Periš, voditelj Odjela za ispitivanje zraka, tla i buke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije kazao je kako je u kritičnoj fazi, između 18 i 22 sata u ponedjeljak, mjerna stanica na Karepovcu bilježila prekoračenje dopuštenih graničnih vrijednosti sumporovodika, što znači da je prijetilo i zapaljenje metana.

‘Da je Karepovac eksplodirao, danas ne bismo pričali o koncentraciji plinova, već bismo tražili nečiju odgovornost’, rekao je za tportal Nenad Periš.

Iako iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo u Splitu izvješćuju da podaci sa svih mjernih postaja, Split, Karepovac, Solin i Kaštela, ukazuju da je stanje stabilno i da nema razloga za zabrinutost, stanovnici koji žive u okolici tvrde kako se dim i smrad još uvijek šire te da još uvijek strajuju od moguće eksplozije.



Visoka razina metana

U trenucima približavanja vatre Karepovcu, Periš je zabilježio da je vrijednost koncentracije sumporovodika, koji je inače indikator i za metan, naglo porasla sa 0,1 na 8, a dozvoljena granična vrijednost je 7. Oko 19.30 sati poslao je prvu obavijest Županijskom centru 112 Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS), upozoravajući na mogućnost zapaljenja metana. Posljednji izvještaj Periš je poslao u 01:10 sati, navodeći da je stanje po pitanju sumporovodika normalizirano.

‘Eksplozije koje su se čule mogle su biti posljedica gorenja nekih drugih stvari, na kraju krajeva, u vatri eksplodira i boca spreja. Po mojoj procjeni, a pitate me nešto što nije moja struka jer ja sam kemičar, mislim da se na Karepovcu nisu događale eksplozije takvog karaktera koje bi mogle ukazati da su to posljedice eksplozije metana. Da se to dogodilo, eksplozija bi bila vrlo, vrlo jaka’, kaže Periš.

Spriječena katastrofa

Najavio je kako će početkom idućeg tjedna svim nadležnim državnim tijelima dostaviti kompletan izvještaj o kvaliteti zraka, a obrazložio je i da je metan, premda ne spada u toksične plinove, opasan jer je zapaljiv i pod određenim uvjetima može eksplodirati.

Dodaje kako su u utrobi deponija tone raspadajućeg otpada i da je prava sreća što požar nije zahvatio smeće nego se zadržao na rubnim dijelovima odlagališta.

‘Zapalila se trava na rubnim dijelovima i vatra je ‘preletjela’ preko Karepovca; zato je sve tako brzo i završilo. Otpad nije barut da automatski eksplodira, ali ako vatra uđe u samo tijelo odlagališta, postoji mogućnost eksplozije. Karepovac bi u tom slučaju gorio mjesec dana i to bi bilo strašno’, kazao je Periš.