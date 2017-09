U SASTAVU HOS-a BILO JE I LJEVIČARA I DESNIČARA: Evo tko je sve početkom rata branio Hrvatsku u toj postrojbi

Na hrvatskoj političkoj sceni neki od pripadnika krajnje desnice i krajnje ljevice u Domovinskom ratu imali su jednu stvar zajedničku. Naime, uključili su se u obranu Hrvatske u sastavu postrojbe HOS-a.

Krešo Beljak, Stipe Petrina, Ivica Đikić i Ivana Šojat, ovi ljudi, osim što su dio političke scene u Hrvatskoj, međusobno nemaju previše dodirnih točaka. No, jedno im je ipak zajedničko – za vrijeme Domovinskog rata uključili su se u obranu Hrvatske u sastavu postrojbe HOS-a, piše Večernji list.

Tako je, primjerice, Ivica Đikić, dugogodišnji glavni urednik tjednika Novosti na društvenoj mreži sam objavio kako je “molio i kumio” da mu daju uniformu i pošalju ga na ratište, ali su ga poslali kući jer je bio premlad, navodi Večernji, podsjećajući da se u redove HOS-a početkom rata uključio i predsjednik HSS-a Krešo Beljak. Prošao je nekoliko ratišta, uključujući i zapadnoslavonsko, a danas o svom ratnom putu u sustavu HOS-a kaže:

Glavni urednik ‘Novosti’ bio premlad za ući u sastav

“Tada se branila domovina od agresije kako je tko znao, mogao i htio. Moje ratovanje u sastavu HOS-a nije imalo nikakve veze s politikom nego isključivo s obrambenim ratom pa iako sam imao samo 20 godina potpuno sam uvažio Tuđmanov apel da paravojne postrojbe, oznaka “Za dom spremni” i crne uniforme samo štete Hrvatskoj i da mi nismo Hrvatska koja se veže na NDH nego na AVNOJ, ona Hrvatska koja je bila na pobjedničkoj strani, pa sam se priključio regularnoj Hrvatskoj vojsci”, dok Velimiru Bujancu i Zlatku Hasanbegoviću poručuje:

“Hasanbegoviću, Bujancu i sličnima koji nisu bili u ratu, a sada se vole pozivati na HOS, da su zadnji koji imaju pravo raditi podjele jer ih nije bilo nigdje kada je bilo najpotrebnije”.

‘Ne kažem da je HOS bio rosno cvijeće, ali…’

Stipe Petrina, načelnik općine Primošten, u rujnu 1990. je pristupio HSP-u pa se odmah upisao i u HOS.

“Dobio sam oznake, traku i kapu koje nisam skidao ni kasnije kao zapovjednik voda u 113. brigadi, što se momcima dopalo pa ih se više od 70 posto upisalo u HSP i nosilo oznake HOS-a. Ne kažem da je HOS bio rosno cvijeće kao, uostalom, nijedna vojska, ali treba riješiti pozdrav “za dom spremni” jednom zauvijek, treba ga se odreći od ‘41. do ‘45., ali ne smijemo zaboraviti da su ti momci ‘91. s tim pozdravom ginuli”, rekao je Petrina.

Dio HOS-ove postrojbe bila je i književnica i HDZ-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Osijeka, Ivana Šojat.

“Zašto baš HOS? Slušala sam srbijansku propagandu koja je sve Hrvate tada “promovirala” u ustaše. Ja sam tada imala samo 20 godina, u to vrijeme doista se pucalo po Osijeku i klali su se ljudi oko grada, pa sam rekla: O. K., ako ste nas prozvali ekstremistima, onda ćemo i biti ekstremni. A u HOS-u su me prihvatili kao borca, a ne kao ženu koja će kuhati kave. Išla sam srcem braniti domovinu i nije me pokretala nikakva ideologija. U rovu, u blatu, dok te ganjaju svi mogući snajperi, ne razmišljaš o Hrvatskoj do Drine i Zemuna nego kako sačuvati ovo što imaš”, rekla je Šojat.